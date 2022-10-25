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Помер Ештон Картер - глава Пентагону в Адміністрації Обами, який виступав за надання Україні зброї
У понеділок у віці 68 років внаслідок серцевого нападу помер Ештон Картер, який займав посаду міністра оборони США в період президентства Барака Обами.
Під час конгресових слухань щодо затвердження його міністром оборони США в Адміністрації Барака Обами у 2015 році Ештон Картер заявив, що підтримує надання Україні зброї, попри те, що Білий дім тоді виступав проти цього.
Пізніше Картер згадував, що знав, що Адміністрація Обами не поділяла цього рішення, втім вважав надання Україні озброєння правильним кроком. “Я досі так вважаю”, - заявляв Картер у березні 2022 під час конференції у Гарвардському університеті.
“Я вважаю, що родина західних країн надто пізно зрозуміла, хто є Володимир Путін”, - заявляв Картер.
На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну колишній глава Пентагону Картер прогнозував російські дії таким чином:
“Думаю, Путін буде тиснути на насильство. Мені шкода, але думаю, буде відбуватися саме так. Думаю, він сподівається, що його сили безпеки зможуть якось неочікувано досягти успіху - наприклад, взяти Київ і встановити там уряд. Це було можливо зробити років 7 тому. Він (Путін - ред.)може на це сподіватись, але зараз це неможливо. … Думаю, він буде відчайдушним і погіршуватиме ситуацію, це буде дуже брутально”, - ділився своїми міркуваннями щодо війни в Україні Еш Картер у березні цього року в Гарвардському університеті.
При цьому, Картер був переконаний, що Путіну не вдасться досягнути успіху в Україні.
“Я не думаю, що він зможе завоювати всю країну. Якщо він (Путін - ред) буде шукати вихід з цієї брутальності, країни Заходу мають бути готові допомогти йому знайти цей вихід”, - заявляв Картер
Картер працював на високих посадах у Пентагоні десятки років, він пам'ятає Путіна ще з початку його політичної кар'єри.
Коли він був міністром, у Міноборони США на посади всіх рівнів у військовому секторі почали призначати жінок, було скасовано заборону трансгендерам служити у збройних силах. Картер гостро критикував рішення попереднього президента Дональда Трампа в 2017 році знову запровадити цю заборону.
“Відбирати військовослужбовців не за військовими якостями, а за іншими ознаками – це соціальна політика, якій не місце у наших збройних силах”, - заявив тоді Еш Картер.
Еш Картер також займався закупівлею зброї з 2009 по 2011 рік, коли він очолив велику реструктуризацію програми винищувачів F-35.
Він допомагав координувати початок та успішне завершення стратегії боротьби з ІДІЛ у Сирії та Іраку.
«Картер завжди залишав політику осторонь; він служив президентам обох партій протягом п'яти адміністрацій, обіймаючи чимало посад у Міністерстві оборони», – йдеться у заяві родини Картера.
У Картера був докторський ступінь з теоретичної фізики в Оксфордському університеті. У Пентагоні його вважали швидше технократом, ніж політиком.
Він намагався сприяти тому, щоб технологічні інновації з Кремнієвої долини швидше надходили до Міністерства оборони. Після відходу з державної служби Картер очолив Центр Белфера з науки та міжнародних відносин у школі імені Кеннеді при Гарвардському університеті.
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- Голос Америки
- Reuters
США розглядають передачу Україні систем протиповітряної оборони HAWK – ЗМІ
Сполучені Штати розглядають передачу Україні систем протиповітряної оборони HAWK для захисту проти російських дронів та крилатих ракет. Про це повідомляє видання Reuters з посиланням на двох посадовців США.
Адміністрація президента США Джо Байдена може скористатись спеціальним президентським повноваженням (Presidential Drawdown Authority, PDA) для передачі Україні систем HAWK. Це повноваження дозволяє США передавати оборонні товари та послуги із складів без схвалення Конгресу як форма відповіді на надзвичайну ситуацію.
Reuters повідомляє, що наразі невідомо, про яку саме кількість систем HAWK йдеться. Зенітно-ракетний комплекс середньої дальності HAWK стане посиленням ракетних систем Stinger – меншої системи протиповітряної оборони меншої дальності – яку Сполучені Штати вже надали Україні.
