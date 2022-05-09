Президент Байден підписав закон про ленд-ліз для України

Президент США Джо Байден 9 травня підписав законопроект Про захист демократії України ленд-ліз 2022 року.

"Я підписую законопроект, який забезпечує ще один важливий інструмент для безпосередньої підтримки уряду України та українського народу в їхній боротьбі за захист своєї країни та своєї демократії проти путінської брутальної війни. І вона є брутальною", - заявив президент Байден перед підписанням.

"Я хочу подякувати членам Конгресу за підтримку цього законопроекту і всім, хто його підтримував. І цей документ демонструє, що підтримка України є пріоритетною на даний момент", - додав він.

Під час підписання законопроекту в Овальному кабінеті Білого дому були присутні віце-президентка США Камала Гарріс та законодавці від обох партій Конгресу - демократи Елісса Слоткін та Бен Кардин, та республіканка Вікторія Спартц, яка має українське походження.

Закон, серед іншого, розширює повноваження президента США в угодах щодо постачання військової допомоги Україні. Фактично, дозволяє віддавати в борг або в лізинг військове обладнання зі спрощеними процедурами експортного контролю. Використана військова техніка за цим законом може бути списана, а оплата за знищену техніку може не стягуватися.

Президент Байден заявив, що українці щодня платять своїм життям: "Ціна цієї боротьби недешева, але піддатися агресії - ще дорожче”.

Американський глава держави пояснив, що підписання такого законопроекту саме 9 травня є символічним:

"Сьогодні Європа відзначає ще один важливий день, ювілей. 9 травня 1950 року, всього через кілька років після закінчення Другої світової війни, Європа почала працювати над зміцненням єдності між націями, зокрема економічної єдності та спільного економічного процвітання.

Ця ідея врешті переросла у те, що зараз стало як 27 країн Європейського Союзу, економічний центр і глобальна сила за мир, близькі партнери з усіх питань, з якими ми стикаємося. І воно справді корисне для всіх. Це об’єднало всі ці країни так, що вони тісно співпрацюють економічно, співпрацюють також іншими способами. І ви це бачили в їхній підтримці України", - сказав президент Байден.

"І зараз, коли війна Путіна знову принесла безглузде руйнування в Європу, і щоб підтвердити стійку відданість майбутньому, заснованому на демократії, правах людини та мирному врегулюванні розбіжностей, я підписую цей законопроект", - додав президент США Джо Байден. - "Тому що це дійсно важливо. Це важливо".

Раніше Голос Америки повідомляв про законопроект, який передбачає 33 мільярди додаткової допомоги на підтримку України впродовж наступних кількох місяців. Напередодні спікерка Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі повідомила, що законодавці планують ухвалити цей законопроект до кінця травня.