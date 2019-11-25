ООН: Насильство проти жінок та дівчат - найпоширінеше і наспустоливіше порушення прав людини у світі

Насильство проти жінок та дівчат є найбільш поширеним і спустошливим порушенням прав людини у світі. Про це йдеться в заяві ООН з нагоди Міжнародного дня усунення насильства проти жінок, що проходить 25 листопада.

Цифрами в ООН проілюстрували жахливий масштаб порушень – третина всіх жінок та дівчат переживають фізичне, або сексуальне насильство протягом свого життя, половина жінок, яких вбивають у світі, вбивають їх партнери, або сім'я.

Насильство проти жінок більш часто призводить до смерті та недієздатності в репродуктивному віці, ніж рак і є більш поширеною причиною природньої смерті, ніж ДТП та малярія разом, йдеться в повідомленні ООН.

Такий масштаб проблеми "означає, що хтось біля вас. Член сім'ї, співробітниця, подруга, або навіть ви" переживали насильство, - говорить Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

"Сексуальне насильство проти жінок та дівчат зумовлене домінуванням чоловіків впродовж століть", - говорить посадовець. "Це має змінитись … тепер".

Цього року темою 16 днів активізму, присвячених Міжнародному дню боротьби з насильством проти жінок, є "Рівність поколінь проти зґвалтувань".

З закликом до країн об'єднатись навколо цих зусиль виступив і Державний департамент США.

"Сполучені Штати визнають невід'ємну гідність жінок та дівчат і віддані захисту безпеки жінок та дівчат по всьому світові а також розвиткові їх лідерства в нашому світі", йдеться в заяві держсекретаря США Майка Помпео.

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