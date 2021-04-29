“Америка знову рухається вперед”. Основне зі звернення Джо Байдена до Конгресу США

Президент Джо Байден виступив перед Конгресом США із спеціальним зверненням, таким чином відзначивши свої перші сто днів на посаді. Вперше в історії позаду президента, який виступав з трибуни Конгресу, було двоє жінок - віцепрезидентка Камала Гарріс та спікерка Палати представників Ненсі Пелосі. Промова Байдена тривала майже півтора години. Протягом цього часу він згадав про боротьбу з пандемією, відновлення економіки, протистояння Росії та Китаю та багато іншого. Переказуємо основні моменти із виступу президента США.

Вакцинація і подолання пандемії

Пройшло сто днів з часу, коли я склав присягу, підняв руку над нашою сімейною Біблією, і успадкував країну посеред кризи. Найгірша пандемія за століття. Найгірша економічна криза з початку Великої депресії. Найгірша атака на нашу демократію з часів Громадянської війни. Тепер, через сто днів, я можу прозвітувати країні: Америка знову рухається вперед.

Ми станемо арсеналом вакцин для інших країн - так само, як Америка була арсеналом демократії в Другій світовій війні.

Після того, як я пообіцяв сто мільйонів щеплень від COVID-19 за сто днів, ми надали понад 220 мільйонів щеплень за сто днів. Всі, хто старші за 16 років, тепер можуть одразу вакцинуватись. Тож вакцинуйтесь зараз!

І разом з тим, як наші власні запаси вакцини зростають, щоб забезпечити наші потреби - і ми їх забезпечуємо, ми станемо арсеналом вакцин для інших країн - так само, як Америка була арсеналом демократії в Другій світовій війні.

Протистояння Росії та Китаю

В своїх розмовах зі світовими лідерами - багатьох з яких я знаю багато років - найчастіше я чую коментар: “Ми бачимо, що Америка повернулась. Але чи надовго? Мої колеги американці, ми маємо продемонструвати, що ми не лише повернулись, а що ми тут для того, щоб залишитись.

Я дуже чітко прояснив президентові Путіну, що хоча ми не бажаємо ескалації, їхні дії матимуть наслідки.

Щодо Росії, я дуже чітко прояснив президентові Путіну, що хоча ми не бажаємо ескалації, їхні дії матимуть наслідки. Я відповів прямо і пропорційно на втручання Росії в наші вибори та на кібератаки на наш уряд та бізнеси. Вони скоїли ці обидві речі, і я відповів. Але ми також можемо співпрацювати, де в нас є спільний інтерес. І ми це зробили, коли продовжили угоду START щодо ядерної зброї - і коли працюємо над кліматичною кризою.

Я також сказав президентові [Китаю, - ГА] Сі Цзіньпіню, що США збережуть значну військову присутність в Індо-Тихоокеанському регіоні, так само як ми робимо з НАТО і Європою. Не для того, щоб почати конфлікт, а щоб йому запобігти. І я сказав йому те, що й багатьом світовим лідерам - Америка не відступить від зобов’язання перед правами людини та фундаментальними свободами. Жоден американський президент не може мовчати, коли порушуються базові права людини.

Відновлення економіки

Міжнародний валютний фонд очікує, що наша економіка зросте на понад 6% цього року. Це буде найшвидший темп економічного росту в цій країні за близько чотири десятиліття.

Я запропонував “План робочих місць Америки” … Він допоможе мільйонам людей повернутись до роботи та своїх кар’єр.

Надто довго ми не могли використати найважливіші слова, коли йшлося про кліматичну кризу. Робочі місця. Коли я чую про зміну клімату, я думаю про робочі місця. Нема причини, чому лопасті вітрових турбін не можуть будувати в Піттсбургу замість Пекіна. … І всі інвестиції “Плану робочих місць Америки” будуть керуватись одним принципом: “Купуй американське”.

Збільшення податків

Я не збільшуватиму податків для людей, які заробляють менше 400 тисяч доларів у рік. Настав час для корпоративної Америки і найбагатшого 1% американців заплатити їхню справедливу частку.

Коли ви чуєте, що хтось каже, що він не хоче збільшення податків для найбагатшого 1% і для корпоративної Америки - спитайте їх: чиї податки ви хочете підняти натомість, і чиї податки ви хочете урізати?

Реформа правоохоронної системи

Більшість чоловіків та жінок в уніформі з честю носять свої значки та служать своїм громадам. Я їх знаю. І я знаю, що вони хочуть допомогти побачити цей момент також. Мої колеги американці, нам потрібно об’єднатись, щоб відбудувати довіру між правоохоронцями та людьми, яким вони служать. Щоб викорінити системний расизм з нашої системи судочинства. І здійснити реформу поліції в ім’я Джорджа Флойда, яку вже ухвалили в Палаті представників.

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Джо Байден закінчив свій виступ словами:

Ставки проти Америки ніколи не були хорошими. І вони все ще такими не є.

“Зі світлом та надією ми викликали нову силу та нову рішучість, щоб скерувати нас до перемоги у змаганні за 21 століття. На нашому шляху до більш досконалого союзу - заможнішого і справедливішого. Як один народ, одна країна, одна Америка. Ставки проти Америки ніколи не були хорошими. І вони все ще такими не є”.

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