Посол Шевченко: Україна наполягла на залученні канадських експертів до розслідування катастрофи рейсу МАУ

Україна налагоджує взаємодію з іншими сторонами у проведенні міжнародного розслідування катастрофи літака українських авіаліній МАУ в Ірані.

Про те, чому співпраця між Україною та Канадою у цій справі є особливою і чому саме на Україну інші країни сподіваються у встановленні співпраці з Іраном з розслідування, розповів посол України в Канаді Андрій Шевченко в інтерв'ю журналістці Української служби "Голосу Америки" Тетяні Ворожко.

Канада не має свого посольства у Тегерані і на цей момент у Канади не було можливості залучити своїх спеціалістів до розслідування. Тому роль Посольства є особливою

"Роль України особлива, - наголосив дипломат. - Канада не має свого посольства у Тегерані і на цей момент у Канади не було можливості залучити своїх спеціалістів до розслідування. Тому роль Посольства є особливою. У нас є дипломатична команда, яка працює в Тегерані. Також до Тегерану прибула команда українських спеціалістів, які вже зараз працюють з іранськими спеціалістами на професійному експертному рівні і це те, що тут у Канаді надзвичайно цінують".

Саме Україна наполягала на долученні канадських спеціалістів до розслідування, говорить дипломат. "Україна, наш президент і міністр закордонних справ у своїй комунікації з іранською стороною прямо наполягали і закликали Іран залучити канадських спеціалістів для якнайкращого розслідування цієї трагедії".

Загалом, інші країни покладають великі надії щодо можливості налагодження міжнародної співпраці з розслідування, говорить Шевченко.

"За міжнародними правилами у випадку авіаційних катастроф розслідування очолює країна, де сталася аварія, - зауважує дипломат. - Іран фактично задає формат, в якому проводиться вся робота. Важливо, що ми можемо робити це – говорити з Іраном, наводити аргументи, наводити аргументи здорового глузду.

На нас і Канада, і багато інших країн дивляться по-особливому. Вони покладають на нас великі надії

Для цього потрібна хороша скоординована робота різних країн. Україна в цій ситуації відіграє абсолютно унікальну роль. На нас і Канада, і багато інших країн дивляться по-особливому. Вони покладають на нас великі надії. І я думаю, що для нас дуже важливо з цією роллю впоратись".

Міжнародне розслідування – це тест для Українина здатність ефективно та результативно працювати, говорить посол. На теперішньому етапі основний пріоритет розслідування - ідентифікація тіл загиблих, відзначає дипломат.

Шевченко наголошує – трагедія рейсу МАУ в Ірані це також випробовування особливого партнерства та дружби України та Канади.

"Це справді та ситуація, - переконаний Шевченко, - де Україна як партнер буде рада надати таку допомогу. І ми кажемо канадцям, що скрізь, де ми можемо допомогти, комунікацією, підтримкою, допомогти канадській владі або канадським родинам, які зараз розбиті цим горем, ми будемо готові зробити те, що від нас залежить.

Це особливе партнерство і особлива дружба, яка зараз випробовується цією бідою, цією трагедію. Це тест на наше співпереживання. Тому зраз є чіткі пріоритети: розслідування і турбота про родини. В цьому напрямку Україна з Канадою дуже щільно координуються".

В катастрофі літака рейсу МАУ з Ірану загинуло більше 170 осіб, включаючи 63 канадців, 82 іранця, 11 українців, 10 шведів, четверо афганців, четверо німців та три британця.

"Ми не заспокоїмося, поки не доб'ємося справедливості", - заявив у своєму зверненні прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо у четвер.

"Родини загиблих і усі канадці хочуть отримати відповіді. Я хочу отримати відповіді. Це означає завершення, відповідальність та справедливість. Ми не заспокоїмося доти, поки не доб'ємося цього", - підкреслив Трюдо.

Трюдо двічі розмовляв з президентом України Володимиром Зеленським про розслідування катастрофи.

"Україна та Канада всіма можливими засобами підтримуватимуть об'єктивне та всебічне розслідування", - заявив український президент у Twitter.

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