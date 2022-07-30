Винищувачі США забезпечать "повітряний щит" НАТО між Чорним та Балтійським морями - ВПС США

Білоруські експерти у вигнанні кажуть, що нещодавня російська військова діяльність у Білорусі, ключовому союзнику Москви, показує, що Росія намагається зберегти загрозу нападу з боку Білорусі на північ України після того, як раніше зазнала невдачі в наземному нападі на регіон цього року.

Хоча білоруські журналісти, аналітики та дисиденти кажуть, що чергове російське вторгнення на північ України з Білорусі не виглядає неминучим, ця перспектива викликала серед них дискусію щодо того, чи приєднаються сили президента Білорусі Олександра Лукашенка до такого наступу Росії.

Російські війська, що базуються в Білорусі, просунулися на північ України на початку повномасштабного вторгнення Росії в країну наприкінці лютого, намагаючись захопити Київ, який розташований за 150 кілометрів від білоруського кордону. Лукашенко утримався від прямої участі своїх сил у вторгненні, публічно підтримавши його та дозволивши російським військовим використовувати білоруську територію та інфраструктуру.

Українські сили, забезпечені західною зброєю, зупинили російський напад під Києвом і контратакували, що спонукало російські війська піти з північних українських районів навколо Києва та відступити до Білорусі на початку квітня.

Росія розгорнула десятки тисяч військових у Білорусі до початку повномасштабної війни проти України. Зараз присутність російських військ у Білорусі обчислюється сотнями, за словами Франака Вячорки, старшого радника лідера білоруської опозиції у вигнанні Світлани Ціхановської.

“Там лише близько 1000 російських військових, але залишилося багато російської військової техніки, — сказав Вячорка Голосу Америки в інтерв’ю 21 липня зі столиці Латвії Риги. - Якщо росіяни вирішать повернутися в Білорусь [у більшій кількості], щоб атакувати Україну з території Білорусі, це все ще можливо".

Литовський незалежний білоруський зовнішньополітичний аналітик Кацярина Шмаціна, яка працювала в кількох американських і європейських дослідницьких організаціях, сказала Голосу Америки телефоном, що Росія матиме дві головні цілі в будь-якому новому наступі на північ України через Білорусь.

"Росія була б зацікавлена в тому, щоб заблокувати або зірвати відправлення західної військової допомоги через північну Україну, а також відвернути увагу" від східної та південної України, де зосереджені війська країни, сказала Шмаціна.

Видання під назвою «Білоруський проект хаюн», засноване в Литві білоруським дисидентом у вигнанні Антоном Мотолком, публікує повідомлення в Telegram і Twitter про майже щоденні спостереження за рухом російських військових у Білорусі протягом останніх тижнів.

Ці звіти громадянських журналістів усередині країни, деякі з фотографіями, включають повідомлення про присутність російських військ і військової техніки на дорогах, а також російські військові літаки, які приземлялися та злітали з білоруських аеродромів. Ці громадянські журналісти також повідомили, що бачили російські мобільні балістичні ракети малої дальності «Іскандер-М» і російські мобільні зенітно-ракетні установки С-400 на аеродромі в Гомельському районі на південному сході Білорусі.

Українські чиновники заявили, що Росія випустила ракети з Білорусі по сусідньому Чернігівському району України в четвер.

Білоруський проект Hajun опублікував у Twitter, нібито фотографії пуску російських ракет з білоруського аеродрому в Гомелі.

Голос Америки не може незалежно перевірити фотографії чи інші повідомлення про російські військові дії в Білорусі.

Шмаціна сказала, що новинне видання “Мотолька” є основним білоруським джерелом інформації про цю російську діяльність, хоча, за її словами, достовірність повідомлень громадянських журналістів не визначена.

Оцінки розвідки з відкритих джерел цього місяця показали, що Білорусь все ще надає Росії доступ до свого повітряного простору. Ці оцінки вказували на джерела в українській розвідці, які вважали, що Білорусь, ймовірно, передала Росії в користування свій аеродром “Прибитки” в Гомелі.

Вячорка сказав, що більшість російських сил у Білорусі обслуговує техніку, збирає розвіддані та спілкується з білоруськими офіційними особами та військовим персоналом. "Але такі війська, зазвичай, не використовуються для [наземних] операцій під час війни", - сказав він.

