Трамп вперше застосував право вето на рішення Конгресу

Президент США Дональд Трамп заветував рішення Конгресу, яке б припинило дію надзвичайного стану, запровадженого президентом. Трамп вперше за своє президентство застосував право вето стосовно рішень Конгресу.

Під час підписання рішення про вето, президент Трамп наголосив на тому, що на кордоні з Мексикою існує криза, яка вимагає протидії, зокрема, побудови стіни, яка б стримувала нелегальних іммігрантів. Демократи виступають проти будівництва стіни.

Надзвичайний стан, проголошений Дональдом Трампом, дозволив би отримати фінансування на будівництво стіни на кордоні з Мексикою без схвалення Конгресу.

«Захист країни є моїм найвищим президентським обов’язком. Вчора Конгрес затвердив небезпечну постанову, яка, якщо набуде сили закону, створить небезпеку для великої кількості американців, серйозну небезпеку», - наголосив Трамп.

Хоча деякі конгресмени-республіканці підтримали припинення дії надзвичайного стану, в Конгресі навряд буде достатньо голосів для того, щоб подолати президентське вето, пишуть у ЗМІ.

Палата представників США, де більшість контролює Демократична партія США, 26 березня буде голосувати, щоб подолати вето Трампа. Про це заявила спікер Палати представників США Ненсі Пелосі.

Для того, щоб вето було подолано, відповідне голосування має відбутись і в Сенаті, однак, там більшість мають республіканці і тому отримати відповідну кількість голосів буде важко.

Рішення Трампа запровадити надзвичайний стан через ситуацію на кордоні було також оскаржене в суді. В позовах йдеться, що рішення є неконституційним, бо обмежує права Конгресу в бюджетній сфері.

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