Українці отримали найбільше посвідок на проживання в ЄС в 2018, в основному в Польщі

В 2018 році, права на проживання в ЄС серед громадян країн, що не належать до Європейського Союзу, найбільше отримували українці. Йдеться про посвідки отримані вперше. Про це повідомляє статистична служба Євросоюзу.

В 2018 році, громадяни України залишались лідерами за кількістю отриманих посвідок в ЄС - 527 000 бенефіціарів, з яких майже 78% - в Польщі, йдеться в повідомленні. На другому місці – громадяни Китаю – 206 000 осіб, більше половини з яких отримали посвідки на проживання у Великій Британії.

Четвертими за кількістю отриманих посвідок є громадяни Білорусі – 138 000, 92% з яких отримали документ у Польщі. 75 000 росіян отримали права на проживання в ЄС. 18% з цієї кількості – у Німеччині.

В першій десятці країн, чиї громадяни отримали найбільше посвідок на проживання в ЄС також Індія, Сирія, Марокко, Сполучені Штати, Бразилія та Туреччина. Більше половини - майже 54% посвідок на проживання в ЄС було видано саме громадянам першої десятки країн.

Серед підстав для отримання прав на проживання в ЄС найбільш поширеними є сімейні обставини (28%), робота (27%) та освіта (20%).

Дивіться також: ​Час-Тайм. Як Україні використати підвищену увагу в США на свою користь