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Нова очільниця Посольства США звернулась до українців

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Заступниця посла США в Україні Крістіна Квін очолить Посольство в Україні починаючи з 2 січня, коли тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор повертається до Вашингтона.

Квін звернулась до українців, підтвердивши непохитність американської підтримки України.

"Я із захопленням зустрічаю нові виклики і відповідальність на посту керівника команди Посольства США в Україні", - наголосила Квін у зверненні в соцмедіа.

Політика міцної підтримки України залишається стабільною, запевнила дипломатка.

Хто може стати новим послом США до України наразі невідомо.

У п'ятницю до України мав прибути державний секретар США Майк Помпео, але він відтермінував візит в Україну через події в Іраку.

"Держсекретар Помпео переніс свій візит в Україну, Білорусь, Казахстан, Узбекистан та Кіпр через необхідність Державного секретаря перебувати у Вашингтоні, щоб продовжити стежити за ситуацією в Іраку та забезпечити безпеку американців на Близькому Сході", - мовиться у заяві Держдепу від 1 січня.

"Візит Помпео буде знову запланований найближчим часом, він чекає з нетерпінням на цю подорож", - повідомляє Державний департамент США.

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