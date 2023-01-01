Працівники посольства США у Києві назвали свою улюблену фразу 2022

Європейський Союз назвав підтримку України серед своїх головних досягнень 2022 року. Але існує невизначеність щодо того, чи збережеться така підтримка наступного року. Важливу роль у її збереженні відіграє відповідь на питання про те, кого оберуть європейці на своїх виборах цього року.

Як зауважив в нещодавньому інтерв'ю «Голосу Америки» колишній посол США в Україні Джон Гербст, вибори 2023 року в Польщі, Греції, Фінляндії, Іспанії та інших країнах «можуть вивести на перший план євроскептиків і політиків, які симпатизують Росії». Вони можуть також підштовхнути існуючі уряди в цьому напрямку, вважає Гербст, який нині очолює Євразійський центру Атлантичної ради.

Наскільки велика ця небезпека? «Голос Америки» підготував огляд прогнозів ключових виборів у Європі на 2023 рік.

Президентські та парламентські вибори в Туреччині у червні. Ердоган залишиться

Хоча Туреччина і не є членом ЄС, політика цієї країни має велике значення для Європи, і особливо для України, адже Анкара з часу початку російського вторгнення стала важливим партнером для Києва і посередником у спілкуванні з Москвою.

Аналітичний відділ британського часопису «Економіст», Economist Intelligence Unit (EIU) президентські та парламентські вибори в Туреччині вважає найважливішими виборами 2023 року.

Туреччина не лише надала Україні дрони «Байрактари», але і відіграла важливу роль посередника у війні. Зокрема, завдяки зусиллям президента Реджепа Таїпа Ердогана вдалося звільнити з полону сотні українських військовополонених та заручників, включно зі захисниками Маріуполя.

Вибори можуть спровокувати масштабні політичні заворушення

Також, завдяки тому, що турецькі політологи називають «проукраїнським нейтралітетом» Туреччини, вона зіграла ключову роль в укладенні угоди про експорт зерна з українських портів.

За прогнозами EIU, на виборах у червні президента Ердогана, який перебуває на цій посаді з літа 2014 року, буде переобрано. Але, як кажуть дослідники, він зіткнеться з одним із найважчих випробувань за своє майже 20-річне правління, бо, швидше за все, втратить більшість у парламенті.

«Вибори можуть спровокувати масштабні політичні заворушення, особливо у випадку напружених перегонів, або якщо президент відмовляється визнати потенційну поразку», – попереджають аналітики.

Парламентські вибори в Іспанії в грудні. Зростає популярність правих

Іспанія, хоч і не була в числі перших, чи найбільших країн-донорів військової допомоги України, але протягом року відправила Україні пакет військової підтримки – позашляховики, машини швидкої допомоги, а також медикаменти. Під кінець року Мадрид надав свої зенітно-ракетні комплекси Hawk, пообіцяв додаткові системи протиповітряної оборони, генератори, а також пообіцяв тренувати більше українських військових.

Уряд PP-Vox може стати третім урядом, який включає або підтримує ультраправу партію, який формується у великій європейській країні після Італії та Швеції

Також Іспанія надіслала своїх слідчих на допомогу в розслідуванні російських воєнних злочинів, а її керівництво висловило підтримку майбутньому членству України в ЄС.

Але ситація може змінитися після виборів наприкінці наступного року. Як зауважують в EIU, в Іспанії зростає підтримка правих. Праві партії в Європі вже традиційно підтримують антиіммігрантську риторику і були серед прихильників президента Росії Володимира Путіна.

Популярність Народної партії (НП) різко зросла з лютого, і вона, на думку EIU, отримає найбільшу частку голосів на виборах. Для формування правої більшості, кажуть експерти, знадобиться підтримка ультраправої, консервативної партії Vox.

«Уряд PP-Vox може стати третім урядом, який включає або підтримує ультраправу партію, який формується у великій європейській країні після Італії та Швеції», – зауважують фахівці EIU.

Парламентські вибори у Греції у липні. Очікування політичної кризи

Греція є складною країною для України через неприхильні громадські настрої. За результатами опитування соціологічної служби ЄС Eurobarometer, майже половина греків не схвалюють підтримку Європейським Союзом України у війні з Росією. Такі настрої в ЄС поділяють лише словаки і болгари, а наприклад шведи, чи фіни підтримують Україну ледь не одностайно (97% і 95% відповідно).

Проте уряд Греції надає допомогу Україні, незважаючи на почуття громадян. Греція надає фінансову допомогу Україні через міжнародні організації. Вона також прийняла близько 100 000 українських біженців, які мають право на житло, медичне обслуговування та доступ до освіти, зауважують місцеві оглядачі.

