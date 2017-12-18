У штаті Вашингтон поїзд зійшов з рейок, чимало загиблих

Подробиці аварії з'ясовуються



Як повідомляють американські ЗМІ, в понеділок поїзд компанії Amtrak зійшов з рейок в штаті Вашингтон, що на північному заході США.



Компанія підтвердила, що належить їй поїзд, що зазнав аварії, проте не повідомила ніяких подробиць.



«Ми знаємо про інцидент, пов'язаний з поїздом номер 501 компанії Amtrak. Ми повідомимо додаткові подробиці, коли вони стануть відомі», - написав у Twitter співробітник залізничного управління.

Тим часом, CNN повідомляє про жертви в людях і постраждалих внаслідок аварії. За даними CNN, 77 люей госпіталізовано. Інших деталей немає.