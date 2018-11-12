Пожежі в Каліфорнії тривають. Вони вже забрали життя 31 особи

Кількість жертв лісових пожеж в Каліфорнії досягла 31. В штаті зараз відбувається три масштабні лісові пожежі, пише Business Insider.

Пожежі біля околиць Лос-Анджелеса охопили більше 100 квадратних кілометрів, повідомляють посадовці. Пожежа на півночі Каліфорнії зруйнувала ціле містечко за менш ніж один день. У містечку Парадайз мешкало 27 000 людей.

Поширенню полум'я сприяла суха та спекотна погода а також потужні вітри. Пожежа в Парадайз поширювалась зі швидкістю 80 футбольних полів за хвилину – чотири особи згоріли у власних автомобілях, за інформацією шерифа графства Бютте Корі Гонея.

Більше 6700 споруд було зруйновано. Ця лісова пожежа тепер вважається найбільш руйнівною за всю історію Каліфорнії за кількістю зруйнованих споруд.

Лісові пожежі в Каліфорнії останнім часом почастішали, наголошують місцеві посадовці.

Президент США Дональд Трамп поклав провину за пожежі на керівництво штату. За його словами, лісові пожежі – результат «недбалого ставлення до охорони лісів». Він пригрозив призупинити федеральне фінансування лісової охорони Каліфорнії.

Президент Каліфорнійської організації професійних пожежників Браян Райс відповів, що «майже 60 відсотків каліфорнійських лісів знаходяться під федеральним управлінням…Саме федеральний уряд вирішив забрати ресурси у лісових господарств, а не влада Каліфорнії». «У цю лиху годину, ми закликаємо президента надати нам підтримку словами і діями, а не звинувачення і ганьбу», - йдеться в заяві Райса.



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