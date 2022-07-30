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Винищувачі США забезпечать "повітряний щит" НАТО між Чорним та Балтійським морями - ВПС США
Цього тижня США американські винищувачі Raptor F-22 прибули до Німеччини. Винищувачі буде розміщено у Польщі на ротаційній основі і вони стануть частиною повітряного захисту НАТО від Чорного до Балтійського морів, повідомили у ВПС США.
Цей захист "створить єдиний практично безшовний щит від Балтійського моря до Чорного моря, забезпечуючи здатність союзників НАТО захищати і обороняти територію Альянсу, населення та сили від загроз з повітря та ракет", йдеться у повідомленні ВПС США в Європі.
Цього тижня лідери країн Балтії закликали президента США Джо Байдена збільшити присутність США в регіоні а також на східному фланзі НАТО загалом. "Рішення прийняті в Мадриді є ключовими для миру в Європі та безпеки всієї трансатлантичної спільноти", - написав президент Литви Гітанас Науседас у соцмедіа.
Як повідомляв Голос Америки, на саміті НАТО в Мадриді, що відбувся наприкінці червня, країни Альянсу погодили значне збільшення кількості військ, розгорнутих у Європі.
Наразі країни НАТО чергуються в патрулюванні повітря над країнами Балтії, адже ті не мають власних винщувачів, повідомили в НАТО.
З 1 серпня на патрулювання неба над країнами Балтії заступають сили Німеччини, Угорщини та Італії, повідомили в НАТО. Вони замінять підрозділи сил Бельгії, Франції та Іспанії.
"Патрулювання повітря з боку НАТО - чіткий приклад солідарності Альянсу в дії, - заявила речниця НАТО Оана Лунгеску. - В час, коли європейську безпеку кардинально змінила війна Росії проти України, винищувачі НАТО готові в будь-який час захистити повітряний простір Альянсу".
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Винні у звірствах будуть притягнуті до відповідальності – речник Держдепу про розмову щодо Оленівки Блінкена з Кулебою
Державний секретар США Ентоні Блінкен висловив співчуття у зв’язку із загибеллю понад 50 українських військовополонених в Оленівці, які загинули внаслідок ракетного обстрілу табору, в якому їх утримували в підконтрольному Росії районі Донецької області.
Про це повідомив речник Державного департаменту Нед Прайс.
«Державний секретар США Ентоні Блінкен учора розмовляв телефоном з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, щоб висловити свої співчуття у зв’язку зі смертю вчора вранці понад 50 українських в’язнів у Донецькій області, яку контролює Росія», – мовиться у заяві Державного департаменту.
Він наголосив, що Сполучені Штати робитимуть усе для того, щоб винні були притянуті до відповідальності.
«Держсекретар підтвердив зобов’язання США притягнути Росію до відповідальності за звірства, вчинені її військовими проти народу України», – цитує заява слова Ентоні Блінкена.
Як зазначається у повідомленні Державного департаменту, Блінкен також переказав українському колезі розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і наголосив на «непохитній підтримці Сполученими Штатами суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України, оскільки війна президента Путіна триває».
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав міжнародні організації, які виступали гарантами збереження життя українських військовополонених, «рішуче засудити Росію за обстріл Оленівського СІЗО», та дослідити обставини їхньої загибелі.
«Я закликаю ООН, яка сприяла евакуації українських військовослужбовців з «Азовсталі», рішуче засудити Росію за обстріл Оленівського СІЗО та відвідати місце для встановлення всіх фактів цього жахливого злочину. Я теж закликаю Міжнародний комітет Червоного Хреста перевірити всіх українських військовополонених», – написав міністр закордонних справ України у своєму твітері.
За повідомленнями, близько 50-ти українських полонених загинули в колонії так званої «ДНР» на території Оленівки, селища міського типу в Донецькій області.Російська сторона одразу заявила, що обстріл здійснили Збройні сили України. Київ відкидає звинувачення і каже, що це був цілеспрямований терористичний акт, який здійснила Росія з метою приховати свої злочини – катування та вбивства, які відбувалися в колонії.
Підконтрольні Росії сили 29 липня заявили про 53 загиблих та 75 поранених. 30 липня Росія заявила про 50 загиблих. Російська сторона не повідомила про загибель жодного зі співробітник в'язниці.
