"Хто жене людей на смерть?" - огляд коментарів про насильство у день відкриття посольства США в Єрусалимі

У понеділок США офіційно відкрили посольство у Єрусалимі. Дипломатичне представництво буде працювати у будівлі, яка раніше виконувала функції американського консульства. Пізніше очікується закладення нової будівлі посольства та переїзду ширшого складу американських дипломатів до Єрусалиму. Відкриття привітали і лідери Демократичної партії США.

Стало відомо, що охорона американських дипломатичних представництв посилюється

"Кожна нація має право обирати свою столицю. Я підтримав відповідні законопроекти ще два десятки років тому, і я аплодую президенту Трампу за його вчинок", - заявив лідер демократів у Сенаті, Чак Шумер.

Між тим відкриття співпало у часі із протестами палестинців, які організовує ісламістське угрупування Хамас, на вшанування Накба - примусового переміщення сотень тисяч людей після заснування держави Ізраїль у Палестині. Про це повідомляє Бі-Бі-Сі.

Напередодні Хамас заявляв, що посилить виступи у зв'язку із відкриттям посольства США у Єрусалимі.

Люди гинуть у секторі Газа, де палестинці штурмують кордон. Місце сутичок розміщене за майже 60 кілометрів від нового посольства США в Ізраїлі. Як повідомляє The Washington Post, вже вбито щонайменше 43 особи і поранено понад дві тисячі.

Ось як це видання описує атмосферу на місці подій:

"У точці збору на сході від Гази організатори закликають демонстрантів прориватись через огорожу, кажуть їм, що ізраїльскі солдати тікають зі своїх позицій, хоча насправді ізраїльтяни посилювали їх. Поблизу бар'єру молоді чоловікі кидають каміння та намагаються запускати повітряних зміїв із запалами, сподіваючись що так вони підпалять посіви на протилежному боці. Між тим більшість демонстрантів мирна, протестують проти втрати своїх будинків та сіл та перенесення посольства. Над шумом натовпу чутно постріли, поблизу огорожі постійно прибувають і відбувають машини швидкої, які забирають поранених. У лікарнях кажуть, що перевантажені".

Стаття відзначає, що окремі мітингувальники розповіли, що прийшли протестувати після того, як їхні близькі були поранені під час попередніх проетестів на цьому ж місті. Ізраїль розкидав листівки, які закликають палестинців "врятувати свої життя і працювати для створення свого майбутнього".

Окремі присутні розповіли The Washington Post, що хочуть прорватись до Ізраїлю, щоб "вбивати".

"Ми із захватом штурмуємо і хочемо прорватись", - розповів виданню 23-річний Мохаммед Мансура. Відповідаючи на питання, що він зробив би в Ізраїлі, він відповів: "Що вдасться - вбити, кидати каміння".

Між тим президент США у Twitter назвав день відкриття посольства "великим днем для Ізраїлю" та висловив свої привітання.

Трагічні події у Газі не оминули увагою і на врочистостях в Єрусалимі.

Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер поклав відповідальність за загибель людей на Хамас, повідомляє видання The Hill:

"Як ми побачили у ході протестів минулого місяця та сьогодні, ті, хто провокує насильство, є частиною проблеми, а не її вирішення".

Істеблішмент, як демократичний так і республіканський реагує на події досить зважено. Праві покладають відповідальність переважно на Хамас, а ліві - на Ізраїль

Загалом смерті у Газі розділили США у сенсі покладання вини за події.

На прикладі реакції відстежуються лінії розділу у США між істеблішментом у складі обох партій та крайніми силами. Ці кордони зазвичай губляться на загальному тлі подій американської політики на за і проти Дональда Трампа.

Істеблішмент, як демократичний, так і республіканський, реагує на події досить зважено. Праві покладають відповідальність переважно на Хамас, а ліві - на Ізраїль.

"У Газі сьогодні вбито понад 50 і поранено 2000, це на додадок до 41 вбитого та 9000 поранених в останні тижні. Приголомшлива цифра. Насильство з боку Хамасу не виправдовує те, що Ізраїль стріляє по беззбройних протестувальниках", - твітує колишній кандидат у президенти США сенатор-демократ Берні Сандерс.

