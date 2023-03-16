Посол Ізраїлю не підтвердив, але й не спростував, інформацію про дозвіл на експорт в Україну систем протидії дронам

Посол Ізраїлю в Україні не підтвердив, але й не спростував, інформацію про те, що Ізраїль надав згоду на експорт до України систем протидії дронам.

В інтерв’ю Голосу Америки посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський сказав, що знайомий з публікаціями на цю тему, але не може підтвердити інформацію про те, що Ізраїль дозволив двом своїм оборонним компаніям продати Україні системи протидії безпілотним апаратам.

«Я не можу ніяк прокоментувати цю інформацію. Я знаю, що дійсно, було обговорення на чолі з прем’єр-міністром, наших оборонних контактів з Україною, але ці контакти краще за все тримати в таємниці. Я не думаю, що правильно обговорювати це в пресі та в публічному просторі», – сказав посол Бродський.

При цьому він додав, що Ізраїль «дуже турбує» співпраця між Росією та Іраном, та «використання іранської зброї, передусім дронів проти цивільних цілей в Україні».

«Ми дуже добре розуміємо, що сьогодні ці дрони використовуються проти України, а завтра вони можуть використовуватися проти Ізраїлю. Тому ми вивчаємо досвід України у протидії цим дронам, ми працюємо разом з представниками України на всіх можливих рівнях. У нас дуже добрі контакти і ми будемо продовжувати цю роботу», – сказав Міхаель Бродський у розмові з «Голосом Америки».

У середу з’явилося повідомлення ізраїльського кореспондента видання Axios, яке поширили українські ЗМІ, про те, що Ізраїль вперше після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну схвалив оборонний експорт для України.

Посилаючись на ізраїльських та українських офіційних осіб, ізраїльський журналіст пише, що затвердження експортних ліцензій міністром оборони Йоавом Галлантом і міністром закордонних справ Елі Коеном відбулося в середині лютого, коли Ізраїль проводив за наказом Нетаньяху перегляд своєї політики щодо війни.

Цього тижня глава ізраїльського уряду Беньямін Нетаньягу вперше від часу вступу на посаду обговорював питання військової допомоги Україні на засіданні кабінету з міністром оборони Йоавом Галантом, міністром закордонних справ Елі Коеном та головою Мосаду Давидом Барнеа, повідомили ізраїльські ЗМІ.

Досі Ізраїль не надавав військову допомогу Україні, побоюючись, що такий крок може створити напруженість у відносинах з Росією та завдати шкоди безпековим інтересам Ізраїлю в Сирії.

У четвер на пресконференції в Німеччині прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що його країна надає Україні не лише гуманітарну допомогу, але і планує передати системи раннього оповіщення для населення про ракетні атаки, повідомляє Укрінформ.

«Ми продовжуємо працювати в цьому напрямку, а також в інших галузях», – додав ізраїльський прем’єр, якого цитує українське агентство.

Тим часом оглядачі нагадують, що адміністрація Джо Байдена переконує Ізраїль ухвалити рішучіші кроки щодо підтримки України та закликає дистанціюватися сильніше від Росії.