Обладнання HAWK базується на технологіях часів війни у В’єтнамі, але кілька разів модернізувалося.
Система HAWK є попередницею системи протиракетної оборони PATRIOT виробництва Raytheon Technologies, постачання якої для України поки не розглядають, повідомили агентству Reuters посадовці США на умовах анонімності.
Голова Офісу президента України Андрій Єрмак анонсував 25 жовтня «хороші новини», натякаючи на США. «Скоро будуть хороші новини», – написав він в Twitter, додавши смайл американської Статуї Свободи.
Напередодні Іспанія заявила про надання Україні зенітних комплексів Hawk для потреб протиповітряної оборони.
Нагадаємо, як повідомляв Голос Америки, у відповідь на атаки Росії з повітря по об'єктах цивільної інфраструктури країни НАТО оголосили про наміри доставити Україні обладнання ППО, зокрема, для захисту від дронів.
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- Голос Америки
Демократи у Конгресі відкликали лист, у якому закликали до переговорів з Росією, щоб закінчити війну в Україні
Тридцять членів "прогресивного крила" демократів у Палаті представників Конгресу США 24 жовтня закликали президента Джо Байдена до прямих переговорів із Росією, щоб припинити війну в Україні.
Згодом автори листа пояснили свою позицію та наголосили на відданості «підтримці України в її боротьбі за демократію та свободу перед обличчям незаконного та обурливого вторгнення».
Наступного ж дня, 25 жовтня, вони відкликали свій лист, пояснюючи, що над ним працювали ще кілька місяців тому, і мовляв їхній персонал опублікував його без належної перевірки.
Про що йшлось у листі тридцятьох демократів
«Ми не плекаємо ілюзій щодо труднощів, пов’язаних із залученням Росії, враховуючи її обурливе та незаконне вторгнення в Україну та рішення вдатись до подальшої незаконної анексії українських територій», - йдеться у листі законодавців. Втім, «якщо є спосіб покласти край війні, зберігши вільну і незалежну Україну, Америка зобов’язана використовувати всі дипломатичні шляхи задля підтримки такого рішення, яке буде прийнятним для народу України».
Серед авторів та підписантів листа є законодавці Праміла Джаяпал, Ро Ханна, Джеймі Раскін, Корі Буш, Александра Окасіо-Кортес, Ільхан Омар.
Альтернативою дипломатії є затяжна війна, яка несе в собі як відомі, так і невідомі катастрофічні ризикийдеться у листі тридцятьох демократів
«Альтернативою дипломатії є затяжна війна, яка несе в собі як відомі, так і невідомі катастрофічні ризики», - наголошують автори листа.
Вони вказують на руйнування, які війна вже спричинила в Україні, збитки для світу та ризик катастрофічної ескалації: «Останніми тижнями ризик ядерної війни зріс, бойові дії загострилися, а глобальна економічна незахищеність поглибилася. Тисячі людей загинули і ще десятки мільйонів постраждали».
Наголошуючи на тому, що члени Конгресу мають обов’язок схвалювати витрачення мільярдів доларів платників податків США на військову допомогу, автори листа зауважують, що США мають відповідальність «серйозно вивчити всі можливі шляхи».
Вони закликали Байдена «поєднати військову та економічну підтримку, яку Сполучені Штати надали Україні, з активним дипломатичним поштовхом», який подвоює зусилля з пошуку реалістичних рамок для припинення вогню.
Реакція Держдепартаменту і Білого Дому
Відповідаючи на запитання про цей лист, речник Державного департаменту Нед Прайс сказав, що Сполучені Штати надають Україні військову підтримку, щоб переконатися, що країна «буде в найсильнішій позиції» під час переговорів.
«Ми не знаємо, коли це станеться, головним чином і виключно тому, що ми не бачили жодних знаків від росіян, що вони готові брати участь у такій дипломатії та діалозі», – сказав він журналістам.
Ми не знаємо, коли це станеться, головним чином і виключно тому, що ми не бачили жодних знаків від росіян, що вони готові брати участь у такій дипломатії та діалозіречник Державного департаменту Нед Прайс
Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр окремо прокоментувала: «Ми дуже чітко сказали: нічого про Україну без України».
