У найбільших портах США - рекордні затримки вантажів

100 кораблів, більшість з яких контейнеровози, чекать на можливість зайти в порти Каліфорнії. Це рекордна черга, повідомляють ЗМІ з посиланням на дані системи Marine Exchange.

Каліфорнійські порти Лос-Анджелес та Лонг Біч - два найбільші порти США, куди надходять 40% всіх контейнерних перевезень країни не здатні швидко прийняти вантаж. Затарення триває попри оголошений президентом США Джо Байденом перехід цих портів на цілодобову роботу.

Ініціатива "90-денний спринт", оголошена Байденом минулого тижня, покликана розв'язати затримки з постачанням товарів перед святковим сезоном.

З відновленням світового споживання, та поновленням виробництва в азійських країнах, після зняття пандемічних обмежень, в багатьох світових портах накопичилась велика кількість товарів. Нестача портової інфраструктури а також систем доставок призвели до затримок у постачанні вантажів. До пандемії черги на розвантаження були рідкістю.

Губернатор штату Флорида Рон ДеСантіс оголосив, що порти у його штаті здатні приймати вантажі, які не можуть розвантажити в портах Каліфорнії, або в Нью-Йорку.

"Флорида тут, ми маємо спроможності і пакети стимулювання, щоб для вас було вигідно працювати через наші порти", - заявив ДеСантіс виступаючи у місті Джексонвіль у штаті Флорида у вівторок.

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