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Міжнародні експерти: постачання винищувачів в Україну - це питання часу
Впродовж 11 місяців від повномасштабного вторгнення якщо Україна просила про якусь зброю у США та союзників, через деякий час вона її отримувала, зокрема і ракетну артилерію, і потужні системи протиповітряної оборони, і бойові броньовані машини, і навіть танки. То ж постачання тепер літаків-винищувачів в Україну - це питання часу, про це йдеться у статті видання Business Insider “Україна отримала танки, і тепер приглядається до літаків”.
Зокрема, в інтерв'ю виданню колишній посол Франції у США та в ООН Жерар Аро розповідає про високу ймовірність отримання Україною західних літаків. Він описує безпекову допомогу для України в час цієї війни як “подавання їжі”: Україна отримує її порціями, крок за кроком.
"Кожні три місяці точаться дебати щодо нового типу зброї. Тепер говорили про танки. Можу посперечатися, що в наступні три місяці це будуть літаки", - розповів дипломат виданню.
“Кожного разу ми сваримося і сваримося”, але врешті-решт країни дають зелене світло військовій техніці, додав він.
У США офіційно заявляють, що безпекова допомога українським Збройним силам, як правило, зосереджена на поточних потребах на полі бою. При цьому, як нещодавно заявив речник Пентагону генерал Пет Райдер, хоча Вашингтон продовжує оцінювати «термінові» потреби українців на полі бою, також проводяться обговорення, що потрібно Києву в «середній та довгостроковій перспективах». Про літаки для України США поки не анонсували, і невідомо, чи це рішення взагалі буде ухвалене.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц напередодні під час виступу у Бундестазі заявив, що не планує відправляти винищувачі в Україну. «Я ще з самого початку дав зрозуміти, що ми не говоримо про бойову авіацію, і я повторюю це саме тут», - про заяву канцлера Шольца нагадує видання Al Jazeera у статті “Після танків Україна приглядається до винищувачів: Це те, що ми хочемо”.
Україна просить міжнародних союзників надати Києву одні з найкращих американських винищувачів F15 та F16.
Журналісти Business Insider опитали експертів, який із західних літаків міг би бути найкращим в умовах війни в Україні. Недооціненим експерти назвали літак Gripen виробництва Швеції, мовляв, він значно дешевший і простіший в експлуатації, порівняно з американськими аналогами.
Також непоганим варіантом для України називають американський військовий літак A-10 Warthog - він повільніший за F16, але дуже потужний. В американській армії ці літаки називають “вбивцями танків”.
Британська газета The Guardian у статті “Україна просить винищувачі після німецької пропозиції танків Леопард” посилається на заяву уряду Нідерландів, мовляв, вони розглядають можливість передачі Києву деяких зі своїх 50 літаків у координації з союзниками.
Минулого тижня міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хьокстра заявив, що Нідерланди розглядатимуть будь-які запити України щодо винищувачів F16 американського виробництва. За його словами, "немає табу" на військову допомогу, пише видання Newsweek.
У статті “Літаки для України: Київ тисне, щоб Захід подолав останню заборону” Newsweek також цитує посла США в ОБСЄ Майкла Карпентера, що Вашингтон підтримає будь-яку європейську країну, яка матиме бажання відправити свої літаки американського виробництва в Україну.
Рішенням щодо танків країни Заходи показали «справжню зміну апетиту до політичного ризику» у питанні винищувачів, коментує виданню експерт Королівського інституту в Лондоні Джастін Бронк.
«Існує відносно обмежене вікно десь впродовж наступних шести місяців або близько того, щоб Україна могла потенційно отримати вирішальні територіальні здобутки перед новою великою хвилею російської мобілізації», – цитує Бронка видання Newsweek.
"Немає сценарію, за яким потреба (в літаках - ред.) повністю зникне, навіть якщо Україна переможе цього року, - аналізує експерт. - Це не про те, чи постачаємо ми важке озброєння, як-от танки та потенційно винищувачі, а більше питання про те, коли ми це зробимо. Відтак є вагомі аргументи, щоб сказати: ви повинні зробити це зараз», - продовжує Бронк.
Якщо Україна отримає американські літаки, вони можуть стати вирішальними на полі бою, як в оборонних, так і в наступальних операціях, які Києву доведеться проводити для звільнення територій, вважає генерал-лейтенант ВПС США у відставці, а нині - декан Інституту Мітчела з аерокосмічних досліджень Дейвид Дептула.
