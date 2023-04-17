Посолку США вперше допустили до журналіста Гершковича в СІЗО "Лефортово"

Україна та міжнародні донори мають чіткий план того, як забезпечити фінансову стабільність в Україні цього року, уникнути друку грошей для фінансування бюджету. Про це голова Національного банку України Андрій Пишний розповів в інтерв’ю журналістці Української служби Голосу Америки Оксані Бедратенко.

Повний текст інтерв'ю читайте тут.



Посадовець каже: допомога міжнародних партнерів чітко визначена, а джерела - зрозумілі. Це, переконаний посадовець, дозволить Україні забезпечити фінансову стабільність, пройти цей період без друку грошей для бюджету, каже Пишний і зауважує: якщо торік Україна потребувала $32 мільярдів для балансування бюджету, цього року потреба – $40 мільярдів.



Більш як 20 мільярдів бюджетної підтримки для України надходять зі США. В п’ятницю США заявили про намір надати Україні додаткові $4,9 мільярда для бюджетної підтримки. Кошти будуть наявні у вересні. Сполучені Штати вже надали Україні $18 мільярдів бюджетної підтримки через механізм Світового банку, йдеться в повідомленні Держдепу. Загалом, повідомили у Світовому банку, через установу на підтримку України цього року було перераховано понад 20 мільярдів доларів.



«Ці кошти, разом з підтримкою ЄС, МВФ та інших дозволять уряду надати критично важливі послуги громадянам, в час війни проти жорстокої агресії Росії», - йдеться в повідомленні Держдепу.



На відміну від минулого року, Україна отримала запевнення від донорів щодо ритмічного фінансування, говорить Пишний.



Минулого року, після початку повномасштабної агресії Росії проти України, хоча підтримка донорів була значною, через затримки з надходженнями, Нацбанк змушений був друкувати кошти, щоб наповнити бюджет. Таке фінансування «токсичне», зазначає Пишний. «Це екстрені речі, і вони дуже небезпечні. Вони мають свою ціну. І ми всі погодились з тим, що в цьому році ми зробимо усе необхідне, а є чіткий план дій, погоджений на рівні уряду, Національного банку, Міністерства фінансів, для того ж, щоб уникнути емісійного фінансування. Ну і звісно, це забезпечити ритмічне і достатнє надходження міжнародної фінансової допомоги», - каже посадовець.



Теперішні запевнення від країн G7 та міжнародних організацій не було легко отримати, зазначає посадовець, але програма МВФ стала ілюстрацією того, що . «Ці запевнення мають різний характер жорсткості. На цей рік ми розуміємо джерело, і ми переконані. Далі - програма еластична: в залежності від того, як розвиватиметься ситуація і якої допомоги потребуватиме Україна, таку допомогу вона повинна отримати. Відповідні запевнення ми отримали і від партнерів G7». Допомога триватиме як за базового сценарію, так і за негативного. «Пакет фінансової підтримки у 4-річному горизонті буде складати біля $140 млрд», - додає посадовець.



«Ця програма з Міжнародним валютним фондом дає відповіді на ці питання: як довго і в якому обсязі Україні може знадобитися підтримка для того, щоб збалансувати наші бюджетні потреби і підсилити нашу спроможність вистояти і перемагати в цій війні разом із підтримкою в військовому плані», - додає посадовець.



Пишний вказує, що саме незалежність НБУ від емісійного фінансування є перевагою. «Функціонуюча стійка банківська система незалежний Національний банк - це наша перевага в цій війні», - каже він.



«Незалежність Національного банку - це водночас і мета, і ресурс, завдяки якому вдається створювати коло довіри, вести дуже конструктивні, непрості перемовини і досягати в цих перемовинах результату. Це те, що лежить в основі тих самих домовленостей з Міжнародним валютним фондом.



Він додає: «В рамках меморандуму ми домовились про кроки, які дозволять Україні відмовитися від емісійного фінансування. З цим погодився уряд. З цим погодився президент, міністр фінансів і, звісно, Національний банк. Ми будемо вживати заходів для того, щоб і далі забезпечувати фінансову стабільність і жодним чином не підважувати незалежність. Навпаки, Меморандум передбачає, що Україна отримає необхідну підтримку для фінансової стабільності, зовнішньої стабільності, податкової, бюджетної, цінової. Для того, щоб підсилити її спроможність на шляху до перемоги. І, до речі, слово «перемога» є в меморандумі з Міжнародним валютним фондом».



А от Росія вже через півроку змушена буде вдатись до емісії, щоб перекрити військові потреби, прогнозує НБУ.



Пишний говорить: через санкції Заходу, які заблокували активи Фонду національного добробуту Росії, російський центробанк змушений буде вдатись до друку коштів.



«Треба слухати уважно і дивитися на обличчя голови Центрального банку Російської Федерації Набіуліної, як вона нервує, розуміючи, що санкції Сполучених Штатів і Європи, якими були заблоковані активи Фонду національного добробуту Росії, який, по суті був гаманцем, за рахунок якого фінансувалася ця війна, що ці блокуючи санкції в купі з тим, що вже було задіяно, - а десятий пакет санкцій Європейського Союзу потужний, і чергова хвиля санкційного тиску, яку запровадили Сполучені Штати, так само дуже потужна, - працюють, і вона розуміє, що вже в наступному півріччі вона повинна вдатися до покриття бюджетного дефіциту Російської Федерації за рахунок друку грошей. Це запускає спіраль. Ця спіраль приведе Росію до економічно фінансового краху, а політичний режим Путіна до банкрутства», - каже посадовець.



Росія минулого року зменшила публікацію даних про бюджет. Минулого тижня, Росстат оприлюднив дані, що дефіцит російського федерального бюджету склав 2,4 трильйона рублів, або більш ніж $29 мільярдів, що становить падіння з минулого року, коли в першому кварталі Росія повідомляла про профіцит бюджету 1,13 трильйона рублів.