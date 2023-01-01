Актуально
- Голос Америки
Працівники посольства США у Києві назвали свою улюблену фразу 2022
"Дипломати посольства США в Києві разом в підвалі посеред ночі під час жорстоких нападів Росії на Україну провели опитування щодо нашої улюбленої цитати 2022 року, - йдеться на Twitter-сторінці американської дипмсії. - Перемогла фраза (мабуть, не дивно): «Русский военный корабль…»"
Раніше посольство засудило чергові атаки Росії проти цивільного населення України. "Вже втретє цього святкового тижня Росія здійснила невибіркові обстріли українців, завдаючи ударів по будинках, готелях та інших цивільних об'єктах. Ці атаки, особливо жахливі цієї пори року, лише посилюють рішучість як відважних українців, так і нашу", - написала посолка Бріджит Брінк.
У новорічну ніч по всій території України була оголошена повітряна тривога. Зокрема, Росія обстрілювала Київщину, Миколаївщину та Дніпро. На Херсонщині загинула одна людина, двоє дітей поранені.
А енергосистема України зазнала принаймні 13 масованих атак дронами, повідомляє "Укренерго". Силам ППО вдалось збити 45 іранських дронів Shahed. З 20 російських крилатих ракет, випущених по території країни, було збито 12.
При цьому очільниця об’єднаного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що під час вчорашнього обстрілу російські війська вперше застосували ракетоносії з Каспію.
Всі новини дня
США хочуть, щоб МВФ змінив політику доплат щодо боргів України
ВАШИНГТОН (AP) — Положення нещодавно підписаного оборонного бюджету США вказує урядові країни працювати з Міжнародним валютним фондом, щоб зменшити борговий тягар для України. Це може створити напругу у світовому кредиторі останньої інстанції щодо одного із найбільших позичальників.
Оборонний бюджет США NDAA зобов'язує представників американського уряду у міжнародних банках розвитку, включаючи МВФ, де США є найбільшим акціонером, використовувати "розголос, голосувати та впливати”, щоб створити можливості для зміни політики цих банків щодо боргів України.
Серед іншого, перед урядом США поставлено завдання домогтись, щоб МВФ переглянув та, можливо, скасував додаткові доплати за кредитами України. Додаткову плату за позики нараховують країнам, які мають великі борги перед МВФ.
США зацікавлені у зміні політики, на тлі рішення надати Україні десятки мільярдів на військову та гуманітарну допомогу з початку російського вторгнення в лютому. Згідно з нещодавнім рішенням, Україна отримає 44,9 мільярда доларів допомоги від США в рамках закону про державні витрати обсягом 1,7 трильйона доларів.
Неминуче, частина грошей США піде на обслуговування позик МВФ.
«Я розумію, чому Сенат хотів би зняти надбавку для України, — написав в електронному листі Пітер Гарбер, економіст, який останнім часом працював у відділі досліджень глобальних ринків Deutsche Bank. - Як головний фінансист економічної допомоги Україні, США не хотіли б надавати кошти, які прямо підуть МВФ».
Економісти Джозеф Стігліц з Колумбійського університету та Кевін П. Галлахер з Бостонського університету писали в лютому про надбавки, кажучи, що «примушення до надмірних виплат знижує продуктивний потенціал країни-позичальника, а також шкодить кредиторам» і вимагає від позичальників «платити більше». саме в той момент, коли вони найбільше обмежені в доступі до ринку".
Інші економісти кажуть, що доплата стимулює великих боржників швидко погасити свої позики.
За даними Світового банку, навіть за умови допомоги очікується, що українська економіка скоротиться на 35 відсотків, а до 2023 року країна буде винна МВФ приблизно 360 мільйонів доларів лише додаткових зборів.
Переконати 24 директорів МВФ, яких обирають країни-члени або групи країн, припинити доплати, може бути нелегко.
