Щоб отримати роботу у технологічних компаніях у США, ІТ-фахівцям з України треба покращувати soft skills, радять професіонали

Інколи навіть люди з великим досвідом роботи в IT і червоним дипломом українського престижного ВНЗ не отримують там роботи. Чому?

ІТ-фахівці - серед тих, хто часто лишає Україну заради високооплачуваної роботи. Цей тренд, імовірно, збережеться, хоча пандемія коронавірусу внесла свої корективи у ринок праці в цілому світі. Це торкнулось і США, де раніше запроваджені адміністрацією Трампа зміни візового, імміграційного законодавства вже змінили ситуацію із працевлаштуванням інозмців. За даними видання The Wall Street Journal, технологічні стартапи у Сполучених Штатах навесні звільнили тисячі працівників, а видання Computer World пише, що у листопаді цього року роботу втратили тисячі ІТ-фахівців у США.

Загалом, з робочою американською візою потрапити на роботу до IT-гігантів, на кшталт Microsoft чи Apple, можливо.

Між тим, для багатьох українських емігрантів працювати у серці технічного світу, у Кремнієвій долині, і загалом з американськими ІТ-компаніями - поки що лише мрія. Інколи навіть люди з великим досвідом роботи в IT і червоним дипломом українського престижного ВНЗ не отримують там роботи. Чому?

Вибір вакансії. Резюме. Співбесіда.

Серед українців, які хочуть зайти в ІТ, найпопулярнішою залишається посада тестера, розповідає "Голосу Америки" Ірина Невожай, яка вже 4 роки наймає фахівців для ІТ компаній у Кремнієвій долині. За її словами, наразі на ринку США тестерів надто багато і знайти роботу із навичками тестера дуже важко. Найбільший попит на ринку праці, каже Невожай, на такі посади як developer, project product менеджери, дизайнери, data scientist.

За її словами, аби подаватись на ці вакансії, не обов'язково мати відповідну вищу освіту. Можна закінчити спеціальні курси.

Якщо ти хороший інженер у тебе завжди має бути ідея і ти маєш вміти заразити нею інших

“Раджу шукати так звані bootcamps, тобто курси, які вас одразу готують на developer. Це такі курси, які пропонують навчання з нуля. І тривають від шести місяців до трьох років. В цей період ви, як правило, уже можете стажуватись в ІТ-компаніях. Також багато компаній таких як Microsoft, Linkedin пропонують спеціальні програми випускникам курсів. Набирають їх на стажування і пропонують паралельно навчатись у середині компаній. Через кілька місяців тебе вже як спеціаліста беруть у цю компанію на роботу.”

Якщо у вас вже є освіта, наступним важливим кроком є написання свого резюме. Андрій Аксельрод, директор технологій американсько-українського стартапу “People AI”, який базується у Кремнієвій долині, особисто наймав десятки працівників. Він каже, якщо бачить, що резюме не відповідає базовим критеріям, це означає, що людина не підготувалась. Тому такому працівнику швидше всього відмовить. Андрій помітив деякі помилки українців, які стали тенденціями у резюме.

“Замість того, щоб пов'язати їхні інженерні проекти з бізнесом і результатом, народ лише пише, що робили технічно. На хлопський розум, в резюме це звучить так: “Я копав город” або ж “Я скопав великий город за два дні, посадив картоплю і потім продав за якусь ціну”. Мені як менеджеру просто “Я копав город” не говорить нічого, окрім того, що кандидат не зробив елементарного дослідження, як правильно писати резюме.” - каже Андрій.

Щодо комунікації, то серед найбільших комплексів українців є англійська мова. Та роботодавці вважають що українці надають занадто велике значення правильності англійської

Серед інших базових вимог до резюме, за словами професіоналів, є такі пункти: не можна показувати свою фотографію, вказувати вік чи сімейний статус. Також рекомендовано вживати так звані “кодові слова”.

“Коли ви дивитесь опис вакансії в Інтернеті, ви повинні у своєму резюме, в описі про себе, вживати ті ж слова, що й у описі вакансії на сайті. Це найпростіший шлях”, - розповідає Ірина Невожай.

Коли ж вас відібрали на співбесіду, то роботодавець очікує не сліпого виконання завдання, а запитань про вакансію. Це покаже роботодавцю, що працівник готовий бачити ширшу картину, що він вміє спілкуватися із клієнтом.

