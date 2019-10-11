Через пожежі в Каліфорнії оголошено масштабну евакуацію

Майже 100 000 мешканців американського штату Каліфорнія мали полишити свої оселі рятуючись від нищівних лісових пожеж, що поширились територією штату і загрожують охопити околиці мегаполісу Лос-Анджелес. Одна особа померла від серцевого нападу; цю смерть пов'язують з пожежею, повідомляє Reuters.

Постачальник електроенергії в Каліфорнії компанія Edison відключила електропостачання для 20 000 помешкань в Лос-Анджелесі та графствах Сан-Бернандіно і Керг в четвер, через побоювання, що енергомережі можуть стати причиною поширення пожежі.

З середи, з тих же причин енергопостачальники припинили постачання струму на північ штату та у частини Сан-Франциско.

Незважаючи на скарги споживачів та критику губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюзома, побоювання компанії можуть бути обґрунтованими, особливо з огляду на те, що саме енергомережі могли стати причиною пожеж, включаючи одне з найзбитковіших стихійних лих 2018 року – "Табірну пожежу" в Каліфорнії.

Пожежа "Табірне вогнище", що сталась в листопаді 2018 року, призвела до загибелі щонайменше 86 осіб, руйнування 14 000 осель і повного знищення містечка "Парадайз", де проживало 27 000 мешканців.

Причиною пожежі могли стати неполадки в роботі ліній електропередачі. В експертному висновку, наданому до суду генеральним прокурором Каліфорнії Хав'єром Бекерром, наводиться інформація про порушення різного ступеню тяжкості, які допустили компанії енергопостачанні в регіоні - від незначних, таких як нерозчищена рослинність навколо ліній електропостачання, до тяжких порушень, які могли призвести до пожежі.

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