Перед Різдвом директори вирішили зберегти політику надбавок. У своїй заяві від 20 грудня вони сказали, що більшість директорів «відкриті для вивчення можливих варіантів надання тимчасового звільнення від доплати», але інші «зазначили, що середня вартість запозичень від Фонду значно нижче ринкової».
Видатні економісти, які вивчають наслідки війни, зазначили в грудневому звіті "Відбудова України: принципи та політика", паризького та лондонського Центру досліджень економічної політики, що "деякі важливі члени з правом голосу можуть мають інтереси, які не узгоджуються з економічною успішністю України».
Забезпечення стабільного фінансування України може стати важчим, оскільки триває війна. Зростають побоювання щодо глобальної рецесії та занепокоєння, що європейським союзникам буде складно виконати свої фінансові обіцянки. Крім того, наступного тижня Республіканська партія США отримає більшість в Палаті представників, а головний республіканець, конгресмен Кевін Маккарті, заявив, що його партія не виписуватиме "необмежений чек" для України.
Марк Вайсброт, співдиректор ліберального Центру економічних і політичних досліджень у Вашингтоні, сказав, що питання надбавок стосується не лише України, а й інших країн, які стикаються з борговими кризами. Серед них: Пакистан, який постраждав від повеней і гуманітарної кризи, а також Аргентина, Еквадор і Єгипет, які разом мають провести мільярдні доплати.
«Нелогічно для МВФ отримувати додаткові збори від країни у кризі, — сказав Вайсброт, — а це неминуче трапляється, тому що додаткові збори побудовані так, щоб вразити країни, які вже мають фінансові проблеми».
За його словами, це питання ставатиме актуальнішим із зростанням боргу України та затягуванням війни.
Джеффрі Сакс, економіст і директор Центру сталого розвитку Колумбійського університету, сказав, що «ці додаткові збори, безумовно, слід скасувати», додавши: «МВФ підриває свою основну роль кредитора останньої інстанції».
Хорватія увійшла в новий рік як повністю інтегрований член ЄС
ЗАГРЕБ, Хорватія (AP) — Опівночі в суботу Хорватія перейшла на спільну європейську валюту, євро, і закрила десятки прикордонних контрольно-пропускних пунктів, приєднавшись до найбільшої у світі безпаспортної зони подорожей.
Для невеликої балканської країни з населенням 4 мільйони людей, де жорстока війна зруйнувала майже чверть економіки три десятиліття тому, ця подія стала новим початком.
Приєднання до європейської Шенгенської зони означає, що тепер хорвати будуть серед майже 420 мільйонів людей, які можуть вільно подорожувати 27 країнами-членами без паспортів для роботи чи відпочинку.
Запровадження євро також забезпечить Хорватії переваги, що випливають із поглиблення фінансових зв’язків з 19 іншими користувачами валюти та з Європейським центральним банком. Це також спростить подорожі та ведення бізнесу, бо не буде потреби обмінювати валюту хорватам, які виїжджають за кордон, і десяткам тисяч іноземців, які щороку відвідують країну з метою роботи чи туризмо приголомшливим узбережжям Адріатичного моря.
Коли колядники в Хорватії вийшли на вулиці, щоб зустріти Новий рік, міністр внутрішніх справ країни Давор Божінович перебував на пункті пропуску Брегана на кордоні зі Словенією, щоб побажати успіху і востаннє перевірити паспорти подорожуючим через кордон.
З 2007 року Словенія є частиною Шенгенської зони, і їй доручено охороняти її зовнішній кордон.
Тепер це завдання візьме на себе Хорватія, яка продовжуватиме застосовувати суворий прикордонний контроль на своїх східних кордонах із сусідами, що не входять до ЄС: Боснією, Сербією та Чорногорією.
«Ми відкрили двері в Європу без кордонів. Цене лише скасування прикордонного контролю, це остаточне підтвердження нашої європейської ідентичності», — сказав Бозінович після того, як разом із своїм словенським колегою Санджою Аяновичем-Говніком спостерігав за тим, як в останнє раз піднімали пандуси на прикордонному переході Брегана.