“Коли ми даємо завдання, ми очікуємо, що людина поставить питання про завдання, а не кидається його одразу виконувати. От вам кажуть “Архітектурно побудувати сайт для продажів”. Це дуже абстрактно. Треба запитати: чому, що буде продаватись, для яких людей. Це базове", - наголошує Андрій Аксельрод.

Що таке Soft skills?

Загалом серед роботодавців у Кремнієвій долині про українців хороші відгуки, їх вважають технічними, виконавчими і працелюбними - кажуть фахівці. Втім вони відзначають, що українцям бракує soft skills, нетехнічних навичок. До soft skills належать креативне мислення, комунікація, робота в команді, вміння керувати часом ефективно, вміння розв'язувати конфлікти.

“Українцям бракує емпатії й вміння себе продавати. Наші люди дуже зажаті та скромні. Потрібно ж добре розуміти емоції людей, не боятись спілкуватись, адже техінженер - це командний гравець,” - розповідає Ірина Невожай.

Термін Soft skills означає, що тобі треба вміти працювати в команді, вміти спілкуватись із клієнтом, розуміти причини, для чого цей продукт буде використовуватись

“Термін Soft skills означає, що тобі треба вміти працювати в команді, вміти спілкуватись із клієнтом, розуміти причини, для чого цей продукт буде використовуватись. Якщо ти хороший інженер, у тебе завжди має бути ідея, і ти маєш вміти заразити нею інших.” - каже Андрій Аксельрод.

Щодо комунікації, то серед найбільших комплексів українців є англійська мова, поділились співрозмовники "Голосу Америки". Та роботодавці вважають, що українці надають надто велике значення правильності англійської. У Кремнієвій долині працює дуже багато емігрантів, які говорять з акцентом, і мовні помилки сприймаються нормально.

Чи варто взагалі їхати у Кремнієву долину?

Через дуже високі ціни на житло у Сан-Франциско та околицях, через високі податки, багато компаній під час пандемії почали переїжджати до інших міст. Особливо привабливими компанії вважають Остін у Техасі та Сан-Дієго у південній Каліфорнії.

Так Hewlett Packard Enterprise має намір перенести свою штаб-квартиру з Кремнієвої долини у Техас, а минулого тижня власник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск заявив, що переїжджає на постійне місце проживання з Каліфорнії в Техас.

Про переїзд думають і багато менших компаній та стартапів, - розповіла Ірина Невожай. Вона каже: "Дуже багато компаній з кризою зрозуміли, що бути у Кремнієвій долині нерентабельно. Людям доводиться платити по 6 тисяч доларів за неякісне маленьке житло. Тому якщо дорого жити у Сан-Франциско, але хочеться працювати в IT, то місто Остін стає новим хабом, куди переїжджають як і гіганти, так і молоді стартапи”.

Щодо того, яких працівників би запросили з України в офіс у США, Андрій Аксельрод відповідає, що з теперішніми американськими законами міграційної політики перевозити людей дуже важко. Але перспективного працівника можуть запросити до офісу своєї компанії у Канаді, адже канадські закони, на відміну від американських, усіляко заохочують працівників із-за кордону.

Ми очікуємо, що з новою владою, мала би бути відлига і відкривати візи стане легше

“Перспективним працівником вважатиметься той, хто бачить більшу картину і зв'язки між бізнесом і технологіями” - запевняє Андрій.

Між тим Ірина Невожай припускає, що візова ситуація у США може змінитись на більш сприятливу для закордонних ІТ-фахівців із приходом до влади новообраного президента США Джо Байдена.

"На жаль компанії є дуже обережними з робочими візами H -1b. З законами, які діяли за президента Трампа, процес відкриття нових робочих віз припинився, це дуже довго і не вигідно. Ми очікуємо, що з новою владою, мала би бути відлига і відкривати візи стане легше", - розповіла Невожай.

Між тим, попит на ІТ-фахівців зростає і всередині України. Як повідомляє "Інтерфакс Україна", попит на IT-фахівців в Україні зріс на 50% у третьому кварталі 2020 року. Як пише видання Forbes, Україна є одним із найбільших експортерів аутсорсингових ІТ-послуг у Кремнієву долину.

У липні цього року президент України Володимир Зеленський говорив про відтік кадрів за кордон як проблему для України. За словам Зеленського, "поки не буде нормальних робочих місць, нормальної заробітної плати, нічим не втримати людей". Минулого року тодішній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук запевняв, що планує стимулювати талановитих ІТ спеціалістів залишатися працювати в Україні.

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