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Пентагон: Росія програє на полі бою
Росія зазнає провалу як на полі бою, так і всередині країни, але намагається приховати невдачі гучними заявами, заявив високопосадовець Пентагону США на брифінгу у п'ятницю.
"Навіть попри російські гучні заяви, загрозу для українського населення, українці продовжуть хоробро просуватись. Вони надзвичайно добре використовують надане нами оборонне обладнання на суму 8,2 млрд дол", - заявив посадовець, йдеться на сайті Пентагону.
Серед загроз для українського населення посадовець назвав удари по Одесі та поблизу Києва, які Росія провела цього тижня, а також існування 18 так званих "фільтраційних таборів" на окупованих територіях, де українці перебувають в нелюдських умовах, проти них застосовуються зловживання і в деяких випадках - страти, сказав посадовець, посилаючись на звіт Національної ради розвідки США.
Щодо обстрілу в'язниці в Оленівці, посадовець заявив, що США "не мають беззаперечної інформації" і закилкав "з обережністю ставитись до заяв росіян, адже "їхні деякі попередні твердження навіть не наближались до правди", наводить слова посадовця кореспондент Голосу Америки Джефф Сельдін.
Посадовець вказав на вплив санкцій проти Росії, які спонукали більше 1000 компаній вийти з країни, призвели до 70-90% ринкової капиталізації російськими компаніями, а інфляція перевищила 20%.
Британське оборонне відомство, серед іншого повідомило в суботу, що Україна, ймовірно, успішно відбила невеликі напади Росії на Донбасі.
В Білорусі бачать російську загрозу для півночі України, дискутують щодо ролі Білорусі
Білоруські експерти у вигнанні кажуть, що нещодавня російська військова діяльність у Білорусі, ключовому союзнику Москви, показує, що Росія намагається зберегти загрозу нападу з боку Білорусі на північ України після того, як раніше зазнала невдачі в наземному нападі на регіон цього року.
Хоча білоруські журналісти, аналітики та дисиденти кажуть, що чергове російське вторгнення на північ України з Білорусі не виглядає неминучим, ця перспектива викликала серед них дискусію щодо того, чи приєднаються сили президента Білорусі Олександра Лукашенка до такого наступу Росії.
Російські війська, що базуються в Білорусі, просунулися на північ України на початку повномасштабного вторгнення Росії в країну наприкінці лютого, намагаючись захопити Київ, який розташований за 150 кілометрів від білоруського кордону. Лукашенко утримався від прямої участі своїх сил у вторгненні, публічно підтримавши його та дозволивши російським військовим використовувати білоруську територію та інфраструктуру.
Українські сили, забезпечені західною зброєю, зупинили російський напад під Києвом і контратакували, що спонукало російські війська піти з північних українських районів навколо Києва та відступити до Білорусі на початку квітня.
Росія розгорнула десятки тисяч військових у Білорусі до початку повномасштабної війни проти України. Зараз присутність російських військ у Білорусі обчислюється сотнями, за словами Франака Вячорки, старшого радника лідера білоруської опозиції у вигнанні Світлани Ціхановської.
“Там лише близько 1000 російських військових, але залишилося багато російської військової техніки, — сказав Вячорка Голосу Америки в інтерв’ю 21 липня зі столиці Латвії Риги. - Якщо росіяни вирішать повернутися в Білорусь [у більшій кількості], щоб атакувати Україну з території Білорусі, це все ще можливо".
Литовський незалежний білоруський зовнішньополітичний аналітик Кацярина Шмаціна, яка працювала в кількох американських і європейських дослідницьких організаціях, сказала Голосу Америки телефоном, що Росія матиме дві головні цілі в будь-якому новому наступі на північ України через Білорусь.
"Росія була б зацікавлена в тому, щоб заблокувати або зірвати відправлення західної військової допомоги через північну Україну, а також відвернути увагу" від східної та південної України, де зосереджені війська країни, сказала Шмаціна.
Видання під назвою «Білоруський проект хаюн», засноване в Литві білоруським дисидентом у вигнанні Антоном Мотолком, публікує повідомлення в Telegram і Twitter про майже щоденні спостереження за рухом російських військових у Білорусі протягом останніх тижнів.