Щодо військової допомоги, то як заявив міністр оборони Греції Ніколаос Панайотопулос, Афіни можуть передати Україні свої зенітно-ракетні комплекси С-300, але лише у тому випадку, якщо Сполучені Штати розмістять замість них на Криті свої ЗРК Patriot. Україна просила Грецію про цю систему ППО радянського зразка ще з березня 2022 року.

Щодо виборів, то аналітики EIU каужть, що правляча правоцентристська «Нова демократія» (НД) буде боротися за забезпечення парламентської більшості, але зміни до виборчого законодавства означають, що, ця бортьба «може спричинити політичну кризу та дострокові вибори в 2023-24 роках».

Парламентські вибори у Польщі. Ліберальна опозиція може здобути перемогу

Польща стала ключовою країною для України під час російської агресії. Ця країна прийняла мільйони українських біженців і є головним пунктом, через який постачається західна зброя, Варшава навіть пропонувала, щоб установки Patriot, які призначалися для неї, були відправлені в Україну.

Разом з тим, деякі антиліберальні кроки правлячої партії «Право і справедливість» (PiS) викликали напруженість у стосунках Варшави і ЄС.

Перемога лібералів відкриє шлях до покращення відносин з ЄС, які значно погіршилися за урядів під керівництвом PiS

Чи зміниться підтримка Польщі після виборів? Як вважає колишній президент Європейської Ради Дональд Туск, незалежно від результатів, Польща продовжить свою підтримку України. Про це він сказав у грудні під час виступу на Київському безпековому форумі.

Аналітики EIU кажуть, що політична боротьба буде запеклою, але її результат вплине швидше на стосунки Польщі з ЄС.

«Правляча партія «Право і справедливість» (PiS) збирається отримати найбільшу частку голосів на майбутніх парламентських виборах, але ліберальна демократична опозиція, ймовірно, збере достатню підтримку, щоб забезпечити більшість у парламенті», – вважають дослідники EIU.

Якщо переможуть ліберали, це, на думку аналітиків EIU, «відкриє шлях до покращення відносин з ЄС, які значно погіршилися за урядів під керівництвом PiS».

Парламентські вибори у Фінляндії у квітні. Нинішня прем’єрка, ймовірно, втратить посаду

Неспровокована агресія Росії щодо України нагадала фіннам власний досвід війни за незалежність проти Радянського Союзу у 1939-40-х роках. Тож, незважаючи на десятиліття нейтралітету, країна подала заяву в НАТО, а підтримка України серед населення, є як згадано вище, однією з найвищих в Європі.

Про військову підтримку України, з огляду на міркування безпеки, у Гельсінкі багато не повідомляють, лише називають цифру – 160,4 млн євро і наголошують – передана допомога відповідає запиту України.

Наприкінці року кілька депутатів парламенту Фінляндії закликали уряд передати Україні танки "Леопард-2", на що досі не могли зважитися більші країни, зокрема Німеччина.

Марін, імовірно, втратить свою посаду

Парламентські вибори у Фінляндії відбудуться вже навесні, у квітні. Як кажуть соціологи, cтаном на грудень, опитування показують, що урядова коаліція лівоцентристської прем'єр-міністрки Санни Марін, що складається з Соціал-демократичної партії, Центристської партії, Зелених, Лівих і ліберальної Шведської народної партії разом, імовірно, матимуть більшість.

Але, як вважають фахівці сайту Euroactiv, що спеціалізується на новинах з країн ЄС, «нинішній п'ятипартійний уряд навряд чи зможе працювати після квітневих виборів через внутрішні проблеми.

«Існує занадто багато недовіри, особливо між Зеленими та центристами, чия пітримка зменшується. Отже, Марін, імовірно, втратить свою посаду», – прогнозує Euroactiv.

Найімовірнішим переможцем виборів вони вважають ліберально-консервативну Національну коаліційну партію (NCP), а її голову – Петтері Орпо ймовірним кандидатом на посаду прем’єр-міністра. Опро є гарячим прихильником вступу своєї країни до НАТО. А з огляду на настрої в суспільстві, аналітики не очікують зміни ставлення Фінляндії до України.

Незважаючи на результати виборів, підтримка України залишиться пріорітетом Європи

Щодо ситуації наступного рроку, експерти EIU попереджають, що у міру поглиблення енергетичної кризи та пов’язаного з нею економічної крихи в Європі, зростатиме ймовірність суспільного невдоволення. Але, вони наголошують, що основні політичні пріоритети для європейських урядів залишаться незмінними.

«Незважаючи на результати виборів, це – підтримка України», – кажуть аналітики EIU і додають, що європейці далі працюватимуть над своєю енергетичною безпкою та шукатимуть шляхів, як уповільнити зростання цін на основні товари та послуги, що визначають економічну вартість життя.