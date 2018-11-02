Apple, Google, Facebook стали на захист прав трансгендерів

Провідні компанії галузі високих технологій відреагували на повідомлення газети The New York Times про намір адміністрації Дональда Трампа обмежити права тансгендерів.

Компанії виступили зі спільною заявою після того, як в адміністрації Трампа озвучили пропозицію запровадити юридичне визначення статі, де йшлося б, що особа може бути чоловіком, або жінкою в залежності від статі на момент народження, пише Business Insider.

В четвер більше 50 компаній, включаючи гігантів високих технологій, таких як Apple, Google, Amazon, Facebook, Twitter, Uber та Airbnb підписали листа, де висловили протест проти планів адміністрації з бінарного вибору статі.

В листі, зокрема, зазначається:

"Ми, нижчепідписані представники бізнесу, підтримуємо мільйони американців, які визначають себе як трансгендери, особи небінарної статі, або інтерсекс, і закликаємо ставитись до таких людей з повагою та гідністю на яку заслуговує кожен. Ми виступаємо проти адміністративних та правових зусиль зі скасування захисту трансгендерів через зміни у роз'ясненнях існуючих законів і нормативних актів".

Компанії з інших галузей, наприклад Nike та Levi Strauss також підписали лист, зазначає видання.

56 компаній, які підписали лист мають більше 4,8 мільйона працівників.

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