“Повітряна сила забезпечує переваги над бронетехнікою, артилерією та піхотою у таких характеристиках як швидкість, дальність, гнучкість, перспектива, маневровість, мобільність і смертоносність, - цитує генерала Дептулу Newsweek. - Хоча сухопутні сили, безумовно, необхідні, «комбіноване військо» не ефективне без авіації”.
“Якщо Україна не придбає заміну винищувачів західного походження в найближчі місяці, вона втратить здатність захищати свій повітряний простір і підтримувати свої наземні сили, а без контролю свого неба вони програють”, - зазначив генерал-лейтенант ВПС США у відставці Дейвид Дептула.
25 січня під час свого вечірнього звернення президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність отримати західну військову авіацію. "Ми маємо вийти на постачання літаків для України. І це мрія. І це завдання. Важливе завдання для всіх нас", - сказав президент. За словами президента Зеленського, це питання він обговорював із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
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Північна Корея різко відреагувала на рішення США надати танки Україні
СЕУЛ, 28 січня (Reuters) – Північна Корея в суботу засудила рішення США надати Україні бойові танки, стверджуючи, що Вашингтон «продовжує перетинати червону лінію», щоб отримати гегемонію через проксі-війну, повідомили державні ЗМІ KCNA.
Сестра лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, Кім Йо Чен, зробила зауваження в заяві, оприлюдненій KCNA, заявивши, що Північна Корея «стоятиме в одному окопі» з Росією проти Сполучених Штатів.
Сполучені Штати заявили цього тижня, що поставлять Україні 31 найсучасніший бойовий танк після того, як Німеччина зробила подібну заяву. Це скасувало табу на підтримку Заходом боротьби України проти російського вторгнення шляхом надання зброї, яка має переважно наступальне призначення.
"Я висловлюю серйозну стурбованість щодо ескалації воєнної ситуації з боку США, через надання Україні військової техніки для наземного наступу", - сказав Кім Йо Чен у заяві.
Сполучені Штати та західні країни «не мають ані права, ані виправдання для наклепу на використання суверенними державами права на самооборону».
Минулого року Північна Корея, яка має ядерну зброю, запустила безпрецедентну кількість ракет, у тому числі міжконтинентальних балістичних ракет (МБР), здатних досягти материкової частини США. Офіційні особи США та Південної Кореї також попередили, що Північна Корея може готуватися до першого з 2017 року випробування ядерного пристрою.
Українсько-польську драму "Щедрик" презентують для американських глядачів. Інтерв’ю
Українсько-польську драму "Щедрик" в ці дні презентують для американських глядачів. Фільм розповідає історію трьох родин різної національності – українців, поляків та євреїв, – які мешкають в Івано-Франківську.
Що американські законодавці говорять про розвиток підтримки України у найближчому майбутньому? Відео
Однією з найбільших новин цього тижня стало оголошення про передачу Україні західних танків, зокрема американських Абрамс, які називають найсучаснішими у світі.
«Українці вивчили уроки Голокосту. Вони створили сильну армію» – Зісельс
У Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту, що відзначається 27 січня на честь звільнення в’язнів табору смерті Аушвіц-Біркенау у 1945 році, політики, громадські діячі та представники єврейських громад нагадали, що злочини проти людяності знову відбуваються на території Європи.
«Не вивчення уроків Голокосту, Голодомору, геноциду вірмен та депортації кримськотатарського народу приводять людство до нових трагедій, війн, військових злочинів, геноцидів. Ми зараз це добре бачимо по агресивній війні, яку росія розв’язала у 2014 році проти України. Буча, Ірпінь, Бородянка, Харків, Маріуполь та багато інших тимчасово окупованих росією місць в Україні явили світу ще одну світову трагедію, яку можна поставити у ряд минулих страшних злочинів проти людства», – написав у мережі Facebook співпрезидент Асоціації єврейських організацій і громад (Ваад) України і виконавчий віце-президент Конгресу національних громад України Йосиф Зісельс.
В інтерв’ю «Голосу Америки» колишній радянський дисидент та полів'язень сказав, що «українці засвоїли уроки Голокосту за 30 років незалежності країни».
«Зокрема, українці засвоїли, що для того, щоб не допустити власного знищення з боку агресивного сусіда, треба бути сильною країною, передусім у військовому сенсі, – сказав Зісельс. – І ми бачимо, як за останні вісім років Україна сильно зміцнила свою армію. І ця армія є гарантією того, що будь-який негідник, який прийде до нас, не зможе так легко знищити українців, як це було під час Другої світової війни з євреями».