Стіпіца Мандіч, 72-річний професійний водій, сказав, що свобода пересування без тривалого очікування на перетині кордону була його особистою мрією та причиною, чому він залишив новорічну вечірку вдома та поїхав за кермом 20 кілометрів (12,4 миль) до Брегани, щоб побачити, як це здійсниться.
«Я провів роки свого життя, чекаючи на прикордонних контрольно-пропускних пунктах, тому я прийшов сюди сьогодні ввечері, щоб стати свідком цього моменту, моменту, після якого я більше не буду чекати», — сказав він.
Приблизно в той самий час, незабаром після півночі, міністр фінансів Хорватії та голова центрального банку підійшли до банкомату в столиці Загребі, щоб зняти банкноти євро та символічно віднести стару національну валюту Хорватії, куну, в історію.
Хорватія приєдналася до ЄС у 2013 році, але щоб перейти на євро, країна мала виконати ряд суворих економічних умов, зокрема мати стабільний обмінний курс, контрольовану інфляцію та обґрунтовані державні витрати.
Хорватська куна та євро використовуватимуться паралельно для розрахунків готівкою ще 14 днів, але під час закупів у січні, люди отримуватимуть лише євро на здачу.
Багато хорватів описали події напередодні Нового року як доказ того, що їхня країна пройшла важкий шлях до європейського мейнстріму через 31 рік після війни за незалежність від Югославії, де домінували серби, під час якої було вбито 20 000 людей і сотні тисяч переміщено.
«Ми мріяли про це, і я щасливий, що ми дожили до того, як це сталося, — сказав Златко Леко, житель портового міста Спліт на півдні країни. – Я сподіваюся, що це означає, що ми нарешті стали частиною Європи».
Еленмарі Плетікос-Солон у Загребі погодилася: «Ми вже були частиною Європи, але демонтаж кордонів і перехід на євро остаточно підтвердив, що ми повністю інтегровані» з Європейським Союзом.
"Я справді щаслива. Це полегшить багато речей у нашому житті", - додала вона.
П'ять ключових виборів у Європі у 2023 році
Європейський Союз назвав підтримку України серед своїх головних досягнень 2022 року. Але існує невизначеність щодо того, чи збережеться така підтримка наступного року. Важливу роль у її збереженні відіграє відповідь на питання про те, кого оберуть європейці на своїх виборах цього року.
Як зауважив в нещодавньому інтерв'ю «Голосу Америки» колишній посол США в Україні Джон Гербст, вибори 2023 року в Польщі, Греції, Фінляндії, Іспанії та інших країнах «можуть вивести на перший план євроскептиків і політиків, які симпатизують Росії». Вони можуть також підштовхнути існуючі уряди в цьому напрямку, вважає Гербст, який нині очолює Євразійський центру Атлантичної ради.
Наскільки велика ця небезпека? «Голос Америки» підготував огляд прогнозів ключових виборів у Європі на 2023 рік.
Президентські та парламентські вибори в Туреччині у червні. Ердоган залишиться
Хоча Туреччина і не є членом ЄС, політика цієї країни має велике значення для Європи, і особливо для України, адже Анкара з часу початку російського вторгнення стала важливим партнером для Києва і посередником у спілкуванні з Москвою.
Аналітичний відділ британського часопису «Економіст», Economist Intelligence Unit (EIU) президентські та парламентські вибори в Туреччині вважає найважливішими виборами 2023 року.
Туреччина не лише надала Україні дрони «Байрактари», але і відіграла важливу роль посередника у війні. Зокрема, завдяки зусиллям президента Реджепа Таїпа Ердогана вдалося звільнити з полону сотні українських військовополонених та заручників, включно зі захисниками Маріуполя.
Вибори можуть спровокувати масштабні політичні заворушенняАналіз EIU
Також, завдяки тому, що турецькі політологи називають «проукраїнським нейтралітетом» Туреччини, вона зіграла ключову роль в укладенні угоди про експорт зерна з українських портів.
За прогнозами EIU, на виборах у червні президента Ердогана, який перебуває на цій посаді з літа 2014 року, буде переобрано. Але, як кажуть дослідники, він зіткнеться з одним із найважчих випробувань за своє майже 20-річне правління, бо, швидше за все, втратить більшість у парламенті.
«Вибори можуть спровокувати масштабні політичні заворушення, особливо у випадку напружених перегонів, або якщо президент відмовляється визнати потенційну поразку», – попереджають аналітики.
Парламентські вибори в Іспанії в грудні. Зростає популярність правих
Іспанія, хоч і не була в числі перших, чи найбільших країн-донорів військової допомоги України, але протягом року відправила Україні пакет військової підтримки – позашляховики, машини швидкої допомоги, а також медикаменти. Під кінець року Мадрид надав свої зенітно-ракетні комплекси Hawk, пообіцяв додаткові системи протиповітряної оборони, генератори, а також пообіцяв тренувати більше українських військових.
Уряд PP-Vox може стати третім урядом, який включає або підтримує ультраправу партію, який формується у великій європейській країні після Італії та ШвеціїАналітики EIU
Також Іспанія надіслала своїх слідчих на допомогу в розслідуванні російських воєнних злочинів, а її керівництво висловило підтримку майбутньому членству України в ЄС.
Але ситація може змінитися після виборів наприкінці наступного року. Як зауважують в EIU, в Іспанії зростає підтримка правих. Праві партії в Європі вже традиційно підтримують антиіммігрантську риторику і були серед прихильників президента Росії Володимира Путіна.
Популярність Народної партії (НП) різко зросла з лютого, і вона, на думку EIU, отримає найбільшу частку голосів на виборах. Для формування правої більшості, кажуть експерти, знадобиться підтримка ультраправої, консервативної партії Vox.
«Уряд PP-Vox може стати третім урядом, який включає або підтримує ультраправу партію, який формується у великій європейській країні після Італії та Швеції», – зауважують фахівці EIU.
Парламентські вибори у Греції у липні. Очікування політичної кризи
Греція є складною країною для України через неприхильні громадські настрої. За результатами опитування соціологічної служби ЄС Eurobarometer, майже половина греків не схвалюють підтримку Європейським Союзом України у війні з Росією. Такі настрої в ЄС поділяють лише словаки і болгари, а наприклад шведи, чи фіни підтримують Україну ледь не одностайно (97% і 95% відповідно).
Проте уряд Греції надає допомогу Україні, незважаючи на почуття громадян. Греція надає фінансову допомогу Україні через міжнародні організації. Вона також прийняла близько 100 000 українських біженців, які мають право на житло, медичне обслуговування та доступ до освіти, зауважують місцеві оглядачі.
Щодо військової допомоги, то як заявив міністр оборони Греції Ніколаос Панайотопулос, Афіни можуть передати Україні свої зенітно-ракетні комплекси С-300, але лише у тому випадку, якщо Сполучені Штати розмістять замість них на Криті свої ЗРК Patriot. Україна просила Грецію про цю систему ППО радянського зразка ще з березня 2022 року.
Щодо виборів, то аналітики EIU каужть, що правляча правоцентристська «Нова демократія» (НД) буде боротися за забезпечення парламентської більшості, але зміни до виборчого законодавства означають, що, ця бортьба «може спричинити політичну кризу та дострокові вибори в 2023-24 роках».
Парламентські вибори у Польщі. Ліберальна опозиція може здобути перемогу
Польща стала ключовою країною для України під час російської агресії. Ця країна прийняла мільйони українських біженців і є головним пунктом, через який постачається західна зброя, Варшава навіть пропонувала, щоб установки Patriot, які призначалися для неї, були відправлені в Україну.
