Україна повертається на ринок єврооблігацій. Чи припиняться реформи? - ЗМІ

Україна прагне вийти на міжнародний ринок запозичень вперше з часу незаконної анексії Криму Росією. Три банки: JP Morgan, BNP Paribas and Goldman Sachs стануть організаторами угоди, повідомляє Financial Times з посиланням на поінформовані джерела.

Міністр фінансів України Олександр Данилюк в червні оголосив про плани України провести зовнішні запозичення незалежно від рішення МВФ про виділення наступного траншу програми цієї осені.

Нещодавнє рішення рейтингового агентства Moody’s підвищити кредитний рейтинг України до Caa2 з Caa3 та покращення прогнозу з стабільного на позитивний, створює сприятливе середовище для випуску боргу, зазначає FT. У своєму рішенні про підвищення рейтингу Moody’s відзначило «структурні реформи, які, за умови збереження темпу, можуть покращити боргову динаміку» в Україні.

В коментарі FT аналітик BlueBay Asset Management Тімоті Еш зазначив: «хоча вихід на ринок цінних паперів є позитивним для України, як і управління боргом для згладжування зобов’язань з виплати боргу, мене непокоїть, що дуже ранній вихід на ринок може послабити умови МВФ. Доступ до ринків означатиме, що Україна не матиме великої потреби в грошах МВФ і на час початку передвиборчої кампанії перед виборами 2019 року, буде навіть менше тиску на політиків виконувати реформи передбачені МВФ, які вже і так відстають».

Україна не єдина, яка хоче скористатись з підвищеного попиту на ризиковані цінні папери з достатньо великою доходністю, зазначає FT. Ірак продав 1 мільярд 5-ти річних облігацій з доходністю 6,75 %, а раніше цього літа Греція змогла залучити 3 мільярди, провівши перший випуск облігацій з часів боргової кризи. Білорусь розмістила 1,4 млрд доларів облігацій на 5 та 10 років. Таджикистан наразі шукає інвесторів для 10-річних доларових облігацій, перераховує FT.

Останнього разу, Україна розміщувала облігації на суму 3 мільярди доларів в 2013 році. Цей борг був викуплений Росією. В 2015 році, Україні вдалось реструктуризувати єврооблігації на суму близько 15 мільярдів доларів, добившись від власників облігацій списання 20 відсотків боргу. Росія не погодилась на реструктуризацію своєї частини і оскаржила невиплату боргу. Зараз справа перебуває в судах Лондона.

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