Трамп закликав республіканців виступити проти обмеження його воєнних повноважень

Президент США Дональд Трамп сподівається, що республіканці не підтримають постанову про обмеження повноважень президента в сфері проведення воєнних дій, яку мають голосувати в Палаті представників США.

Про це Трамп заявив у своєму твіті у четвер.

"Сподіваюсь, всі республіканці в Палаті представників проголосують проти ненормальної постанови Ненсі Пелосі про воєнні повноваження. Також пам'ятайте її "швидкість та поспіх" у тому, щоб проголосувати шахрайський імпічмент. Вона так і не передала рішення до Сенату. Ще одне шахрайство демократів. Залякування президента!" – твітує Трамп у четвер зранку.

У середу спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі оголосила, що Палата представників проголосує за рішення, яке обмежить повноваження президента давати вказівки про проведення операцій військового характеру в Ірані без згоди Конгресу.

Конгресмени-демократи критикували рішення Трампа провести без попереднього схвалення Конгресу спецоперацію США в результаті якої було вбито іранського генерала Касема Солеймані.

У своїй заяві Пелосі назвала спецоперацію проти Солеймані "провокативною і непропорційною" і заявила, що "адміністрація провела ці дії без консультацій з Конгресу".

Американські посадовці неодноразово наголошували на виправданості удару США по Солеймані. В своїй заяві цього тижня Держсекретар США Майк Помпео підкреслив, що Солеймані несе відповідальність за вбивства багатьох американців і що він готував нові терористичні акти.

Під час брифінгу за зачиненими дверима у середу очільник Пентагону Марк Еспер закликав конгресменів утриматись від обговорення запровадження обмежень президентських повноважень видавати накази про удари по Ірану, повідомляє новинне агентство АВС з посиланням на повідомлення поінформованих джерел.

У своєму твіті президент Трамп також розкритикував Пелосі за зволікання з передачею до Сенату рішення Палати представників США про імпічмент Трампа. Наприкінці минулого року Палата представників проголосувала за імпічмент Трампа, звинувативши його у зловживанні владою стосовно тиску на Україну а також у перешкоджанні діям Конгресу з розслідування цього тиску.

Пелосі наполягає, що до розгляду справи про імпічмент в Сенаті потрібно запросити свідків. Після голосування за імпічмент в Палаті представників США спікерка Пелосі мала передати справу до Сенату для розгляду питання про усунення президента з посади. Однак, Пелосі досі не передала рішення, заявивши, що спершу потрібно переконатись, що лояльні до Трампа республіканці, які контролюють більшість в Сенаті, проведуть справедливий розгляд.

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