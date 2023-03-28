Близько 40 людей загинули під час пожежі в центрі утримання мігрантів на кордоні США та Мексики

Цього тижня у Вашингтоні відбудеться Саміт за демократію. В події, що відбуватиметься у віртуальному режимі, за очікуваннями, візьме участь близько 120 країн.

Офіційне відкриття Саміту заплановане на четвер, але в середу з промовою до Саміту звернеться держсекретар США Ентоні Блінкен. З промовою виступить також президент України Володимир Зеленський. Темою виступів, які Голос Америки транслюватиме наживо з перекладом українською, є досягнення миру в Україні, "різні елементи, необхідні для завершення війни Росії та встановлення міцного миру в Україні, відповідно до принципів Статуту ООН", йдеться в повідомленні Держдепу.

Дивіться наживо з перекладом українською:

Президент США Джо Байден неодноразово називав опір України російським загарбникам - протистоянням між демократією, свободою та авторитаризмом.

"Жорстокість Росії ніколи не перемеле волю вільної України й ніколи не переможе Україну", - зокрема виголошував Байден у своїй промові у королівському палаці Варшави з нагоди роковин повномасштабного вторгнення Росії до України. Він назвав вторгнення Росії до України випробуванням для всього світу, "Це випробування проходила Європа, Америка, випробування пройшло НАТО і всі демократії світу", - наголосив Джо Байден.

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Війна, яку спричинила клептократична автократія в Росії, підтверджує порядок денний Байдена з просування демократії, що дало нагоду поєднати питання безпеки та демократії, зауважують дослідники Німецького фонду Маршалла. Однак, вони вказують, що міркування безпеки переважали над питаннями розбудови демократії минулого року. Експерти Фонду вказали на негативний контекст, коли Сполучені Штати виявляли тепліші стосунки з недемократичними країнами в контексті дипломатії щодо війни, а також збереження регіональної стабільності.

Серед прикладів такої дипломатії, коли США намагалися не допустити дестабілізації на ринку нафти, Reuters називає візит делегації США до Венесуели в березні.

"Адміністрація Байдена зайшла так далеко, ... що веде перемовини з одним диктатором, щоб протистояти іншому", - наводить Reuters слова дослідника Центру стратегічних досліджень США Крістофера Гернандеса- Роя під час брифінгу перед самітом.

Теперішній саміт за демократію - другий, який проводить президент США Джо Байден. Однак, відзначають критики, з часу минулого саміту рік тому, стан демократій у світі не покращився. Зокрема, правоохоронці висловлюють занепокоєння через погіршення стану демократії в Польщі, Ізраїлі, Індії, пише Reuters.

Цього разу, у відповідь на критику, що перший саміт надто зосереджувався на США, Байден долучив співведучих на кожному континенті: президентів Замбії, Коста-Рики, Південної Кореї та прем’єр-міністра Нідерландів, пише AFP.

Туреччину та Угорщину не запрошено на саміт, водночас серед промовців - Беньямін Нетаньягу, проти якого в Ізраїлі відбуваються протести, зауважує Newsweek.

Серед критиків саміту - російський посол Анатолій Антонов, який в коментарі Newsweek, зокрема, заявив, що перший саміт був "верхом лицемірства".

В статті використано матеріали Reuters, AFP.