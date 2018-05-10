Конгресмен-республіканець Ден Донован представив на розгляд Палати представників Конгресу США законопроект, який пропонує зобов'язувати відділення державної Поштової служби вивішувати портрети президента Дональда Трампа та віце-президента Майка Пенса.

У країні діє майже 31 тисяча відділень Поштової служби США, повідомляється на офіційному сайті організації.

Свою ініціативу законодавець започаткував у відповідь на скарги одного із виборців, який пожалівся, що відділення Поштової служби не демонструють портрети Трампа та Пенса, хоча раніше мали портрети їх попередників - Обами та Байдена.

Коли люди приходять на пошту, чи до федеральної будівлі, вони очікують побачити портрети лідерів уряду на видноті

Повідомляється, що правила Поштової служби, загалом, не дозволяють розміщувати портрети керівників виконавчої влади, але їх часто не дотримуються.

"Перш за все правило Поштової служби немає сенсу. Коли люди приходять на пошту, чи до федеральної будівлі, вони очікують побачити портрети лідерів уряду на видноті. По-друге, турбують слова людей, що дане правило тривалий час ігнорувалось і за його виконання взялись лише тепер за президентства Трампа.... Щойно цей проект стане законом, ми будемо мати загальний стандарт для кожного президента та поштового відділення", - заявив законодавець.

Противники Трампа вже назвали ініціативу Донована кроком до авторитаризму в Америці.

За даними сайту Поштової служби США, там обслуговують 47% загальносвітового обсягу поштових відправлень. Протягом 2017-го служба обробила 149.5 мільярдів відправлень.

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