"Я вже 100 разів почув сьогодні, як американські посадовці автоматично відповідають, що "Ізраїль має право захищати себе", але ще не чув запитання від журналіста, чи мають право на самозахист палестинці", - твітує журналіст видання The Intercept Джон Шварц, яке загалом налаштоване дуже критично щодо США.

Twitter також буквально рясніє прокольонами на адресу Ізраїлю з боку різномасних активістів.

"Вбивство Ізраїлем безлічі палестинців у Газі - це не "сутички", а бійня. Бійня, підтримувана США, окупований народ волає про свої людьскі права. Окупція - це злочин. Негайно припиніть підтримку ізраїльских військових, яка обходить США у 10 мільйонів доларів на день", - твітує Джилл Стайн, колишній кандидат у президенти США від зелених.

Окрема група прямо покладає відповідальність на .... Трампа.

"Для мене всі люди, які захищають Ізраїль, коли той вбиває протестувальників - трампісти. Не буду терпіти такого лайна. Нудить від них", - твітує Джошуа Голланд, дописувач прогресивного американського видання The Nation.

"Трампова Бійня у Газі може бути найнижчим пунктом його президентства. Ідіотська політика без жодної думки про наслідки", - обурюється журналіст Г'юго Ріфкінд.

У американських правих та прихильників підтримки Ізраїлю з боку США інша тема - в усьому винен Хамас.

"Використання дітей у якості живого щита - це зло. Терористи точно знають, що буде, якщо атакувати бар'єр. Ізраїль має право захищати кордон. Це координований напад, і Хамас намагається привернути увагу до себе, відвернути її від США та Трампа", - твітує Чарлі Кірк, молода зірка консеративної політики у США, прихильник Дональда Трампа.

"Скільки ще людей має вбити Хамас, перш ніж західні організації припинять називати його "громадською групою" у будь-якому контексті? Декому підриви авто, використання бомбістів-сомогубців та ракетні обстріли вже можуть здатись такими, що не личать "громадському" суспільству", - твітує Джим Герагті з National Review.

Скільки протестів у США включають закидування каміння та запалювальною сумішшю солдатів, які намагаються недопустити прориву кордону?

Популярний оглядач та промовець з правого табору Бен Шапіро обурюється і тим, що провідні американські ЗМІ називаються події у Газі протестами, а вбитих - протестувальниками.

"Скільки протестів у США включають закидування каміння та запалювальною сумішшю солдатів, які намагаються не допустити прориву кордону?", - твітує Шапіро у відповідь на статтю The New York Times.

"Не хочеш, щоб тебе застрелили - не намагайся перетнути суверенний, мілітаризований бар'єр, особливо, якщо ти з Хамасу", - твітує Сохраб Ахмарі з видання Commentary.

​А у виданні Daily Signal, яке також можна віднести до групи "консервативних", знайшли спосіб поєднати тему того, що ЗМІ США буцімто зумисне зливають президента Трампа із позицією, що Хамас є єдиною причиною трагічних події у Газі.

"Хамас маніпулює Західними ЗМІ - а Західні ЗМІ маніпуляють вами", - заявляє видання.

На цьому тлі збалансований погляд на події пропонує Ден Шапіро, колишній радник Барака Обами у Раді із нацбезпеки та посол США до Ізраїлю (2011-2017).

Дипломат взяв на себе завдання пояснити ситуацію навколо посольства взагалі.

"Можна почути різкі реакції на перенесення посольства США до Єрусалиму: "Це кінець миру!", "Ізраїль переміг палестинців", "Це є виправданням порушень з боку палестинців!". Все це неправда. Давайте розберемося із деякими міфами",- пише дипломат.

