“Запам’ятайте мої слова: Росія відповість за свої звірства” - посолка США при ООН Лінда Томас-Грінфілд

Послання до Путіна з вимогою закінчити війну виголосила сьогодні, 22 лютого, посолка США при ООН Лінда Томас-Грінфілд під час заходів до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. “І запам’ятайте мої слова: Росія відповість за свої звірства”, - сказала посолка.

“Припиніть цю війну. Припиніть вашу кампанію жорстокості. Покладіть край стражданням, які ваші сили завдали Україні та світу”, - звернулася Лінда Томас-Грінфілд до президента Росії Путіна.

Вона також наголосила на необхідності на найближчій сесії у Женеві поновити мандат Незалежної міжнародної слідчої комісії при ООН, яка розслідує злочини щодо України.

“Докази звірств та інших злочинів продовжують накопичуватися, - каже посолка. - Комісія повинна мати можливість продовжувати свою важливу роботу. Має настати відповідальність за звірства Росії”.

Російські війська скоїли злочини проти людства... Це не те визначення, яке ми приймаємо легко. Але в цьому випадку докази неспростовні.

Лінда Томас-Грінфілд навела приклади спотворення реальності Володимиром Путіним у його промовах і наголосила: “Це його власні сили чинили звірства над українським народом… США вважають, що російські війська скоїли злочини проти людства в Україні. Злочини проти людства. Це не те визначення, яке ми робимо легко. Але в цьому випадку докази неспростовні”.

Посолка нагадала, що міжнародні слідчі задокументували широкий спектр жорстоких злочинів, скоєних російськими військовими: розстріли, безпідставні затримання, тортури, зґвалтування та інші форми насильства. Лінда Томас-Грінфілд особисто зустрічалася в Україні із жертвами воєнних злочинів Росії, зокрема, жінками, над якими здійснили наругу російські військові, літніми людьми, яких війна вигнала з дому, дітьми.

“Це було боляче, - зізналася дипломатка. Достовірні звіти свідчать про те, що російські чиновники організували переселення тисяч дітей… У багатьох випадках батьки відправляли дітей у, як вони вважали, «літні табори» для безпеки своїх дітей, але потім їм було відмовлено в спілкуванні та возз’єднанні з ними. В інших випадках батьки відмовлялися відправляти дітей до російських «таборів», а російська окупаційна влада все одно їх забирала”.

“Ми маємо докази, що президент Путін і Кремль активно беруть участь у тому, щоб заперечити та придушити ідентичність України, її історію та культуру. Ми повинні закликати Росію припинити цю нелюдську кампанію, повернути дітей батькам та опікунам, надати реєстраційні списки вилучених нею дітей і дозволити незалежним спостерігачам отримати доступ до об’єктів на контрольованих або окупованих Росією територіях України та в самій Росії”, - сказала посолка.

“Сполучені Штати також засуджують жорстоке поводження з людьми з інвалідністю”, - додала посолка.

Як повідомляв "Голос Америки", у Радбезі ООН розпочала роботу надзвичайна спеціальна сесія Генеральної Асамблеї ООН, на якій очікується ухвалення резолюції «Принципи Статуту ООН, що лежать в основі всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні».