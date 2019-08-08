Зеленський проявив "стриманість і хоробрість перед лицем агресії", після загибелі 4 військовиків - посольство США в Україні

Президент України Володимир Зеленський і командування Збройних сил країни виявили стриманість після подій 6 серпня, коли на Донбасі загинули четверо українських військовослужбовців, вважають у посольстві США в Україні.



Такі дії зберігають "потенціал для справжнього припинення вогню, що рятує життя українців, і прискорили дипломатичні зусилля для мирного врегулювання конфлікту", – ідеться в коментарі на сторінці посольства у фейсбуці.

На переконання американських дипломатів, такий підхід заслуговує на повну підтримку "нормандської четвірки", включно з Росією. "Росія могла б виявити подібну хоробрість і покласти край конфлікту, негайно вивівши свої сили", – вважають у дипмісії.

Президент України Володимир Зеленський повідомив 7 серпня, що провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Я сьогодні зранку розмовляв з президентом Росії Володимиром Путіним із цього приводу. Терміново йому подзвонив, сказав, що це нас не наближає до миру. Я дуже вас прошу вплинути на ту сторону, щоб вони припинили вбивство наших людей", – сказав Зеленський.

Президент України також повідомив після наради з силовиками 7 серпня, що закликав Путіна вплинути на "ту сторону" (підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі – ред.), щоб зупинити обстріли.

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