"Прихильники вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту шляхом створення двох держав бачать у переносі посольства смерть мирної перспективи. Але небо не обвалилось. Посольство США у Західному Єрусалимі - це правильно та раціонально. Місто завжди було столицею Ізраїлю і залишилося би ізраїльською територією за будь-якого сценарію із двома державами. Присутність нашого посольства у Єрусалимі також посилює легітимність історичних зв'язків євреїв із містом, які палестиці часто заперечують так само, як вони заперечують право Ізраїлю на існування загалом. Це питання було табу в американській політиці, але тепер лід рушив. Повідомлялось, що посадовці Білого дому минулого місяця заявили міністру оборони Ізраїлю Ліберману, що майбутній мирний план закличе до передачі 4 арабських районів східного Єрусалиму під контроль палестинців. Це початок. Точні кордони постануть з переговорів, і Ізраїлю знадобиться доступ до святих місць. Переговори не проходитимуть за нинішніх умов, але ми маємо відкрито говорити про важливі аспекти вирішення конфлікту за формулою створення двох держав, готуючись до змін лідерів в Ізраїлі та серед палестинців", - відповів Шапіро критикам переносу польства.

Водночас дипломат остудив і тих, хто вважає, що Ізраїль здобув "перемогу" у конфлікті.

"Так, Ізраїль сильніший, ніж будь-коли. Його легітимність ширше визнається, а він ближчий до багатьох арабських держав, ніж будь-коли. Але зовсім не змінились дилеми, які стоять перед Ізраїлем у сенсі збереженням ним одночасно і свого єврейського характеру, і демократичного устрою, в умовах контролю Західного Берега та палестинського населення. Дехто помилково вважає, що цих важких рішень можна уникнути. Це не так. У майбутньому уряду Ізраїлю доведеться робити важкий вибір. Нинішнє розширення поселень... лише ускладнює цей вибір", - пише Шапіро.

"Інтересам Ізраїлю відповідає знайти шлях до завершення конфлікту за формулою двох держав або принаймні збереження такої перспективи до часу, коли палестинці будуть готові до вибору, якого їм не уникнути. Це також відповідає і інтересам США".

Американський дипломат також знайшов тверезі аргументи і для тих, хто називає політику Ізраїлю щодо палестинців апартеїдом.

"Деякі палестинці наполягають, що вони можуть збільшити ізоляцію Ізраїлю, вимагаючи рівних виборчих прав та кричачи "апартеїд", але ця стратегія не дасть їм перемоги. Палестинці можуть і надалі відмовлятись від того, щоб прямо сказати своєму народу незручну правду про легітимність держави Ізраїль, його перманентний характер та амональність насильства, але їх здатність тиснути на Ізраїль зменшується. Відмова від переговорів (чи навіть зустрічей із представниками США) не дасть ані єдиної держави, ані громадянства палестинцям з Західного Берега, ані полегшення життя тих, хто у Газі страждає під орудою Хамасу. Таким чином, не вдасться збільшити тиск на Ізраїль".

"Натомість це призвете до збереження нинішнього стану та навіть його погіршення. Палестинцям потрібні нові лідери, особливо після того, як Аббас знеславив та самоусунув себе своїми антисемітськими заявами. Його наступникам доведеться відповісти на виправдані страхи Ізраїля щодо намірів палестинців. Без цього, палестинці надалі потерпатимуть, світ буде знизувати плечима, відвертатись від безнадійної справи, та укладатиме високотехнологічні угоди з Ізраїлем. Посольство США має бути в Єрусалимі. Я можу святкувати це сьогодні, хоча і сам вважаю, що Трамп мав завершити цей процес у ширшому контексті двох держав з двома столицями у спільному місті. Це теж буде, якщо не при цій Адміністрації, то за наступної", - пише Ден Шапіро.

Між тим у США вже стурбовані тим, чи відкриття посольства у Єрусалимі не підвищує небезпеку роботи американських дипломатів загалом.

Стало відомо, що склад охорони американських дипломатичних представництв посилюється.

"Я подзвонив у штаб-квартиру Корпусу Морської піхоти запитати, чи посилюється охорона посольств у світлі події в Ізраілі та Газі сьогодні. Якщо коротко, то відповідь ТАК", - твітує журналіст Ден Ламбот.

Уряд Ізраїлю назвав день відкриття посольства США в Єрусалимі "прекрасним днем для миру".

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