Посольство США: риторика РФ про те, що Україна загострює ситуацію на Донбасі, вводить в оману і сприяє ексалації

Сполучені Штати закликали обидві сторони конфлікту на Донбасі дотримуватися умов угоди про припинення вогню. Про це мовиться в заяві посольства США, виданій після бойового застосування Україною турецького безпілотника Bayraktar на Донбасі.

При цьому в посольстві наголосили: намагання Росії покласти вину за загострення ситуації на Україну оманливі та провокують нову ескалацію

"Ми закликаємо обидві сторони конфлікту на Донбасі дотримуватися умов угоди про припинення вогню, - сказано в заяві. - Але давайте будемо ясними — підтримувана Росією сторона неодноразово використовувала гаубичну артилерію та безпілотники проти українських сил, прямо порушуючи посилені заходи, узгоджені минулого року, і нещодавно вбила українського воїна".

Як наголосили у посольстві США, "Офіційна російська риторика про те, що Україна загострює ситуацію, не тільки вводить в оману, але й сприяє ескалації напруженості".

Раніше Німеччина і Франція висловили занепокоєння тим, що Україна застосувала безпілотники Bayraktar на Донбасі. Міністерства закордонних справ обох країн заявили, що такі дії України суперечать Мінським угодам та підривають досягнення перемир’я.

Так, речниця МЗС Німеччини Андреа Зассе на брифінгу 27 жовтня заявила: "У Берліні дуже стурбовані збільшенням інтенсивності бойових дій на сході України, а також повідомленням Генштабу української армії, згідно з яким українські Збройні сили у відповідь на артобстріл та загибель одного і поранення ще одного солдата застосували дрон типу Bayraktar".

"Дрони використовують всі сторони, хоча Мінські угоди дозволяють це виключно місії ОБСЄ", - додала дипломатка, слова якої цитує Укрінформ

У відповідь посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав уряд ФРН, замість висловлювати занепокоєння, «поставити Москву на місце».

«Україна має законне право на самооборону, коли її територію вдень і вночі обстрілюють з російських важких озброєнь і коли гинуть мирні жителі та солдати», - заявив український дипломат 27 жовтня в коментарі виданню Bild.

Україна не порушувала Мінських домовленостей, застосувавши безпілотники Bayraktar. Про це заявив, відповідаючи на заяви Німеччини та Франції, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"По-перше, Україна нічого не порушувала. По-друге, ми дотрималися необхідних процедур комунікації через спільний центр координації та контролю з ОБСЄ, щоб застосувати право на самозахист", - сказав глава МЗС на брифінгу в Києві 28 жовтня.

За словами Кулеби, партнерів України мало б більше турбувати те, що гаубиця, яка обстрілювала українські позиції і яку ліквідував безпілотник, була розташована ближче до лінії розмежування, ніж це дозволено Мінськими домовленостями.

26 жовтня Україна вперше застосувала на Донбасі ударні безпілотники Bayraktar турецького виробництва. Як повідомили в ЗСУ, удар по позиціях окупаційних військ було завдано в районі села Гранітне. Наказ надійшов після того, як внаслідок обстрілу з батареї ворожих гаубиць загинув один і був поранений другий військовослужбовець Збройних Сил України. Керованою бомбою з безпілотника було знищено російську гаубицю, після чого обстріл українських позицій припинився.

У відповідь російська сторона звинуватила Україну в порушенні Мінських угод, застосуванні забороненої зброї та спробах ескалації конфлікту. На російських пропагандистських каналах закликали відповісти рішучими заходами аж до воєнних.

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