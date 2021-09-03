У США долають наслідки руйнівного урагану "Іда"

Ураган "Іда", що досягнув Луїзіани на початку тижня, призвів до найбільших за історію злив в Нью-Йорку та на північномму сході США. Щонайменше 45 людей загинуло від повеней, спричинених ураганом, згідно з офіційними повідомленнями станом на ранок п'ятниці.

13 людей загинуло в Нью-Йорку. Серед загиблих 2-річна дитина. Мер мегаполіса Білл де Блазіо назвав втрату "трагічною" і відзначив "невтомну роботу рятувальників" та взаємодопомогу громади.

В Нью-Йорку затопило вулиці та метро, було зупинено роботу аеропорту Ньюарк. Міські служби проводили рятувальні операції на 20 станціях метро. Поліція Нью-Йорка евакуювала більше 500 машин, залитих водою.

В Філадельфії затопило значну кількість вулиць.

23 людей загинуло в Нью-Джерсі, більшість з яких, це "ті, хто застряг у своїх машинах через повені і їх залило водою. Ми молимося за їхніх родичів", написав губернатор штату Філ Мерфі у Twitter.

Також до руйнувань у регіоні спричинили торнадо, які є незвичними для регіону.

Президент США Джо Байден оголосив надвичайний стан в Нью-Йорку та Нью-Джерсі, що дозволяє спрямувати федеральні ресурси на допомогу регіону.

В п'ятницю Байден планує відвідати Луїзіану, де "Іда" спричинила значні руйнування і багато регіонів і досі залишаються без струму. "Ми уважно слідкували за цим ураганом та руйнуваннями, які він спричинив, - сказав Байден пресі в четвер. - Шість смертей, без струму залишилось близько мільйона будинків у Луїзіані та Міссісіпі ... "Іда" була настільки потужною, що змусила річку Міссісіпі тимчасово змінити напрям течії".

Він оголосив, що держава співпрацюватиме з приватним сектором над відновленням зв'язку та енергопостачання в регіоні. Байден окремо звернувся до страхових компаній із закликом виконувати свої страхові зобов'язання.

"Я закликаю приватні страхові компанії зараз, у цей критично важливий час - не ховайтеся за дрібним шрифтом та технічними деталями. Виконуйте вашу роботу. Виконуйте свої зобов'язання перед громадами, які ви страхуєте. Вчиняйте вірно", - заявив американський президент.

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Наслідки проходження північно-східною частиною США залишків урагану Айда. Відео