"Нас очікує важка боротьба проти штаму "Омікрон", попереджає високопосадовець охорони здоров'я США

На країну очікують "декілька важких тижнів", заявив д-р Френсіс Коллінз, директор Національних інститутів здоров'я США. Коллінз виступив на шоу "Fox News Sunday" в неділю, перед виходом на пенсію.

Коллінз заявив, що він "дуже розчарований", тим, що 50 мільйонів американців, які мать право на вакцинацію, ще її не отримали. ​

Д-р Ентоні Фаучі, головнй інфекціоніст країни і головний радник президента Джо Байдена з медичних питань, у виступі на CNN закликав американців вакцинуватись а також носити маски: "Якщо ви хочете оптимального захисту, отримайте додаткове щеплення".

Фаучі додав, що швидке зростання випадків коронавірусу може спричинити нестачу лікарняних місць в деяких регіонах країни.

У вівторок Байден планує оголосити план урядових заходів на випадок різкого зростання кількості заражень.

Через зростання випадків у США, деякі університети перейшли, або планують перейти на дистанційне навчання, включаючи Гарвард, який оголосив про дистанційне навчання щонайменше на перші три тижні січня.

В Європі зростання кількості випадків змусило уряди звернутись до обмежень, подібних до тих, які вводились у перші тижні 2020 року.

"Нідерланди знову закриваються", - заявив прем'єр-міністр Марк Рютте в п'ятницю. З суботи в країні ввели заборону на роботу крамниць, крім продажу життєво важливих товарів, кількість гостей не може бути більше ніж дві особи в одному домогосподарстві і чотири особи на свята.

Школи закриваються до 9 січня.

Німеччина оголосила Британію регіоном, що викликає занепокоєння, через зростання випадків заражень на "Омікрон".

Науковці попереджають, що британський уряд мусить робити більше, щоб запобігти госпіталізаціям. Через новий штам, кількість заражень в Британії наближається до пікових значень початку 2021 року.

Деяку інформацію для цієх статті взито з Agence France-Presse, The Associated Press та Reuters.

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