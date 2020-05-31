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США

Президент США хоче перенести "Велику сімку" та запросити до неї Росію та інших

Брифінг на борту президентського літака

Президент США має намір відкласти саміт “Великої сімки” до вересня (або пізніше) і запросити на зустріч Росію, Австралію, Південну Корею та Індію.

Про це Дональд Трамп заявив у суботу в літаку під час подорожі з Флориди до Вашингтона.

Лідери "Великої сімки" у 2018 році
Лідери "Великої сімки" у 2018 році

Європейські країни наразі не відреагували на пропозицію амеркианського президента. Прес-служба німецького уряду заявила, що “очікує більше інформації” на цю тему. “Я відкладаю його (самміт - ред.), тому що я не відчуваю, що як “Велика сімка” ця група належним чином презентує те, що відбувається у світі”, - заявив президент США.

У Південній Кореї знають про запрошення Трампа і готові обговорити це питання зі Сполученими Штатами. Про це журналістам видання "Рейтер" у неділю повідомив представник уряду країни у Сеулі.

Наразі невідомо, чи бажання Трампа запросити додаткові країни до “Великої сімки” є наміром на постійно розширити формат групи.

Раніше Дональд Трамп кілька разів пропонував додати Росію до цієї групи через, як він заявляв, глобально стратегічну важливість Москви.

Росія втратила право перебувати у “Великій сімці” у 2014 році після того, як анексувала український Крим.

Наразі, до складу “Великої сімки” входять США, Британія, Франція, Японія, Німеччина, Італія, Канада.

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