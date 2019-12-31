Протестувальники увірвались до Посольства США в Іраку, скандуючи "Смерть Америці!"

Десятки людей увірвались на територію Посольства США в Іраку у вівторок.

Протестувальники пішли на штурм у відповідь на американські авіаудари, які призвели до десятків жертв серед бойовиків, яких на території Іраку підтримує Іран.

У вівторок США нанесли п'ять авіаударів по складах зброї в Іраку та Сирії, під час яких загинуло щонайменше 25 бойовиків. Ці склади США пов'язують з групою Катаєб Хезболла. Саме ця група, на думку США, стоїть за нападами на бази сил коаліції, що відбулись нещодавно. Речник угруповання заперечив участь Катаєб Хезболли у нападі.

Авіаудари США було проведено у відповідь на вбивство американського підрядника ударом ракети на військовій базі Іраку, заявили пресі американські військові.

У вівторок після поховань загиблих під час авіаудару, великий натовп рушив у напрямку до так званої "Зеленої зони" – укріпленої території, на якій розташовано Посольство США у Багдаді, повідомляє АР. Під час штурму, деякі протестувальники скандували антиамериканські гасла, такі як "Смерть Америці!" - пише Newsweek.

Протестувальники пробили вхідні двері і підпалили приймальню Посольства. Вони не увійшли до основної будівлі Посольства і згодом полишили територію.

Сили безпеки Іраку не намагались зупинити протестувальників на їх шляху до "Зеленої зони", дозволивши їм пройти через пункт пропуску, що може свідчити про погіршення відносин між США та Іраком.

Із закликом до Іраку захистити Посольство звернувся президент США Дональд Трамп.

"Іран вбив американського підрядника, поранив багатьох. Ми відповіли потужно і завжди так будемо робити. Тепер Іран організовує напад на Посольство США в Іраку. Їх буде притягнуто до відповідальності у повній мірі. Також, ми очікуємо, що Ірак використає сили для захисту Посольства і ми про це повідомили!" – написав президент США у Twitter.

Прем'єр-міністр Іраку Адел Абдул-Махді у своїй заяві закликав протестувальників полишити територію Посольства. "Агресивну поведінку проти іноземних посольств … буде жорстко припинено службами безпеки", - йдеться в заяві.

Ірак раніше засудив авіаудари США назвавши це втручанням до суверенітету.

Посадовці США відкинули ці критичні зауваження і натомість звинуватили Ірак в тому, що той дозволяє бойовикам, яких підтримує Іран, діяти всередині країни, незважаючи на 11 нападів, що відбулись проти США та сил коаліції протягом минулих двох місяців.

"Ми неодноразово попереджали уряд Іраку і надавали їм інформацію, щоб співпрацювати над втіленням їх задачі захистити нас, як гостей, яких вони покликали. Вони не вжили відповідних кроків", - заявив високопосадовець Держдепу.

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