Коментуючи запитання про лист від тридцятьох демократів, координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що цінує стурбованість авторів листа, втім, за його словами, ініціатором будь-яких дипломатичних кроків має бути саме Україна.
«Нам усім би хотілось, щоб війна закінчилась сьогодні і вона закінчилась би сьогодні, якби Путін вивів свої війська. Коли ви бачите, як Путін мобілізує сотні тисяч молодих солдатів для своїх зусиль, коли ви бачите, як він проводить «референдуми», щоб отримати якусь політичну легітимність […] і ви бачите всі інші речі, включно із звірствами і воєнними злочинами, ударами по цивільній інфраструктурі, стає очевидним, що Путін не налаштований вести переговори», - заявив Кірбі. Він також наголосив, що нічого не вирішуватиметься про Україну без України.
Що кажуть автори про свій лист і його відкликання
Незабаром після публікації оригінального листа, конгресвумен Праміла Джаяпал, яка очолює "прогресивне крило" демократів, оприлюднила заяву, в якій пояснюється позиція авторів та підписантів листа до президента.
Лист було складено кілька місяців тому, але, на жаль, персонал його опублікував без належної перевірки. Як голова кокусу, я беру на себе відповідальність за цеКонгресвумен Праміла Джаяпал
«У сьогоднішньому листі до президента Байдена мої колеги та я виступили за те, щоб адміністрація продовжувала надавати військову та економічну підтримку українцям, водночас прагнучи дипломатичної підтримки України, щоб переконатися у тому, що ми є корисними партнерами в зусиллях із досягнення рішення, «ухваленого для народу України». Я чітко заявляю, що представники Демократичної партії єдині в нашій відданості підтримці України в її боротьбі за демократію та свободу перед обличчям незаконного та обурливого вторгнення, і в листі ніде не йдеться про зміну цієї позиції», - йдеться у тексті заяви Джаяпал на сайті "прогресивного крила" демократів від 24 жовтня.
Конгресвумен Праміла Джаяпал також наголосила на тому, що дипломатія є важливим інструментом, який може рятувати життя, втім це лише один із інструментів: «Ми чітко зазначили в нашому листі, і продовжуватимемо заявляти, що ми підтримуємо зобов’язання президента Байдена та його адміністрації не робити нічого про Україну без України».
Вже наступного дня, 25 жовтня, конгресвумен Праміла Джаяпал заявила про відкликання листа до Білого Дому стосовно України.
«Лист було складено кілька місяців тому, але, на жаль, персонал його опублікував без належної перевірки. Як голова кокусу, я беру на себе відповідальність за це», - йдеться у заяві Джаяпал, оприлюдненій на сайті "прогресивного крила".
«Демократи рішуче і одностайно голосували за кожен пакет військової, стратегічної та економічної допомоги українському народу», - додає вона.
Реакція в Конгресі та серед експертів
У відповідь на лист 30-ти демократів, сенатор-демократ Ричард Блументаль оприлюднив наступну заяву у Twitter:
«Українці повинні знати однозначно – ми вас підтримуємо. Жодної наївної довіри до Путіна - воєнного злочинця, винного у геноциді. Жодного відступу у підтримці. Має бути збільшення підтримки зброєю, у гуманітарній та іншій допомозі. Путін – бандит, що знущається та розуміє тільки силу».
Блументаль також наголосив на тому, що українці досягають дивовижних успіхів на полі бою та самі мають вирішити, чи вести переговори та коли. «Замість того щоб підбадьорювати бандита, США повинні подвоїти підтримку», - додав сенатор Блументаль.
Українці повинні знати однозначно – ми вас підтримуємо. Жодної наївної довіри до Путіна - воєнного злочинця, винного у геноциді.сенатор-демократ Річард Блументаль
Про двопартійну підтримку України наголошувала і спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем в Загребі 24 жовтня.
"Підтримка України надходить від обох партій, обох палат [американського парламенту] - в Конгресі та в Сенаті - і це починається з нашого президента в Білому домі", - наголосила Ненсі Пелосі.
