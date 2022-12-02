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Другу за тиждень евакуацію провели в посольстві України в Іспанії
Посольство України в Іспанії отримало "закривавлений" пакунок на зразок тих, які раніше надійшли іншим українським дипломатичним установам. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.
У дописі в соцмережі Ніколенко додав, що іспанська поліція оточила периметр посольства з міркувань безпеки. На місці вже працюють фахівці, проводяться слідчі дії, додав посадовець.
Поліція не виявила вибухівки в пакеті, повідомило Міністерство внутрішніх справ Іспанії, пишуть ЗМІ.
Все ж поліція провела евакуацію з будівлі посольства. Це вже друга евакуація будівлі за тиждень. 30 листопада співробітник українського посольства в Мадриді зазнав поранень в результаті вибуху, повідомили ЗМІ з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Іспанії. Ніколенко написав у мереж Facebook, що поранено коменданта, який оглядав конверт, що надійшов на адресу посольства. Конверт вибухнув у нього в руках, написав Ніколенко.
Пакет, що надійшов до посольства в п'ятницю, може бути пов'язаний з іншими пакетами, які українські диппредставництва отримували останнім часом, йдеться в заяві іспанського відомства, яку наводять ЗМІ: "Той факт, що поштова марка не з Іспанії а також його характеристики, може означати, що він [пакет] пов'язаний з іншими пакетами, перехопленими в інших посольствах та консульствах України в різних країнах Європи".
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав події "кампанією терору та залякування посольств і консульств України" і перевів диппредставництва до режиму посилених заходів безпеки, повідомив Ніколенко в дописі від 2 грудня.
Ніколенко також написав, що "після теракту в Іспанії до посольств в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, Австрії, генеральних консульств в Неаполі та Кракові, консульства в Брно надійшли закривавлені пакунки. У пакунках знаходилися очі тварин. Самі пакунки були просякнуті рідиною характерного кольору та мали відповідний запах ... Вхід до помешкання посла в Ватикані зазнав вандалізму, посольство в Казахстані отримало повідомлення про мінування, яке згодом не підтвердилося".
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«Путін і Росія, очевидно, провалились в намірах зламати ОБСЄ», – Вікторія Нуланд. Відео
Організація з безпеки та співпраці в Європі (ОБСЄ) змогла протистояти зусиллям Кремля, спрямованих на підрив цієї організації, вважає заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд. Про це вона сказала у виступі на засіданні міністрів країн ОБСЄ, що відбулось 1-2 грудня в Польщі.
Новий американський бомбардувальник-невидимку представляє Пентагон
ВАШИНГТОН. Пентагон представляє новий американський ядерний бомбардувальник-невидимку. Після багатьох років секретних розробок, бомбардувальник має стати відповіддю на зростання занепокоєння Пентагону щодо ризику майбутнього конфлікту з Китаєм.
B-21 Raider — перший новий американський бомбардувальник за понад 30 років. Майже кожен аспект програми засекречено. Напередодні його відкриття в п'ятницю на об'єкті ВПС у Палмдейлі, штат Каліфорнія, було опубліковано лише зображення бойового літака, зроблені художниками. Ці кілька зображень показують, що Raider нагадує чорний ядерний бомбардувальник-невидимку B-2 Spirit, який він з часом замінить.
Бомбардувальник розроблено в рамках зусиль Пентагону з модернізації всіх трьох елементів ядерної тріади, яка також включає ядерні балістичні ракети для наземного запуску, боєголовки для запусків з підводних човнів.
Китай може наростити кількість ядерних боєголовок до 1500 до 2035 року, а його успіхи в гіперзвуковій техніці, кібервійні, космічних можливостях та інших сферах є «найзначнішим і системним викликом національній безпеці США та вільній і відкритій міжнародній системі»", - заявив цього тижня Пентагон у своєму щорічному звіті щодо Китаю.
«Нам потрібен новий бомбардувальник для 21-го століття, який би дозволив протистояти складнішим загрозам, які, як ми побоюємося, можуть постати від Китаю, Росії, - сказала Дебора Лі Джеймс, секретар ВПС, під часоголошення контракту в 2015 році. - В-21 більш живучий і може протистояти цим набагато складнішим загрозам».
