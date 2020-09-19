Компанію Фейсбук звинувачують у шпигуванні за користувачами Інстаграм через камеру телефона

Проти Фейсбук подали позов про ймовірне шпигування за користувачами Інстаграму через відеокамеру телефона.

Користувачка Інстаграму зі штату Нью-Джерсі Британі Кондиті у четвер подала позов до федерального суду Сан-Франциско. Вона вважає, що компанія Фейсбук свідомо використовувала камеру мобільного телефона, коли люди користувались додатком Інстаграм, “щоб збирати вигідну та цінну інформацію про своїх користувачів, до якої компанія не могла отримати доступу іншим чином”.

“Отримавши надзвичайно приватні та інтимні персональні дані про своїх користувачів, зокрема, в приватності їхніх помешкань, він (Фейсбук - ред.) спроможний збільшити свої прибутки від реклами, націлюючись на потреби користувачів більше ніж будь-коли”, - йдеться у позові.

“Наприклад, (Фейсбук) може у реальному часі бачити, як користувачі реагують на рекламні повідомлення в Інстаграмі, що забезпечує їх надзвичайно цінною інформацією для своїх рекламодавців”.

Раніше цього літа Фейсбук відкинув подібні звинувачення і переклав провину на несправність в системі, яку він наразі виправляє. В компанії заявили, що через несправність користувачі отримували неправдиві повідомлення проте, що Інстаграм користується камерою iPhone.

Інший позов проти Фейсбук цього літа подали через використання технології розпізнавання обличчя, щоб нелегально збирати біометричні дані. В рамках мирової угоди компанія запропонувала позовнику 650 мільйонів доларів мирових.

Інформацію про новий позов компанія «Фейсбук» поки не прокоментувала.

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