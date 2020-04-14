Greenpeace вказали на небезпеку пожеж у Чорнобилі - влада України заявляє про близьке подолання вогню, безпечний радіаційний фон

Пожежі у зоні відчуження ЧАЕС становлять особливу небезпеку, бо радіонукліди у верхніх шарах грунту можуть потрапити у повітня. Між тим українська влада заявляє про близьке подолання ситуації а профільні установи вказують про те, що радіаційний фон у Чорнобилі зберігається у нормі.Про це природозахисна організація Greenpeace заявила на своїй сторінці у Twitter.

Загалом західні ЗМІ чимало пишуть про пожежі у зоні відчуження та їх наближення до ЧАЕС.

"Сотні пожежників вже тиждень продовжують боротись з пожежами навколо Чорнобиля, але вогонь вже наблизився до законсерованої станції. Посадовці ж досі наголошують на відсутності радіаційної загрози", - повідомляє видання Reuters. Західні ЗМІ також повідомляють про певне зростання рівня радіації через пожежі.

У вівторок заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що "станом на 7 ранку відкритого вогню немає, спостерігається незначне тління лісової підстилки". Геращенко написав, що до 7-ї вечора за Києвом останні вогнища будуть загашені.

Радіаційний фон у Зоні відчуження зберігається у нормі й не підвищується

Сьогодні Геращенко, за його словами, також вилетів до зовни відчуження разом з головою Державної служби з надзвичайних ситуацій Миколою Чечоткіним.

Як повідомляє "Радіо Свобода", вдень 14 квітня виконувач обов’язків голови Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов також повідомив, що пожежу в Чорнобильській зоні вдалося загасити.

«Загалом учора пожежна авіація здійснила 227 вильотів, було використано 500 тонн води. Радіаційний фон у Зоні відчуження зберігається у нормі й не підвищується», – повідомив Микола Чечоткін.

Прогнозовані концентрації не перевищують ті, які спостерігалися раніше, та не завдають шкоди здоров’ю населенню

Він наголосив, що ДСНС не допустила перекидання вогню на військові склади боєприпасів, об’єкти «Укриття», «Вектор», розподільчу електростанцію ЧАЕС та сховище з радіоактивними відходами.

Повідомлення влади контрастують із значним занепокоєнням серед української громадськості. Наприклад, напердодні популярним став твіт Сергія Сумленного, глави київського представництва German Heinrich-Boell-Foundation. Сумленний твітував про "радіоактивну хмару із зони забруднення у Чорнобилі", яка рухалася на Київ.

При цьому Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки (ДНТЦ ЯРБ), на який Сумленний посилався, заявляв у понеділок виключно про "потенційно забруднені повітряні маси". В іншому повідомленні ДНТЦ ЯРБ вказували, що "з огляду на радіологічну ситуацію, жодних додаткових заходів із радіаційного захисту поза межами зони відчуження наразі вживати не потрібно".

У вівторок 14-го квітня ДНТЦ ЯРБ повідомляє, що за прогнозними розрахунками траєкторії руху у наступні дні, потенційно забруднені повітряні маси будуть направлені у південному та південно-східному напрямку.

"В цей період по всій Київській області спостерігатимуться опади приблизно до декількох мм/год. Відповідно до прогнозу максимальні концентрації Cs-137 у приземному шарі повітря м. Києва можуть тимчасово сягати одиниць мБк/м3. Прогнозовані концентрації не перевищують ті, які спостерігалися раніше, та не завдають шкоди здоров’ю населенню", - йдеться я повідомленні на сайті ДНТЦ ЯРБ

Пожежі в Чорнобильській зоні тривали від 4 квітня. Гасіння ускладнювала суха і вітряна погода. Національна поліція повідомляла про затримання двох підозрюваних у спричинення пожеж.

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