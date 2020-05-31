Президент США хоче перенести "Велику сімку" та запросити до неї Росію та інших

Президент США має намір відкласти саміт “Великої сімки” до вересня (або пізніше) і запросити на зустріч Росію, Австралію, Південну Корею та Індію.

Про це Дональд Трамп заявив у суботу в літаку під час подорожі з Флориди до Вашингтона.

Європейські країни наразі не відреагували на пропозицію амеркианського президента. Прес-служба німецького уряду заявила, що “очікує більше інформації” на цю тему. “Я відкладаю його (самміт - ред.), тому що я не відчуваю, що як “Велика сімка” ця група належним чином презентує те, що відбувається у світі”, - заявив президент США.

У Південній Кореї знають про запрошення Трампа і готові обговорити це питання зі Сполученими Штатами. Про це журналістам видання "Рейтер" у неділю повідомив представник уряду країни у Сеулі.

Наразі невідомо, чи бажання Трампа запросити додаткові країни до “Великої сімки” є наміром на постійно розширити формат групи.

Раніше Дональд Трамп кілька разів пропонував додати Росію до цієї групи через, як він заявляв, глобально стратегічну важливість Москви.

Росія втратила право перебувати у “Великій сімці” у 2014 році після того, як анексувала український Крим.

Наразі, до складу “Великої сімки” входять США, Британія, Франція, Японія, Німеччина, Італія, Канада.

Дивіться також: Пентагон повідомив про прогрес оборонних реформ в Україні