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- Голос Америки
Посолка України у США: “Треба питати не Україну, від чого вона готова відмовитись. А себе - що ти зробив, щоб зупинити цю війну”
Посолка України у США Оксана Маркарова в інтерв’ю американському каналу NBC, в програмі Meet The Press, назвала російське вторгнення в Україну “брутальним геноцидом, що має на меті знищити Україну як націю”.
“Впродовж 33 днів Україна захищає себе та захищає Європу від однієї з найбільших, найбрутальніших автократичних країн, яка має ядерну зброю. Ми вже багатьох здивували тим, що ми не здалися, що ми не лише мотивовані захистити наші домівки, а й захищаємо кожен сантиметр нашої території, і нам потрібні різні види озброєнь, щоб це робити”, - сказала українська дипломатка у неділю, 27 березня.
Вона зауважила, що український президент ніколи не просив партнерів чи союзників відправити на війську солдатів, натомість, заявила Маркарова, “ми потребуємо різні види озброєнь, зокрема літаки, протиповітряну оборону, щоб зупинити ці брутальні руйнування”.
“Ми потребуємо безперервного потоку поставок від усіх, хто готовий їх нам дати, щоб перемогти”, - сказала очільниця українського посольства у США.
Вона зокремак розповіла американській аудиторії про використання росіянами фосфорних бомб: “У нас є підтверджені дані про використання (росіянами - ред.) фосфорних бомб, кластерних та інших. Немає сумніву, що в Путіна та його оточення немає червоних ліній, вони руйнують школи, театри, лікарні, міста, що може їх зупинити?”
На питання ведучого, на які поступки на переговорах Україна може піти, щоб швидше завершити цю війну, Маркарова відповіла: “Ми готові вести переговори, але ми не готові здаватись”
“Треба не Україну питати, від чого ми готові відмовитись, щоб Росія припинила цю агресію. Ми маємо спитати, що кожен з нас готовий зробити, щоб зупинити цю війну. Інакше це означатиме, що брутальність, олігархи, військові злочинці переможуть на цій планеті”, - додала українська дипломатка.
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Українські активісти вийшли на масштабний мітинг в столиці США, Вашингтоні
Українці в США зібрались мітинг біля Меморіалу Лінкольна в американській столиці, місті Вашингтон. Акцію приурочили до відрахування одного місяця із дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке почалось 24-го лютого, 2022 р.
Організаторами події виступили такі громадські об'єднання як United Help Ukraine, Український Конгресовий Комітет Америки, U.S. Ukrainian Activists, Razom, а також "Renew Democracy Initiative". Як стверджують активісти, вони вдячні тій роботі на підтримку України, яку вже проробила чинна адміністрація 46-го президента США Джо Байдена, "але іще багато роботи попереду". Вони закликають США:
1. Закрити небо і забезпечити Україну ефективними системами протиповітряної оборони;
2. Припинити ділові зв'язки з РФ та відключити усі рос. банки від SWIFT;
3. Надати гуманітарну допомогу;
4. Спростити процедури для українських біженців у США.
В рамках події слово мають: Президент Зеленський (відеозвернення), посолка України в США Оксана Маркарова, колишня посолка США в Україні Марі Йованович, директор відділу захисту демократії та засновник "Weekly Standard" Білл Крістол, старший радник із зовнішньої політики сенатора Бенджаміна Кардіна Том Меліа, та та інші.
Акція почалась о 14:00 за Вашингтоном, 21:00 за Києвом. У соцмережі Фейсбук свою присутність на події підтвердили майже 500 людей. Пряму трансляцію із місця події веде журналістка Голосу Америки, Катерина Лісунова.
- Голос Америки
Великобританія припиняє дослідницьку співпрацю з Росією та виділяє 3 млн. фунтів українським науковцям
Великобританія припиняє значну частину дослідницької співпраці з Росією та виділить з мільйона фунтів-стерлінгів для фінансування українських дослідників, які мусили залишити Україну через війну, повідомляє портал timehighereducation.com з посиланням на заяви міністрів.
У неділю міністри заявили, що уряд «призупиняє фінансування всіх дослідницьких програм, які мають зв’язки з російською державою та інституціями» та «зупинять всі поточні проекти, які напряму приносять користь російському режиму. Великобританія також не буде фінансувати нові партнерські проекти з Росією після її вторгнення в Україну.
Раніше головний фонд UK Research and Innovation заморозив всі виплати та гранти науковцям в Росії. Йдеться про 50 грантів на загальну суму десятки мільйонів фунтів-стерлінгів. Уряд попросив британські інституції переглянути будь-які додаткові фінансові та академічні зв’язки з Росією, які не мають державного фінансування.
В матеріалі використані джерела timehighereducation.com.
- Голос Америки
Папа Римський закликав людство відмовитися від воєн: "Війна руйнує майбутнє України"
Загроза глобального конфлікту, пов'язана з російським вторгненням в Україну, має переконати всіх у тому, що настав час, коли людству слід відмовитися від воєн, допоки війни не знищили все людство, - про це заявив під час недільного Богослужіння Папа Римський Франциск.
«Минуло більше місяця з моменту вторгнення в Україну... Як і будь-яка війна, ця (війна) є поразкою для всіх і для кожного», - сказав Понтифік, звертаючись до тисяч вірян на площі Святого Петра.
"Ми повинні відкинути війну - місце смерті, де батьки та матері ховають своїх дітей, де чоловіки вбивають своїх братів, навіть не бачачи їх, де сильні вирішують, а бідні вмирають", - сказав понтифік.
Папа Франциск наголосив, що війна в Україні руйнує майбутнє цієї країни.
Він згадав статистику, яка свідчить про те, що половина всіх дітей в Україні були змушені залишити країну.
"Це жахлива жорстокість війни, варварство і блюзнірство", - сказав Папа, закликавши людей не сприймати війну як щось неминуче.
“Якщо ми вийдемо з цієї (війни) такими, якими були раніше, то ми всі будемо в чомусь винні. Зіткнувшись із небезпекою самознищення, людство має зрозуміти, що настав час відмовитись від воєн, прибрати їх з людської історії, перш ніж війни викреслять людину з історії”, - зазначив Папа Франциск.
Від початку російського вторгнення в Україні 24 лютого, Папа Римський неодноразово у молитвах та проповідях закликав до миру.
«Досить! Стоп! Нехай замовкне зброя. Ведіть переговори про мир по-справжньому», - додав глава Католицької церкви.
Шон Пенн закликав бойкотувати церемонію вручення «Оскарів», якщо Зеленському не дадуть можливості на ній виступити
Американський актор Шон Пенн закликав надати слово президенту України Володимиру Зеленському під час церемонії вручення премії «Оскар», лауреатом якої він сам ставав двічі. Про це повідомляє CNN.
«Немає нічого кращого, що може зробити кіноакадемія, як надати йому можливість звернутися до усіх нас», – заявив Пенн.
Він додав: якщо цього не станеться, це буле «найсумніший момент в історії Голівуду».
На думку актора, це може стати висловленням протесту Американської кіноакадемії проти російської агресії в Україні.
«Я молюся, щоб так сталося. Якщо ж цього не відбудеться, коли повернуся, публічно розплавлю свою нагороду», – зазначив Пенн.
Американський актор закликав учасників церемонії бойкотувати її, якщо Зеленському не дадуть можливості виступити.
Церемонія вручення премії «Оскар» відбудеться в ніч з 27 на 28 березня (за українським часом).
В останні тижні президент України Володимир Зеленський онлайн виступив у парламентах багатьох країни, зокрема, США, Великої Британії та Ізраїлю.
В матеріалі використані джерела CNN
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