У твіті в четвер білоруський проект Hajun заявив, що не бачить у російських військ у Білорусі належних умов для чергового вторгнення на північ України найближчим часом.

Деякі білоруські коментатори у вигнанні бачать довгострокову загрозу повторного вторгнення Росії та потенціал білоруських збройних сил приєднатися до такого нападу на Україну вперше.

Це відео, опубліковане Міністерством оборони Росії 21 лютого 2022 року, показує російські та білоруські танки під час спільних навчань поблизу Бреста, Білорусь.

У аудіопрограмі від 12 липня Російської служби Радіо Свобода, білоруський політолог Павло Усов сказав, що останні скупчення російської військової техніки та персоналу в Білорусі вказують на «досить високу ймовірність того, що північний фронт [ Війна Росії проти України] буде знову відкрито».

Усов, керівник Центру аналізу та політичного прогнозу у Варшаві, сказав, що угоди про взаємну оборону між Білоруссю та Росією, яка здійснює сильний військовий та економічний вплив на свого меншого сусіда, створюють «передумови» для прямого залучення збройних сил Лукашенка до війни в Україні.

У розмові з тією ж аудіопрограмою Радіо Свобода 12 липня білоруська журналістка Наталія Радіна також заявила про можливу участь білоруських військових у черговому наступі Росії на Україну, посилаючись на нещодавні заяви Лукашенка та його заступника начальника Генштабу Руслана Косигіна.

У своїй промові 2 липня, про яке повідомило білоруське державне інформаційне агентство БелТА, Лукашенко сказав, що його збройні сили «будуть битися», якщо «ворог» вторгнеться на територію Білорусі, не називаючи жодної країни. Через чотири дні БелТА з посиланням на Косигіна заявила, що відповідь Білорусі на «будь-які збройні провокації однозначно буде адекватною і жорсткою».

“Звичайно, [Лукашенко] хоче брати участь у цій [українській війні], — сказала Радіна, варшавський головний редактор інформаційного видання «Хартія-97». - З його боку лунають ще більш агресивні заяви, ніж з вуст [президента Росії Володимира] Путіна. Зрозуміло, що політично і економічно він абсолютно залежний від Путіна, але йому самому подобається брати участь у цій жахливій війні", - сказала вона. .

Інші білоруські коментатори скептично поставилися до того, що Лукашенко чи Путін захочуть, щоб білоруські сили приєдналися до російського повторного вторгнення на північ України.

Шмаціна сказала, що багатьом білоруським солдатам бракує досвіду в наступальних операціях, і їхня підтримка проти України є малою. Вона також зазначила, що Лукашенко зіткнувся з внутрішньою кризою легітимності після того, як оголосив себе переможцем шостого президентського терміну на суперечливих виборах 2020 року, які опозиція, Сполучені Штати та Європейський Союз стверджують, що вони були сфальсифікованими та викликали тижні публічних протестів проти Лукашенка.

"Якщо білоруси гинутимуть в Україні, труни повертатимуться додому, це створить ще більше нестабільності в Білорусі. Чи хочуть росіяни цієї додаткової нестабільності на своєму кордоні?" – сказала Шмаціна.

“Білоруська інфраструктура, здається, набагато корисніша для російської армії в Білорусі [ніж білоруський персонал]”, — додала вона.

Вячорка не виключив, що деякі білоруські військові дезертируватимуть і протистоятимуть наказам приєднатися до Росії у боротьбі з Україною. Він також сказав, що Росія може знову підготувати вторгнення в Північну Україну без залучення білоруських офіцерів, у такому випадку, за його словами, ці офіцери "навіть не знатимуть про це".

Латвійський військовий аналітик Ігор Раєвс, полковник запасу сухопутних військ Латвії, заявив в інтерв'ю Російській службі Голосу Америки, що також не бачить мотивації для Росії чи Білорусі змінити свою позицію щодо участі у війні проти України. За його словами, найбільш імовірним сценарієм для них є збереження статус-кво.

Кореспондент Національної безпеки Джефф Селдін долучився до роботи над цим матеріалом з Вашингтона, а кореспондентка Російської служби Голосу Америки Анна Плотнікова – з Вільнюса.