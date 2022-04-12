Словаччина розглядає можливість нових поставок зброї до України

"Сполучені Штати продовжить збільшувати підтримку уряду та народу України і ми закликаємо інші країни робити так само, а також закликаємо всі країни засудити все більш брутальні дії Москви". Таку заяву озвучив держсекретар США Ентоні Блінкен в понеділок під час спільної прес-конференції з міністрами закордонних справ та оборони Індії а також очільником Пентагону США.

Індія, яка на відміну від багатьох інших країн, ще не засудила російську агресію проти України, все ж на засіданні ООН виступила з осудом насильства проти цивільних і закликала до розслідування злочинів і негайного припинення насильства. Індія також надає гуманітарну допомогу Україні.

"Ми вже надали гуманітарну допомогу Україні, деяким її сусідам, - зауважив міністр закордонних справ Індії Субрахман'ям Джайшанкар на прес-конференції, - навіть під час нашої розмови, поставка ліків надходить, або дуже швидко надійде до Києва".

На зустрічах в понеділок у Вашингтоні посадовці обох країн значну увагу приділили впливу війни Росії в Україні на світові поставки продуктів харчування та енергоресурсів.

"Українські фермери змушені тікати або воювати і російські військові навмисно руйнують пашні та обладнання і не дозволяють Україні експортувати пшеницю через порти Чорного моря", - зауважив Блінкен під час прес-конференції.

Індію трубує вплив подій на ринки енергоресрусів, ціни на сировинні товари та мережі поставок, відзначили посадовці країни.

"Навіть країни, що перебувають далеко [від конфлікту] турбуються про енергобезпеку, продовольчу безпеку, ціни на сировинні товари та зриви в логістиці", - вказав міністр закордонних справ Індії.

Коментуючи стан відносин США та Індії, Блінкен зауважив, що Індія розвивала свої стосунки з РФ, коли "США не могли бути партнером" Індії. "Тепер часи змінились", - додав він.

Зустрічі міністрів передувала онлайн розмова президента США Джо Байдена з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді в понеділок. На зустрічі Байден зауважив, що збільшення поставок нафти з Росії "не на користь" Індії, заявляла речниця Білого дому Джен Псакі. Коментуючи поставки нафти з Росії, Джайшанкар закликав більше уваги звернути на Європу, "Підозрюю, що за цифрами, наші загальні закупівлі за місяць будуть меншими, ніж Європа закуповує за півдня", - додав індійський посадовець.

США докладають зусиль, щоб об'єднати міжнародну спільноту проти дій Москви в Україні. Напередодні Псакі заявила, що той факт, що країни, що представляють більше половини світового ВВП об'єднані в таку коаліцію "не можна назвати провалом".