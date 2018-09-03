Масштабна пожежа охопила музей в Бразилії

Масштабна пожежа охопила Національний музей Бразилії в неділю. Вогонь зруйнував безцінні артефакти, яким налічується сотні років, повідомляє CNN.

Пожежники семи станцій цілу ніч намагались приборкати вогонь, однак полум'я значно пошкодило 200-літній будинок.

Президент Бразилії Міхел Темер заявив, що втрати занадто великі, щоб їх оцінити.

Двісті років роботи, досліджень та знань втрачено

Музей в Ріо-де-Жанейро розташовувався на території колишнього королівського палацу, який перетворили на музей 200 років тому. Там зберігається 20 мільйонів артефактів з таких сфер, як антропологія, археологія, етнологія, геологія, палеонтологія, та зоологія.

"Втрата колекції національного музею є нездоланною для Бразилії. Двісті років роботи, досліджень та знань втрачено", - написав Темер у Twitter в неділю. "Це – сумний день для бразильців", - наголосив він.

Пожежа розпочалась приблизно в 7:30 вечора в Ріо, йдеться в заяві Федерального університету Ріо-де-Жанейро, який керує музеєм. Повідомлень про жертви немає, наголошується в заяві.

Марко Ауреліо Кальдас, працівник музею, який більше дев'яти років пропрацював в установі, приїхав на місце щойно почув про пожежу, повідомляє Agencia Brasil.

"Це – 200 років наукової роботи установи, яка є найважливішою в Латинській Америці. Все скінчено. Наша робота, наші життя - все було тут", - сказав Кальдас Agencia Brasil.

Інші співробітники музею, дослідники, науковці, стажери, також приїхали до району Сан Конрадо в Ріо. Багато з них не стримували сліз, коли бачили як полум'я поглинає будівлю.

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