Хоча Raider може нагадувати B-2, всередині схожості немає, сказала Кеті Ворден, виконавчий директор Northrop Grumman Corp., яка виготовляє Raider.
«Порівняно з B-2, те, як він діє всередині - надзвичайно сучасне, оскільки технологія настільки розвинулася з точки зору обчислювальних можливостей, що тепер ми можемо вбудувати в програмне забезпечення B-21», — сказала Ворден.
Інші зміни, ймовірно, включають передові матеріали, що використовуються в покриттях, щоб ускладнити виявлення бомбардувальника, нові способи контролю електронних випромінювань, щоб бомбардувальник міг підробити радари супротивника та маскуватися під інший об’єкт, а також використання нових технологій силової установки, кількох засобів захисту кажуть аналітики.
У інформаційному бюлетені компанія Northrop Grumman, що базується у Фоллз-Черчі, штат Вірджинія, заявила, що використовує «новітні технології виробництва та матеріали, щоб гарантувати, що B-21 переможе системи обмеження доступу зони, з якими він зіткнеться».
Ворден не розповіла детально про особливості цих технологій, але сказала, що бомбардувальник буде більш непомітним.
"Коли ми говоримо про обмежену можливість за ним спостерігати, це неймовірно низька можливість, — сказала Ворден. - Ви почуєте його, але насправді не побачите".
Виготовляється шість B-21 Raiders; Військово-повітряні сили планують виготовити 100, які можуть нести або ядерну зброю, або звичайні бомби та можуть використовуватися як з екіпажем, так і без нього. І ВПС, і Northrop також вказують на відносно швидкий розвиток Raider: бомбардувальник пройшов шлях від контракту до дебюту за сім років. Інші програми нових винищувачів і кораблів потребували десятиліть.
Вартість бомбардувальників невідома. Військово-повітряні сили раніше вказували ціну на купівлю 100 літаків із середньою вартістю 550 мільйонів доларів США за кожен у доларах 2010 року (приблизно 753 мільйони доларів сьогодні), але незрозуміло, скільки насправді витрачають ВПС.
Той факт, що ціна не є публічною, турбує організації, що відслідковують державні фінанси.
«Звичайний аналіз такої великої програми, як ця, може стати для нас великою проблемою, — сказав Ден Ґрейзьєр, старший науковий співробітник з оборонної політики в Project on Government Oversight. - Легко казати, що все йде за планом з B-21 , поки він не полетить. Тому що лише тоді, коли одна з цих програм переходить у фазу тестування, виявляються справжні проблеми. І це той момент, коли графіки дійсно починають збиватись і витрати починають зростати".
Raider не здійснить свій перший політ раніше 2023 року. Проте, використовуючи передові обчислення, каже Ворден, компанія Northrop Grumman тестувала продуктивність Raider за допомогою цифрового двійника, віртуальної копії того, що був представлений.
Предбачалося також, що флот B-2 налічуватиме понад 100 літаків, але ВПС зрештою виготовили лише 21 через витрати коштів і зміну безпекової ситуації після розпаду Радянського Союзу.
B-21 Raider, який отримав свою назву від рейду Дуліттл над Токіо 1942 року, буде трохи меншим за B-2, щоб збільшити його радіус дії, сказала Ворден.
У жовтні 2001 року пілоти B-2 встановили рекорд, летівши 44 години поспіль, щоб скинути перші бомби в Афганістані після терактів 11 вересня. Але B-2 часто виконує тривалі місії, тому що в усьому світі мало ангарів, які можуть вмістити його розмах крил. Це обмежує місця, де B-2 можуть приземлятися для необхідного післяпольотного обслуговування. І в ангарах потрібно було кондиціонувати повітря — оскільки вікна Spirit не відчиняються, а спека може розплавити електроніку кабіни.
Новий Raider також отримає нові ангари, щоб відповідати розмірам і складності бомбардувальника, сказала Ворден.
- Голос Америки
"Незважаючи на жахи цього року, ми, американці, - оптимісти" - Нуланд в ОБСЄ
Організація з безпеки та співпраці в Європі (ОБСЄ) змогла протистояти зусиллям Кремля, спрямованих на підрив цієї організації, вважає заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд.
