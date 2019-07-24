США планують активніше діяти з питання України, щоб уникнути конфлікту в Європі, – новий посол США в ОБСЄ

"Чим наразі опікуються США, так це важкою роботою задля збереження українського суверенітету, тому що на нього чиниться напад", - заявляв новопризначений посол США до ОБСЄ Джеймс Гілмор під час слухань в Сенаті з затвердження його кандидатури, що відбулись 23 травня. З 2 липня Гілмор є послом США до ОБСЄ.

"США демонструють силу в суперечці стосовно України, попереджують про новий "конфлікт в Європі". З такою назвою 23 липня видання The Washington Examiner опублікувало інтерв'ю з екс-губернатором штату Вірджинія і посолом США до ОБСЄ Джеймсом Гіломором.

"Адміністрація Трампа вживає нових кроків, щоб показати дипломатичну силу і приборкати ескалацію напруги, через зусилля Росії залякати Україну а також через анексію Криму", - йдеться в статті.

"Зрештою Сполучені Штати справді потребують безпеки та миру в Європі, - заявив Гілмор в інтерв'ю. – Тепер це справді не так. Тому метою є краще впроваджувати американську політику, додавши наш голос до миру та стабільності на континенті". Посол наголосив, що планує відіграти провідну роль у врегулювання питання зростання напруги в Європі через дії Росії і відзначив унікальну роль, яку може зіграти ОБСЄ, як організація, що об'єднує 57 країн.

Метою, очевидно, є зберегти мир та суверенітет народів Європи і не дозволити розпочатись новому конфлікту, який може статись з огляду на поведінку росіян. Звичайно, це проявляється в Україні

"Це – організація, яка може дозволити Європі зосередитись на справді серйозних питаннях війни та миру, які постали сьогодні перед Європою", - заявив Гілмор.

"Метою, очевидно, є зберегти мир та суверенітет народів Європи і не дозволити розпочатись новому конфлікту, який може статись з огляду на поведінку росіян. Звичайно, це проявляється в Україні", - наголосив новопризначений посадовець.

США займатимуть активну позицію в організації, запевняє Гілмор: "Від мене хочуть активної позиції, а не пасивно стояти і робити що скажуть. Від мене хочуть активності та лідерства, коли це можливо".

Серед інших питань, яким планує приділити увагу новопризначений посадовець – захист прав людини, свободи виборів, зростання можливостей для жінок.

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