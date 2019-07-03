У Кентуккі – масштабна пожежа на складі алкогольних напоїв

Склад компанії Джим Бім, де зберігається біля 5 мільйонів літрів бурбону, охопила масштабна пожежа.

Пожежники не гасять вогонь, через побоювання, що спирт може забруднити питну воду, яку використовують місцеві мешканці, повідомляє The New York Times.

"Найбільша проблема, яку ми вирішуємо – екологічна, - говорить виданню Дрю Чендлер, директор з управління надзвичайними ситуаціями графства Вудфорд. – Якщо ми тушитимемо пожежу, ми виллємо на неї багато води і ця вода забрудниться".

Пожежники обмежили свої зусилля тим, що запобігають поширенню вогню на сусідні будівлі.

Чендлер говорить, що пожежу спричинив удар блискавки, повідомляє The Washington Post.

За оцінками ЗМІ, пожежа спричинила збитків більш ніж на 120 мільйонів доларів.

"Ця пожежа пахне ліпше, ніж будь-яка інша, на якій я був присутній", - зауважує Чендлер в коментарі NYT, зауважуючи, що горить здебільшого старе натуральне дерево і дистильований спирт.

Дивіться також: Електронні пристрої залишаються дуже уразливими – фахівці.