"Незважаючи на жахи цього року, ми, амерканці, - оптимісти", - сказала посадовиця у виступі на засіданні міністрів країн ОБСЄ, що відбулось 1-2 грудня в Польщі.
Нуланд пояснила свій оптимізм тим, що "так само, як Путін не зміг зламати Україну своїм зловмисним вторгненням, воєнними злочинами та порушенням прав людини, а також жорстокими атаками на найбільш вразливих, молодь та старих, зануривши мільйони в холод та темряву, так само Путін і Росія, очевидно провалились в намірах зламати ОБСЄ".
Посадовиця зауважила, що так само як і ООН, ОБСЄ змогло сказати "ні" у відповідь на "спроби Москви її розділити, паралізувати та зруйнувати".
Серед нових важливих ініціатив організації Нуланд назвала створення програми підтримки України а також задіяння "Московського механізму".
Як повідомляв Голос Америки, "Московський механізм " було задіяно декілька разів з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Зусилля в рамках "Московського механізму" були зосереджені на розслідуванні ведення Росією війни та фіксації серйозних порушень міжнародного гуманітарного права та порушень прав людини в Україні, а також на огляді ситуації з правами людини в самій Росії.
Генеральний секретар ОБСЄ Гельга Шміт зауважила важливу роль, яку організація зіграла в підтримці стабільності в регіоні в 2022 році.
"Коли ми дивимось на цей рік, - заявила Шміт, - ми бачимо спустошення, яке принесла війна, але ми також бачимо роботу ОБСЄ - зменшення викликів, створених війною, підтримка діячів та установ, які створюють стабільність та безпеку не лише в Україні, але і в Молдові, Центральній Азії, Південно-східній Європі і далі".
Цього року в ОБСЄ, організації, що об'єднує 57 країн, головувала Польща. Наступного року головування переходить до Північної Македонії.
Ґроссі сподівається на створення безпекової зони навколо ЗАЕС до кінця року – ЗМІ
Генеральний директор Міжнародного агентства атомної енергії Рафаель Маріано Ґроссі заявляє про прогрес у переговорах для створення зони безпеки навколо Запорізької атомної електростанції – про це він заявив у інтерв’ю італійській газеті la Repubblica.
За словами Ґроссі, він прагне знайти рішення для забезпечення безпеки найбільшої атомної електростанції в Європі, «сподіваюся, до кінця року». Голова МАГАТЕ заявив про «конкретні пропозиції» і прогрес у цьому питанні.
«Моє зобов’язання полягає в тому, щоб досягти рішення якнайшвидше... Наша мета — уникнути ядерної аварії, а не спричинити сприятливу у військовому сенсі ситуацію для тієї чи іншої сторони», – сказав він.
Ґроссі додав, що наразі обидві сторони «досягнули згоди щодо деяких фундаментальних принципів» стосовно безпеки заводу.
«Перше – це захист: це означає прийняти те, що ви не стріляєте ні по об’єкту, ні з об’єкта. Друге – це визнання того, що МАГАТЕ є єдиним можливим способом забезпечити безпеку АЕС», – вважає голова агентства.
Він припустив, що може зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським «незабаром», щоб обговорити деталі угоди.
Російські державні медіа також цитують генерального директора «Росатома» Олексія Ліхачова, який заявив, що представник Москви в МАГАТЕ Михайло Ульянов «активно працює» над цим питанням. Водночас він додав, що «рішення не на боці Росії».
Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС, як це пропонують в ООН.
Станція неодноразово зазнавала обстрілів. 5 серпня сталося вперше в історії станції на певний час повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.
МАГАТЕ повідомило в своєму звіті, що вночі та вдень 20 листопада на території Запорізької АЕС пролунало більш ніж десять потужних вибухів. В «Енергоатомі» повідомили, що характер пошкоджень на ЗАЕС вказує на те, що російські війська цілили по інфраструктурі, необхідній для запуску 5 і 6 енергоблоків і відновлення виробництва електроенергії Запорізькою АЕС для потреб України.
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