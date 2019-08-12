Пожежа у дитячому садку забрала життя 5 дітей, поки батько-пожежник був на хибному виклику

У ніч на понеділок у місті Ірі, штат Пенсильванія, сталась пожежа у цілодобовому дитячому садку, де ночували малюки. Загинуло п'ятеро дітей віком від 8 місяців до 7 років. Власника будинку шпиталізували, зараз він у стабільному стані.

Дві дівчинки й хлопчик, які загинули, - діти одного з пожежників-волонтерів. У момент пожежі він був на виклику в іншому місці, що, як виявилось, було хибною тривогою через зіпсовану систему пожежної тривоги.

На момент, коли пожежники прибули до дитячого садка, вогонь уже повністю охопив перший поверх. Причина пожежі невідома.

Місцева влада повідомляє, що під час перевірки у грудні 2018 року заклад відповідав усім нормам безпеки, але у січні 2019 там виявили сигаретний попіл і недопалки у місці, де перебували діти. Власник дитсадку пообіцяв виправити ситуацію, і надалі інспектори позначили проблему як "усунену".

Інша проблема була із відкритими розетками у межах досяжності малюків, однак, у звіті йшлось, що її також виправили.