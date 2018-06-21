Посли країн «Групи семи»: звільнення Сенцова і інших політв’язнів буде кроком вперед

Посли країн «Групи семи» занепокоєні ситуацією з Олегом Сенцовим та іншими утримуваними в Росії українськими в’язнями.

«Ми глибоко занепокоєні ситуацією з Олегом Сенцовим, а також з іншими українськими в'язнями й затриманими в Росії. Їх звільнення як частина широкого двостороннього обміну затриманими буде важливим гуманітарним кроком уперед», – йдеться в повідомленні, поширеному посольством Канади.

Ув’язнений у Росії український кінорежисер Олег Сенцов у колонії за Полярним колом з 14 травня розпочав голодування з вимогою звільнення всіх утримуваних Москвою українських політв’язнів. Як повідомила Радіо Свобода сестра Сенцова Наталія Каплан, 8 червня Сенцова відвозили до реанімації.

20 червня уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що закликала російську колегу Тетяну Москалькову допомогти звільнити українця Олега Сенцова.

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