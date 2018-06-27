28-річна політик потіснила гіганта Демократичної партії на праймеріз В Нью-Йорку

«Шокуючими» і такими, що «струснули демократів» назвали в CNN результати праймеріз - попередніх виборів єдиного кандидата від партії - в Нью-Йорку.

Кандидатом від Демократичної партії стала Александріа Оказіо-Кортез, 28-річна політик, яка притримується соціалістичних поглядів. Під час праймеріз їй вдалось потіснити Джо Кроулі – політика, який служив 10 термінів в Конгресі.

Оказіо-Кортез отримала шанс стати наймолодшою жінкою обраною до Палати представників.

Кроулі вважали найбільш імовірним наступником лідера Демократичної партії в Конгресі Ненсі Пелозі. Ця посада набуде більшої ваги, якщо демократам вдасться здобути більшість голосів в Палаті представників.

Оказіо-Кортез подякувала Джо Кроулі за привітання з перемогою: «Дякую, @JoeCrowleyNY, за Вашу підтримку та службу нашій спільноті. Я з нетерпінням очікую на роботу над тим, щоб повернути Палату представників на основі потужної платформи економічної, соціальної та расової справедливості для робітників Нью-Йорка та американців. Зробімо це!»

«Поразка Кроулі ... надсилає беззаперечний сигнал про розбіжності між прагматиками та лібералами в Демократичній партії», - пише LATimes. «Вона також висвітлила розділ між поколіннями серед демократів, які все ще не визначились зі своєю ідентичністю в ері Трампа», - наголошує видання

Президент Трамп, як видається, зрадів поразці Кроулі. «Можливо, йому потрібно було краще і з більшою пошаною ставитись до свого президента! Демократи переживають неспокій», - написав президент у Twitter.

В Республіканській партії, три кандидати яких підтримував Трамп, отримали перемогу в праймеріз. Це включає конгресмена від Нью-Йорка Деніела Донована, Мітта Ромні, який раніше брав участь у президентських перегонах, а також Генрі Макмастера, одного з найбільш потужних прихильників президента Трампа.

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