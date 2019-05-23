Комітет Сенату США схвалив проект постанови до 5-ї річниці Революції гідності в Україні

22 травня Комітет Сенату США з міжнародних відносин схвалив і рекомендував для голосування в Сенаті проект постанови на честь п'ятої річниці Революції гідності. Така інформація міститься на сайті офіційної законодавчої інформації США.

Проект постанови відзначає хоробрість, відданість та самопожертву народу України протягом Революції та після неї і засуджує продовження російської агресії проти України.

Проект було подано до комітету Сенату 14 лютого. Лише один з чотирьох законопроектів отримує схвалення комітету Сенату.

В проекті постанови наводяться основні факти Революції гідності, вшановується пам'ять героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя за свободу та демократію в Україні.

Цим актом законодавці також відзначають прогрес, який уряд України досяг з часу Революції гідності у зміцненні верховенства права, досягненні євроатлантичних стандартів та співпраці з НАТО.

Проект, серед іншого, закликає уряд України продовжувати реформи, боротьбу проти корупції, розбудову вільних ринків, побудову демократії та верховенства права а також підтверджує підтримку США реформам, поновленню територіальної цілісності України, включаючи шляхом надання збройної та іншої допомоги.

Основним зі співавторів проекту постанови є сенатор США Роб Портман.

Портман уважно слідкує за подіями в Україні, і після президентських виборів провів телефонну розмову з новообраним президентом України Володимиром Зеленським.

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