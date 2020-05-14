Посол США у Берліні звинуватив Німеччину у підриві зусиль НАТО з ядерного стримування

Посол США у Берліні Річард Гренелл звинуватив Німеччину у підриві зусиль НАТО з ядерного стримування, виступивши з критикою на адресу молодших партнерів канцлера Ангели Меркель по коаліції після того, як деякі з їх лідерів закликали до ядерного роззброєння.

Німеччині зараз потрібно виконувати свої зобов'язання перед союзниками і продовжувати інвестиції у ядерні зусилля НАТО

Лідер фракції Соціал-демократичної партії Німеччини у парламенті Рольф Мютценіх раніше цього місяця закликав вивести всі американські ядерні озброєння з Німеччини. Консервативне крило коаліції цю позицію не поділяє.

У статті для німецької газети Die Welt посол Гренелл написав: «Замість того, щоб підривати солідарність, яка становить основу ядерного стримування НАТО, Німеччині зараз потрібно виконувати свої зобов'язання перед союзниками і продовжувати інвестиції у ядерні зусилля НАТО».

«Політичне керівництво Німеччини, особливо СДПН, має чітко дати зрозуміти, що Федеративна республіка поважає ці зобов'язання і підтримує своїх союзників», - додав Гренелл, який також займає пост в.о. Глави національної розвідки.

Загрози, що нависають над Європою, не є «анахронізмом», як намагаються нас переконати деякі люди

Напередодні публікації статті канцлер Меркель заявила про наявність «переконливих доказів» причетності Росії до хакерської атаки на Бундестаг в 2015 році.

«Загрози, що нависають над Європою, не є «анахронізмом», як намагаються нас переконати деякі люди», - підкреслив Гренелл.

«Вторгнення Росії в Україну, розміщення на периферії Європи нових російських ракет, здатних нести ядерну зброю, новий потенціал Китаю, Північної Кореї та інших країн чітко доводять наявність загрози», - додав він.

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