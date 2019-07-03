14 російських підводників загинуло у пожежі на втаємниченому апараті ВМС РФ

Міністерство оборони Росії офіційно визнало, що на російському "дослідницькому підводному човні", що перебував у територіальних водах країни, трапився надзвичайний випадок. За повідомленнями, відбулась пожежа і, через отруєння продуктами горіння, загинула щонайменше половина екіпажу – 14 осіб.

Інцидент відбувся на одному з найбільш втаємничених об'єктів ВМС Росії, повідомляє ABC.NET - проект 10831 10831 AS-31 (AS-12) Калітка (Norsub-5) також відомий як "Лошарик", названий на честь радянського мультфільма через те, що на човні використовуються титанові сфери, що дозволяють стримувати надзвичайний тиск.

Називати Лошарик "дослідницьким судном" – трохи нещиро, пише кореспондент "Голосу Америки" Стів Герман.

"Про нього говорять, що це найтихіший підводний човен ВМС Росії, який найбільш важко виявити, і який може занурюватись на глибину 6 000 метрів і прослуховувати, або обрізати телекомунікаційні кабелі на дні океану", - додає Герман.

У відповідності до повідомлень ЗМІ, загиблі перебували на службі таємного підрозділу ВМС Росії.

"Це справді шпигунська субмарина, яка може перерізувати кабелі, складати карту морського дна, шукати об'єкти в глибоких водах", - заявив капітан ВМС США у відставці Білл Гамблет в коментарі міжнародному кореспонденту Луціану Кіму, повідомляє NPR.

Гамблет вказує, що росіяни мають окреме управління глибоководними операціями, яке діє, як окремі ВМС. Цей підрозділ може переривати підводний зв'язок, щоб зупинити спроби НАТО відслідкувати російські субмарини, пише NPR.

Чи постраждали в результаті пожежі ядерні установки апарату, наразі невідомо.

Посадовці Норвегії заявили, що після інциденту на російському ядерному підводному човні, перевищень у рівні радіації не виявлено.

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