Разом з тим, деякі антиліберальні кроки правлячої партії «Право і справедливість» (PiS) викликали напруженість у стосунках Варшави і ЄС.
Перемога лібералів відкриє шлях до покращення відносин з ЄС, які значно погіршилися за урядів під керівництвом PiSАналітики EIU
Чи зміниться підтримка Польщі після виборів? Як вважає колишній президент Європейської Ради Дональд Туск, незалежно від результатів, Польща продовжить свою підтримку України. Про це він сказав у грудні під час виступу на Київському безпековому форумі.
Аналітики EIU кажуть, що політична боротьба буде запеклою, але її результат вплине швидше на стосунки Польщі з ЄС.
«Правляча партія «Право і справедливість» (PiS) збирається отримати найбільшу частку голосів на майбутніх парламентських виборах, але ліберальна демократична опозиція, ймовірно, збере достатню підтримку, щоб забезпечити більшість у парламенті», – вважають дослідники EIU.
Якщо переможуть ліберали, це, на думку аналітиків EIU, «відкриє шлях до покращення відносин з ЄС, які значно погіршилися за урядів під керівництвом PiS».
Парламентські вибори у Фінляндії у квітні. Нинішня прем’єрка, ймовірно, втратить посаду
Неспровокована агресія Росії щодо України нагадала фіннам власний досвід війни за незалежність проти Радянського Союзу у 1939-40-х роках. Тож, незважаючи на десятиліття нейтралітету, країна подала заяву в НАТО, а підтримка України серед населення, є як згадано вище, однією з найвищих в Європі.
Про військову підтримку України, з огляду на міркування безпеки, у Гельсінкі багато не повідомляють, лише називають цифру – 160,4 млн євро і наголошують – передана допомога відповідає запиту України.
Наприкінці року кілька депутатів парламенту Фінляндії закликали уряд передати Україні танки "Леопард-2", на що досі не могли зважитися більші країни, зокрема Німеччина.
Марін, імовірно, втратить свою посадуПрогноз Euroactiv
Парламентські вибори у Фінляндії відбудуться вже навесні, у квітні. Як кажуть соціологи, cтаном на грудень, опитування показують, що урядова коаліція лівоцентристської прем'єр-міністрки Санни Марін, що складається з Соціал-демократичної партії, Центристської партії, Зелених, Лівих і ліберальної Шведської народної партії разом, імовірно, матимуть більшість.
Але, як вважають фахівці сайту Euroactiv, що спеціалізується на новинах з країн ЄС, «нинішній п'ятипартійний уряд навряд чи зможе працювати після квітневих виборів через внутрішні проблеми.
«Існує занадто багато недовіри, особливо між Зеленими та центристами, чия пітримка зменшується. Отже, Марін, імовірно, втратить свою посаду», – прогнозує Euroactiv.
Найімовірнішим переможцем виборів вони вважають ліберально-консервативну Національну коаліційну партію (NCP), а її голову – Петтері Орпо ймовірним кандидатом на посаду прем’єр-міністра. Опро є гарячим прихильником вступу своєї країни до НАТО. А з огляду на настрої в суспільстві, аналітики не очікують зміни ставлення Фінляндії до України.
Незважаючи на результати виборів, підтримка України залишиться пріорітетом ЄвропиАналітики EIU
Щодо ситуації наступного рроку, експерти EIU попереджають, що у міру поглиблення енергетичної кризи та пов’язаного з нею економічної крихи в Європі, зростатиме ймовірність суспільного невдоволення. Але, вони наголошують, що основні політичні пріоритети для європейських урядів залишаться незмінними.
«Незважаючи на результати виборів, це – підтримка України», – кажуть аналітики EIU і додають, що європейці далі працюватимуть над своєю енергетичною безпкою та шукатимуть шляхів, як уповільнити зростання цін на основні товари та послуги, що визначають економічну вартість життя.
Форум