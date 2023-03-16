Актуально
- Голос Америки
Посол Ізраїлю не підтвердив, але й не спростував, інформацію про дозвіл на експорт в Україну систем протидії дронам
Посол Ізраїлю в Україні не підтвердив, але й не спростував, інформацію про те, що Ізраїль надав згоду на експорт до України систем протидії дронам.
В інтерв’ю Голосу Америки посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський сказав, що знайомий з публікаціями на цю тему, але не може підтвердити інформацію про те, що Ізраїль дозволив двом своїм оборонним компаніям продати Україні системи протидії безпілотним апаратам.
«Я не можу ніяк прокоментувати цю інформацію. Я знаю, що дійсно, було обговорення на чолі з прем’єр-міністром, наших оборонних контактів з Україною, але ці контакти краще за все тримати в таємниці. Я не думаю, що правильно обговорювати це в пресі та в публічному просторі», – сказав посол Бродський.
При цьому він додав, що Ізраїль «дуже турбує» співпраця між Росією та Іраном, та «використання іранської зброї, передусім дронів проти цивільних цілей в Україні».
«Ми дуже добре розуміємо, що сьогодні ці дрони використовуються проти України, а завтра вони можуть використовуватися проти Ізраїлю. Тому ми вивчаємо досвід України у протидії цим дронам, ми працюємо разом з представниками України на всіх можливих рівнях. У нас дуже добрі контакти і ми будемо продовжувати цю роботу», – сказав Міхаель Бродський у розмові з «Голосом Америки».
У середу з’явилося повідомлення ізраїльського кореспондента видання Axios, яке поширили українські ЗМІ, про те, що Ізраїль вперше після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну схвалив оборонний експорт для України.
Посилаючись на ізраїльських та українських офіційних осіб, ізраїльський журналіст пише, що затвердження експортних ліцензій міністром оборони Йоавом Галлантом і міністром закордонних справ Елі Коеном відбулося в середині лютого, коли Ізраїль проводив за наказом Нетаньяху перегляд своєї політики щодо війни.
Цього тижня глава ізраїльського уряду Беньямін Нетаньягу вперше від часу вступу на посаду обговорював питання військової допомоги Україні на засіданні кабінету з міністром оборони Йоавом Галантом, міністром закордонних справ Елі Коеном та головою Мосаду Давидом Барнеа, повідомили ізраїльські ЗМІ.
Досі Ізраїль не надавав військову допомогу Україні, побоюючись, що такий крок може створити напруженість у відносинах з Росією та завдати шкоди безпековим інтересам Ізраїлю в Сирії.
У четвер на пресконференції в Німеччині прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що його країна надає Україні не лише гуманітарну допомогу, але і планує передати системи раннього оповіщення для населення про ракетні атаки, повідомляє Укрінформ.
«Ми продовжуємо працювати в цьому напрямку, а також в інших галузях», – додав ізраїльський прем’єр, якого цитує українське агентство.
Тим часом оглядачі нагадують, що адміністрація Джо Байдена переконує Ізраїль ухвалити рішучіші кроки щодо підтримки України та закликає дистанціюватися сильніше від Росії.
Всі новини дня
Джон Болтон назвав відповідь США на дії російських літаків занадто стриманою. Відео
Занадто стриманою назвав відповідь США на дії російських винищувачів над Чорним морем колишній радник з нацбезпеки в Адміністрації Дональда Трампа Джон Болтон. Оприлюднене відео, заявив він, чітко продемонструвало, що російські літаки збили американський дрон з повітря.
Кримські татари відкрили ресторан навпроти російського посольства у Польщі. Відео
“Тут – наш вільний Крим” – кримські татари відкрили ресторан навпроти російського посольства у Варшаві. Про історію подружжя Ернеста та Ельміри, їхній шлях Ташкент-Крим-Київ-Варшава, та їх мрії знову повернутися додому, на рідний півострів, – розповідає Леся Бакалець.
Харків 100 років тому: У Нью-Йорку поставили джаз-мюзикл за участі Сергія Жадана. Відео
У Нью-Йорку відбулася прем’єра джаз-мюзиклу Радіо 477. Мюзикл створила американська режисерка українського походження Вірляна Ткач разом із групою Яра Арт.
- Голос Америки
США оголосять новий пакет допомоги Україні найближчими днями - Кірбі
Найближчими днями Сполучені Штати оголосять новий пакет безпекової допомоги Україні, - про це у четвер, 16 березня, заявив координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.
“Історія підтримки України є надійною та, відверто кажучи, непорівнянна у всьому світі, з точки зору того, які види можливостей і які суми ми погодилися надати та продовжуємо погоджуватися надавати Україні. Найближчими днями ви побачите ще одне оголошення, ще більше безпекової допомоги від Сполучених Штатів. Ми твердо дотримуємося цього і продовжуватимемо це робити”, - зазначив Джон Кірбі.
Коментуючи заяву президента Польщі надати Україні військові літаки МіГ, Джон Кірбі заявив, що США поважають рішення Польщі, хоча свою позицію щодо надсилання літаків не змінили.
“Це суверенне рішення будь-якої країни. І ми поважаємо ці суверенні рішення. [...] Я скористаюсь нагодою, щоб підтримати Польщу, яка справді перевершує себе, коли йдеться про підтримку України. Вони надали значну безпекову допомогу”, - сказав Джон Кірбі.
Кірбі наголосив, що США вважають неефективним рішенням виділяти обмежені кошти за президентськими повноваженнями (Presidential Drawdown Authority, PDA) на F16 для України. При цьому, представник Ради з нацбезпеки США зауважив, “ми не говоримо, що надавати Україні F16 є контрпродуктивно. … Ми поважаємо рішення, які роблять інші країни”.
Як повідомляв Голос Америки, наразі двоє українських пілотів перебувають в американському штаті Аризона для тренувань на авіасимуляторах й удосконалення навичок, щоб оцінити, "скільки часу може знадобитися, щоб навчити їх керувати винищувачами F-16".
Форум