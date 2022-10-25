Помер Ештон Картер - глава Пентагону в Адміністрації Обами, який виступав за надання Україні зброї

У понеділок у віці 68 років внаслідок серцевого нападу помер Ештон Картер, який займав посаду міністра оборони США в період президентства Барака Обами.

Під час конгресових слухань щодо затвердження його міністром оборони США в Адміністрації Барака Обами у 2015 році Ештон Картер заявив, що підтримує надання Україні зброї, попри те, що Білий дім тоді виступав проти цього.

Пізніше Картер згадував, що знав, що Адміністрація Обами не поділяла цього рішення, втім вважав надання Україні озброєння правильним кроком. “Я досі так вважаю”, - заявляв Картер у березні 2022 під час конференції у Гарвардському університеті.

“Я вважаю, що родина західних країн надто пізно зрозуміла, хто є Володимир Путін”, - заявляв Картер.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну колишній глава Пентагону Картер прогнозував російські дії таким чином:

“Думаю, Путін буде тиснути на насильство. Мені шкода, але думаю, буде відбуватися саме так. Думаю, він сподівається, що його сили безпеки зможуть якось неочікувано досягти успіху - наприклад, взяти Київ і встановити там уряд. Це було можливо зробити років 7 тому. Він (Путін - ред.)може на це сподіватись, але зараз це неможливо. … Думаю, він буде відчайдушним і погіршуватиме ситуацію, це буде дуже брутально”, - ділився своїми міркуваннями щодо війни в Україні Еш Картер у березні цього року в Гарвардському університеті.

При цьому, Картер був переконаний, що Путіну не вдасться досягнути успіху в Україні.

“Я не думаю, що він зможе завоювати всю країну. Якщо він (Путін - ред) буде шукати вихід з цієї брутальності, країни Заходу мають бути готові допомогти йому знайти цей вихід”, - заявляв Картер

Картер працював на високих посадах у Пентагоні десятки років, він пам'ятає Путіна ще з початку його політичної кар'єри.

Коли він був міністром, у Міноборони США на посади всіх рівнів у військовому секторі почали призначати жінок, було скасовано заборону трансгендерам служити у збройних силах. Картер гостро критикував рішення попереднього президента Дональда Трампа в 2017 році знову запровадити цю заборону.

“Відбирати військовослужбовців не за військовими якостями, а за іншими ознаками – це соціальна політика, якій не місце у наших збройних силах”, - заявив тоді Еш Картер.

Еш Картер також займався закупівлею зброї з 2009 по 2011 рік, коли він очолив велику реструктуризацію програми винищувачів F-35.

Він допомагав координувати початок та успішне завершення стратегії боротьби з ІДІЛ у Сирії та Іраку.

«Картер завжди залишав політику осторонь; він служив президентам обох партій протягом п'яти адміністрацій, обіймаючи чимало посад у Міністерстві оборони», – йдеться у заяві родини Картера.

У Картера був докторський ступінь з теоретичної фізики в Оксфордському університеті. У Пентагоні його вважали швидше технократом, ніж політиком.

Він намагався сприяти тому, щоб технологічні інновації з Кремнієвої долини швидше надходили до Міністерства оборони. Після відходу з державної служби Картер очолив Центр Белфера з науки та міжнародних відносин у школі імені Кеннеді при Гарвардському університеті.

Дивіться також: «Cвіт добре знайомий з риторикою Кремля», – речник Держдепу США