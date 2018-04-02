Позов "Приватбанку" проти аудитора привернув увагу в Британії

"Приватбанк", найбільший український банк заявив, що подав позов на 3 мільярди доларів проти українського та кіпрського підрозділів аудиторської компанії PricewaterhouseCoopers (PwC), звинувачуючи їх у порушеннях під час аудиту банку в 2013- 2015 роках.

Цей позов привернув увагу професора британського Шеффілдського університету Према Сікки. "Український "Приватбанк" подає позов на 3 млрд доларів проти підрозділів PwC. А що британські регулятори роблять проти аудиторів "Великої четвірки" після банківської кризи? Нічого", - написав Сікка у Twitter.

Коментуючи позов, Пітер Ваґнер, з Групи підтримки України в ЄС (SGUA) наголосив, що "згідно з центральним банком, 95% корпоративних кредитів, виданих кредитором, пішли до компаній колишніх власників та пов’язаних осіб".

"Приватбанк" було націоналізовано в 2016 році через ризиковане кредитування, яке проводив банк і, яке, за заявами Національного банку, призвело до появи дефіциту у 5,5 мільярда доларів, повідомляє Reuters.

Влада вже позбавила PwC права проводити аудит українських банків як покарання за те, що установа не змогла виявити свідчення порушення в "Приватбанку".

"Подання позову проти PwC є логічним та необхідним кроком, враховуючи велику відповідальність PwC при перевірці фінансової звітності банку. Абсолютна неспроможність PwC виявити в банку операції шахрайства протягом багатьох років призвела до того, що практично весь корпоративний портфель банку не обслуговується і не має відповідного забезпечення заставами", - заявив голова правління "Приватбанку" Петр Крумханзл.

PwC стверджує, що заборона не є виправданою.

Колишні акціонери банку Ігро Коломойський та Геннадій Боголюбов оскаржують націоналізацію і заявляють, що центральний банк не вірно оцінює фінансовий стан "Приватбанку".

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