В експертному середовищі прозвучали заклики про відкликання листа. Про це, серед інших, пише публіцист Том Уотсон. Він також наголосив, що жоден із підписантів листа не поширив його на своїх сторінках у соціальних мережах.
Негативне ставлення до листа висловив і фінансист, засновник фонду Hermitage Capital Біл Брадуер.
«Це змушує мою кров кипіти. 30 демократів на чолі з конгресвумен Джаяпал закликають Байдена прирівняти до військової підтримки України (дипломатичну - ред). Вона хоче, щоб США винагородили Путіна за вбивчу агресію. Ми знаємо, до чого призводить умиротворення», - написав від у пості в Twitter. Згодом, після відкликання листа Браудер написав, що рішення про відкликання – "хороші новини".
Минулого тижня лідер опозиційної Республіканської партії в Палаті представників США Кевін Маккарті в інтерв'ю виданню Punchbowl News сказав: "Гадаю, під час рецесії ніхто не буде виписувати необмежені чеки Україні". Він закликав до більшої перевірки допомоги Україні. Деякі інші конгресмени-республіканці критикували допомогу Україні за те, що вона, буцімто, відволікає ресурси від внутрішніх потреб США.
Як повідомляв Голос Америки, спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі у відповідь заперечила твердження Маккарті: "Хтось заявив, що ми не даватимемо Україні необмежений чек, але ми ніколи не давали Україні необмежений чек, - зауважила Пелосі, повідомляють ЗМІ. - Тобто з цього можна зробити висновок, що ми не даватимемо допомогу, а це не так. І, що раніше виписували необмежений чек - неправда. Це сумлінна співпраця задля демократії та свободи у світі".
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Ненсі Пелосі запевняє: Конгрес США підтримуватиме Україну аж до перемоги
Спікерка Палати представників США заявила, що Конгрес не припинить підтримку України до закінчення війни. Про це Ненсі Пелосі сказала за підсумками міжнародної парламентської конференції “Кримська платформа” у Загребі, Хорватія, в якій вона взяла участь.
“Конгрес на двопартійній та двопалатній основі не похитнеться у своїх зусиллях із підтримки України та притягненні Росії до відповідальності. Від імені Конгресу я абсолютно чітко заявила, що підтримка України з боку Америки продовжуватиметься, доки не буде здобута перемога”, - сказала спікерка Пелосі.
Напередодні саміту вона також закликала посилити допомогу Україні, щоб допомогти українцям протистояти іранським дронам-камікадзе.
“Ми повинні посилити потенціал України в цій боротьбі, особливо в умовах, коли іранські безпілотники завдають смертельних жертв мирним жителям”, - зазначила лідерка Демократичної більшості у Палаті представників США.
“Під керівництвом президента Байдена наша підтримка України - і наша рішучість захищати демократію - залишатимуться доти, доки не буде здобута перемога”, - додала Пелосі.
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За її словами, саміт “Кримської платформи” дав можливість США та їх союзникам вкотре заявити про “нашу єдину, непохитну підтримку народу України”.
У своїй підсумковій промові вона сказала: “Участь понад 50-ти країн у цьому саміті свідчить про те, що міжнародна спільнота цілком підтримує боротьбу українців. Успіх цього Саміту є успіхом для демократії".
Ненсі Пелосі завершила свою промову українською мовою. “Слава Україні”, - заявила спікерка Палати представників.
Пелосі перебуває в Хорватії і бере участь в параламенському саміті Міжнародної кримської платформи.
Напередодні лідер опозиційної Республиканської партії в Палаті представників США Кевін Маккарті заявив, що допомога Україні не безкінечна і закликав детальніше її перевіряти.
"Гадаю, під час рецесії ніхто не буде виписувати необмежені чеки Україні", - сказав лідер республіканців у Палаті представників Маккарті.
«Cвіт добре знайомий з риторикою Кремля», – Нед Прайс, речник Державного департаменту США
«Ми відкидаємо відверто неправдиві звинувачення, що Україна готується застосувати «брудну бомбу» на власній території. Cвіт добре знайомий з риторикою Кремля», – Нед Прайс, речник Державного департаменту США
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