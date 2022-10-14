Ми знаємо - Україна переможе. Посольство США привітало захисників України

14 жовтня Україна відзначає День захисників та захисниць України.

"Ми знаємо, що Україна переможе. Це перемога свободи над тиранією, демократії тад автократією, свободи над поневоленням", - сказала посол США в Україні Бріджит Брінк. "Спроба Росії знищити українську ідентичність та незалежність вже провалилась", - додала вона. Брінк запевнила, що США підтримуватимуть Україну стільки, скільки необхідно.

Посольство Великої Британії висловило захоплення українцями, які "героїчно захищають свою землю та свободу від російських загарбників".

Привітання з Днем захисників та захисниць в соцмедіа розмістило також британське Міністерство закордонних справ."Велика Британія підтримуватиме Україну стільки, скільки знадобиться для перемоги", - йдеться в повідомленні.

Президент Литви Гітанас Науседа поспілкувався з президентом України Володимиром Зеленським і в дописі в соцмедіа наголосив на успіхах України на полі бою.

"Литва продовжуватиме підтримувати Україну на всіх фронтах і виступати за більшу підтримку з боку Заходу. Більше систем протиповітряної оборони для для захисту її громадян!"

Президент Володимир Зеленський у День захисників та захисниць України подякував всім, хто захищав Україну і б1ється за неї тепер.

"14 жовтня ми дякуємо. Дякуємо усім, хто бився за Україну в минулому, і всім, хто б’ється за неї тепер. Усім, хто перемагав тоді. І усім, хто неодмінно переможе зараз. Переможе так, що це увінчає успіхом боротьбу багатьох поколінь нашого народу", – сказав Зеленський.