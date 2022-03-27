Посолка України у США: “Треба питати не Україну, від чого вона готова відмовитись. А себе - що ти зробив, щоб зупинити цю війну”

Посолка України у США Оксана Маркарова в інтерв’ю американському каналу NBC, в програмі Meet The Press, назвала російське вторгнення в Україну “брутальним геноцидом, що має на меті знищити Україну як націю”.

“Впродовж 33 днів Україна захищає себе та захищає Європу від однієї з найбільших, найбрутальніших автократичних країн, яка має ядерну зброю. Ми вже багатьох здивували тим, що ми не здалися, що ми не лише мотивовані захистити наші домівки, а й захищаємо кожен сантиметр нашої території, і нам потрібні різні види озброєнь, щоб це робити”, - сказала українська дипломатка у неділю, 27 березня.

Вона зауважила, що український президент ніколи не просив партнерів чи союзників відправити на війську солдатів, натомість, заявила Маркарова, “ми потребуємо різні види озброєнь, зокрема літаки, протиповітряну оборону, щоб зупинити ці брутальні руйнування”.

“Ми потребуємо безперервного потоку поставок від усіх, хто готовий їх нам дати, щоб перемогти”, - сказала очільниця українського посольства у США.

Вона зокремак розповіла американській аудиторії про використання росіянами фосфорних бомб: “У нас є підтверджені дані про використання (росіянами - ред.) фосфорних бомб, кластерних та інших. Немає сумніву, що в Путіна та його оточення немає червоних ліній, вони руйнують школи, театри, лікарні, міста, що може їх зупинити?”

На питання ведучого, на які поступки на переговорах Україна може піти, щоб швидше завершити цю війну, Маркарова відповіла: “Ми готові вести переговори, але ми не готові здаватись”

“Треба не Україну питати, від чого ми готові відмовитись, щоб Росія припинила цю агресію. Ми маємо спитати, що кожен з нас готовий зробити, щоб зупинити цю війну. Інакше це означатиме, що брутальність, олігархи, військові злочинці переможуть на цій планеті”, - додала українська дипломатка.