ЄС: відкриття Росією залізниці через Керченський міст порушує суверенітет України

Відкриття залізничного сполучення через Керченський міст Росією, без згоди України – ще одне порушення суверенітету та територіальної цілісності України з боку Росії. Про це заявив речник Європейського Союзу.

Це – ще один крок до примусової інтеграції до Росії незаконно анексованого півострова. Більше того, наголошують в ЄС, міст обмежує можливості проходження суден через Керченську протоку до українських портів Азовського моря.

"Європейський Союз підтверджує свою повну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в рамках її міжнародно визнаних кордонів. Європейський Союз на визнає і не буде визнавати незаконну анексію Кримського півострова Росією", - йдеться в заяві.

Окремі країни ЄС також висловили підтримку України.

"Латвія засуджує побудову залізничного маршруту через Керченський міст з території Росії до незаконно окупованого Росією Криму. Це є прямим порушенням міжнародного права, територіальної цілісності та суверенітету України. Крим – це Україна", - заявилв Едгарс Рінкевичс, міністр закордонних справ Латвії.

"Підтримка Фінляндії територіальної цілісності та суверенітету України в її міжнародно визнаних кордонах є потужною", - зауважили в МЗС Фінляндії у своєму коментарі до заяви ЄС.

"Ми засуджуємо це порушення міжнародного права. Литва ніколи не визнає незаконну анексію Криму", - зокрема йдеться в заяві міністра закордонних справ Литви Лінаса Лінкевічуса стосовно відкриття Росією залізничного сполучення.

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