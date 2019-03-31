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Посол США в Україні прийшла на виборчу дільницю в Києві

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Посол США в Україні Марі Йованович відвідала виборчу дільницю в центрі Києва і «побачила, як українці здійснюють право обирати президента», інформує посольство США в Україні.

У Twitter американські дипломати подякували Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЧ) ОБСЄ, громадянській мережі «Опора», мережі ЕNEMO, Міжнародному республіканському інституту, Національному демократичному інституту та «іншим незалежним чесним спостерігачам, що надають підтримку вільному і справедливому демократичному процесу».

Раніше посол Йованович закликала українців взяти участь у голосуванні: «У цей знаменний для демократії день, громадяни України вирушають на виборчі дільниці. Я сподіваюся, що всі українці, які володіють виборчим правом, скористаються цією важливою можливістю визначити майбутнє своєї країни».

В Україні 31 березня відбувається перший тур чергових виборів президента країни. Голосування закінчиться о 20:00. У бюлетень для голосування внесено прізвища 39 кандидатів.

Передрук з "Радіо Свобода"

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