Внаслідок геноциду євреїв під час Другої світової війни загинули близько 6 мільйонів людей. Під час німецької окупації України, у 1941–44 роках на території сучасної України було розстріляно понад мільйон єврейських жінок, чоловіків та дітей.
Посолка України у США Оксана Маркарова також каже, що Україна вшановує пам'ять невинних жертв нацистського режиму і водночас «бореться за нашу свободу та домівки від російських загарбників».
«Ми пам’ятаємо уроки Голокосту та боремося невпинно, щоб слова «ніколи знову» справді означали «ніколи знову», – написала посолка у твітері.
Під час церемонії вшанування жертв Голокосту в Києві за участю президента України Володимира Зеленського посолка Великої Британії Мелінда Сіммонс сказала, що Голокост торкнувся і її родини, і що людські трагедії повторюються на українській землі знову у зв’язку з російською агресією.
«Я говорила про своє сімейне коріння в Україні. Що сталося з моєю родиною. І паралелі з російським вторгненням», – написала британська дипломатка у Twitter.
Литовський політик, член Європейського парламенту Петрас Ауштревічюс також провів паралель між подіями 78-літньої давності та сьогоденням.
«Пам'ять про Голокост і боротьба з антисемітизмом залишаються нашим обов'язком, оскільки зараз ми стикаємося з новою геноцидною агресією з боку Росії проти України. Ніколи не забувайте, боріться за справедливість!» – написав політик у Twitter.
Провідний французький політичний коментатор Ніколя Тензер нагадує, що уроки Голокосту полягають, зокрема у тому, щоб минуле не перешкоджало розуміти сучасне. Він проводить паралелі між Путіним і Гітлером і каже тим, хто переконаний, що трагедії 20 століття не можуть повторитися, що применшення «українського геноциду» розв’язує руки Росії чинити нові злочини.
«Будь-яка тривіалізація (з аргументами, що Путін — не Гітлер, війна Росії проти України — це не Друга світова війна, український геноцид — Путін — не Голокост — і що?) служить ворожій пропаганді», - каже він.
Раніше сьогодні президент України Володимир Зеленський у Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту сказав, що попередити наступні геноциди світ зможе у тому випадку, якщо не буде байдужим до злочинів.
«Ми знаємо й пам’ятаємо, що байдужість убиває разом із ненавистю. Байдужість і ненависть завжди тільки вдвох здатні творити зло. Тому так важливо, щоб кожен, хто цінує життя, проявляв рішучість, коли треба рятувати тих, кого ненависть прагне знищити», – закликав він.
«І сьогодні ми повторюємо ще вагоміше, ніж раніше: ніколи знову – ненависті; ніколи знову – байдужості. Що більше народів світу подолають байдужість, то менше простору у світі залишиться для ненависті», – додав президент Зеленський у своєму зверненні.
А тим часом у Москві під час відзначення Дня пам’яті жертв Голокосту президент Росії Володимир Путін повторив заяву про те, що «неонацисти вчиняють злочини в Україні». Як нагадує агентство AFP, це звинувачення Москва використовувала для виправдання своєї військової агресії проти України.
Російська незалежна англомовна газета Moscow Times нагадує, що твердження Путіна про те, що Росія розпочала «спеціальну військову операцію» в Україні з метою її «денацифікації», були заперечені урядом України та єврейською громадою країни.
Як повідомляв «Голос Америки», виступаючи у Давосі, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що з початку широкомасштабної російської агресії в Україні зареєстрували 80 тисяч злочинів російських військових, понад 9 тисяч загиблих мирних жителів, у тому числі 453 дитини.
Міжнародні правозахисні організації стверджують, що «російські війська вчинили низку порушень міжнародного гуманітарного права». Зокрема, у звіті міжнародної неурядової організації Human Rights Watch йдеться про «невибіркові та непропорційні бомбардування та обстріли цивільних територій, які вразили будинки, медичні та освітні заклади. Також правозахисники кажуть, що на окупованих територіях російські або пов’язані з Росією сили «вчиняли явні воєнні злочини, включаючи тортури, страти без судочинства, сексуальне насильство та насильницькі зникнення».
Україна та країни «Групи семи» прагнуть створити спеціальний міжнародний механізм для притягнення до відповідальності російських політичних лідерів та для відшкодування за руйнування, спричинені вторгненням Росії.
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