Ці звіти громадянських журналістів усередині країни, деякі з фотографіями, включають повідомлення про присутність російських військ і військової техніки на дорогах, а також російські військові літаки, які приземлялися та злітали з білоруських аеродромів. Ці громадянські журналісти також повідомили, що бачили російські мобільні балістичні ракети малої дальності «Іскандер-М» і російські мобільні зенітно-ракетні установки С-400 на аеродромі в Гомельському районі на південному сході Білорусі.
Українські чиновники заявили, що Росія випустила ракети з Білорусі по сусідньому Чернігівському району України в четвер.
Білоруський проект Hajun опублікував у Twitter, нібито фотографії пуску російських ракет з білоруського аеродрому в Гомелі.
Голос Америки не може незалежно перевірити фотографії чи інші повідомлення про російські військові дії в Білорусі.
Шмаціна сказала, що новинне видання “Мотолька” є основним білоруським джерелом інформації про цю російську діяльність, хоча, за її словами, достовірність повідомлень громадянських журналістів не визначена.
Оцінки розвідки з відкритих джерел цього місяця показали, що Білорусь все ще надає Росії доступ до свого повітряного простору. Ці оцінки вказували на джерела в українській розвідці, які вважали, що Білорусь, ймовірно, передала Росії в користування свій аеродром “Прибитки” в Гомелі.
Вячорка сказав, що більшість російських сил у Білорусі обслуговує техніку, збирає розвіддані та спілкується з білоруськими офіційними особами та військовим персоналом. "Але такі війська, зазвичай, не використовуються для [наземних] операцій під час війни", - сказав він.
У твіті в четвер білоруський проект Hajun заявив, що не бачить у російських військ у Білорусі належних умов для чергового вторгнення на північ України найближчим часом.
Деякі білоруські коментатори у вигнанні бачать довгострокову загрозу повторного вторгнення Росії та потенціал білоруських збройних сил приєднатися до такого нападу на Україну вперше.
Це відео, опубліковане Міністерством оборони Росії 21 лютого 2022 року, показує російські та білоруські танки під час спільних навчань поблизу Бреста, Білорусь.
У аудіопрограмі від 12 липня Російської служби Радіо Свобода, білоруський політолог Павло Усов сказав, що останні скупчення російської військової техніки та персоналу в Білорусі вказують на «досить високу ймовірність того, що північний фронт [ Війна Росії проти України] буде знову відкрито».
Усов, керівник Центру аналізу та політичного прогнозу у Варшаві, сказав, що угоди про взаємну оборону між Білоруссю та Росією, яка здійснює сильний військовий та економічний вплив на свого меншого сусіда, створюють «передумови» для прямого залучення збройних сил Лукашенка до війни в Україні.
У розмові з тією ж аудіопрограмою Радіо Свобода 12 липня білоруська журналістка Наталія Радіна також заявила про можливу участь білоруських військових у черговому наступі Росії на Україну, посилаючись на нещодавні заяви Лукашенка та його заступника начальника Генштабу Руслана Косигіна.
У своїй промові 2 липня, про яке повідомило білоруське державне інформаційне агентство БелТА, Лукашенко сказав, що його збройні сили «будуть битися», якщо «ворог» вторгнеться на територію Білорусі, не називаючи жодної країни. Через чотири дні БелТА з посиланням на Косигіна заявила, що відповідь Білорусі на «будь-які збройні провокації однозначно буде адекватною і жорсткою».
“Звичайно, [Лукашенко] хоче брати участь у цій [українській війні], — сказала Радіна, варшавський головний редактор інформаційного видання «Хартія-97». - З його боку лунають ще більш агресивні заяви, ніж з вуст [президента Росії Володимира] Путіна. Зрозуміло, що політично і економічно він абсолютно залежний від Путіна, але йому самому подобається брати участь у цій жахливій війні", - сказала вона. .
Інші білоруські коментатори скептично поставилися до того, що Лукашенко чи Путін захочуть, щоб білоруські сили приєдналися до російського повторного вторгнення на північ України.
