Більше 100 видань в США опублікують редакторські статті з критикою Трампа в четвер

За ініціативи The Boston Globe, більше 100 періодичних видань з різних регіонів США планують опублікувати редакторські статті, метою яких є протистояти постійній критиці президента США Дональда Трампа, спрямованій проти роботи ЗМІ, повідомляє The Hill.

The Globe запропонував редакціям опублікувати такі статті у четвер, повідомляє The Hill з посиланням на CNN.

"Ми пропонуємо 16 серпня вийти з публікаціями редакційний статей, які б висвітлювали небезпеку нападів з боку адміністрації на пресу і просимо видання вийти з такими статтями в один і той самий день", - йдеться в заклику The Globe.

Марджорі Притчард, заступник редактора The Globe, повідомила CNN, що більше ніж 100 видань вже погодились взяти участь в акції.

"Відповідь була потужною, - говорить Притчард. – Ми долучили декілька великих газет, але більшість – з невеликих ринків, але які з ентузіазмом протистоятимуть нападам Трампа на журналістів".

Впливові організації, що об'єднують журналістів, такі як Американська спільнота редакторів новин, Асоціація газет та преси Нової Англії допомагали координувати ці зусилля, повідомляє CNN.

Кожна з цих газет вийде з власною редакторською статтею, а не публікуватиме спільну заяву.

"Наші слова різнитимуться. Однак, щонайменше, ми можемо погодитись, що такі напади викликають занепокоєння", - написала Притчард.

Кампанія The Globe почалась після того, як президент виступив з критикою преси, яку він часто називає "ворогом народу".

"Несправжні новини ненавидять, коли я називаю їх ворогами народу, лише через те, що знають, що це – правда", - написав Трамп у Twitter минулого тижня.

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