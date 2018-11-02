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Apple, Google, Facebook стали на захист прав трансгендерів

  • Голос Америки

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Провідні компанії галузі високих технологій відреагували на повідомлення газети The New York Times про намір адміністрації Дональда Трампа обмежити права тансгендерів.

Компанії виступили зі спільною заявою після того, як в адміністрації Трампа озвучили пропозицію запровадити юридичне визначення статі, де йшлося б, що особа може бути чоловіком, або жінкою в залежності від статі на момент народження, пише Business Insider.

В четвер більше 50 компаній, включаючи гігантів високих технологій, таких як Apple, Google, Amazon, Facebook, Twitter, Uber та Airbnb підписали листа, де висловили протест проти планів адміністрації з бінарного вибору статі.

В листі, зокрема, зазначається:

"Ми, нижчепідписані представники бізнесу, підтримуємо мільйони американців, які визначають себе як трансгендери, особи небінарної статі, або інтерсекс, і закликаємо ставитись до таких людей з повагою та гідністю на яку заслуговує кожен. Ми виступаємо проти адміністративних та правових зусиль зі скасування захисту трансгендерів через зміни у роз'ясненнях існуючих законів і нормативних актів".

Компанії з інших галузей, наприклад Nike та Levi Strauss також підписали лист, зазначає видання.

56 компаній, які підписали лист мають більше 4,8 мільйона працівників.

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