Шмаціна сказала, що багатьом білоруським солдатам бракує досвіду в наступальних операціях, і їхня підтримка проти України є малою. Вона також зазначила, що Лукашенко зіткнувся з внутрішньою кризою легітимності після того, як оголосив себе переможцем шостого президентського терміну на суперечливих виборах 2020 року, які опозиція, Сполучені Штати та Європейський Союз стверджують, що вони були сфальсифікованими та викликали тижні публічних протестів проти Лукашенка.
"Якщо білоруси гинутимуть в Україні, труни повертатимуться додому, це створить ще більше нестабільності в Білорусі. Чи хочуть росіяни цієї додаткової нестабільності на своєму кордоні?" – сказала Шмаціна.
“Білоруська інфраструктура, здається, набагато корисніша для російської армії в Білорусі [ніж білоруський персонал]”, — додала вона.
Вячорка не виключив, що деякі білоруські військові дезертируватимуть і протистоятимуть наказам приєднатися до Росії у боротьбі з Україною. Він також сказав, що Росія може знову підготувати вторгнення в Північну Україну без залучення білоруських офіцерів, у такому випадку, за його словами, ці офіцери "навіть не знатимуть про це".
Латвійський військовий аналітик Ігор Раєвс, полковник запасу сухопутних військ Латвії, заявив в інтерв'ю Російській службі Голосу Америки, що також не бачить мотивації для Росії чи Білорусі змінити свою позицію щодо участі у війні проти України. За його словами, найбільш імовірним сценарієм для них є збереження статус-кво.
Кореспондент Національної безпеки Джефф Селдін долучився до роботи над цим матеріалом з Вашингтона, а кореспондентка Російської служби Голосу Америки Анна Плотнікова – з Вільнюса.
В ЄС засудили «жахливі звірства» Росії після вибухів в Оленівці і відео катування українського полоненого
Європейський Союз «найрішучішим чином» засуджує «жахливі звірства», скоєні російськими і проросійськими збройними силами в Україні. Про це заявив голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель, реагуючи на вибухи в окупованій Оленівці на Донеччині, внаслідок яких загинули українські військовополонені, і «жахливий відеозапис, на якому російські солдати чинять страшне звірство над українським військовополоненим».
«Ці нелюдські, варварські акти є серйозними порушеннями Женевських конвенцій та Додаткового протоколу до них і є воєнними злочинами. Особи, які вчинили воєнні злочини та інші серйозні порушення, а також відповідальні державні службовці та військові представники будуть притягнуті до відповідальності», – наголосив Боррель у заяві, оприлюдненій ввечері 29 липня.
Згідно з заявою Борреля, десятки українських військовополонених, яких, «як повідомляється, вбила Росія», перебували під її правовим захистом у рамках міжнародного гуманітарного права. За попередніми даними, внаслідок вибухів на території виправного закладу в Оленівці, де утримували українських військовополонених, загинули щонайменше 53 українці.
Українська влада заявила, що Росія організувала напад на колонію в Оленівці і масове вбивство українських полонених, щоб звинуватити і дискредитувати українські сили, зокрема, щоб зашкодити постачанню ефективної зброї в Україну, і закликали міжнародні організації відреагувати.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що вибухи на території колонії в окупованій Оленівці на Донеччині, де утримували українських військовополонених, здійснили найманці зі складу ПВК «Вагнера» (Ліга) «за особистою командою номінального власника вказаного ПВК – Євгена Пригожина».
Міноборони Росії заявило, що по тюрмі ракетами HIMARS нібито вдарили українські військові.
28 липня у мережі з’явилося поширене російськими каналами відео, де, ймовірно, російський військовий завдає каліцтва, схоже, полоненому українському військовослужбовцю. Незалежного підтвердження інформації про те, що на відео знято саме український військовополонений та російський військовий, немає.
Моніторингова місія ООН з прав людини (HRMMU) заявила, що «шокована» «останніми відео, на яких явно показано побиття, кастрацію і вбивство полоненого військовослужбовця Збройних сил України чоловіком, який є, імовірно, членом збройних сил Російської Федерації або пов’язаних із ними озброєних груп».
Місія вказала на те, що катування та розстріли військовополонених та осіб, що втратили статус комбатантів, є воєнним злочином.
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